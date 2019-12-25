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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla Cybertruck alamayanlara kağıttan yapma fırsatı

    Fold Up Toys web sitesi kağıttan Cybertruck yapmak isteyenler için son derece gerçekçi bir şablon yayınladı. Yazıcı, kağıt, makas ve yapıştırıcısı olan herkes Tesla Cybertruck sahibi olabilir.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tesla Cybertruck alamayanlara kağıttan yapma fırsatı
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    Tesla Cybertruck tanıtıldığı günden bu yana gündemden düşmüyor. Sıra dışı tasarımı sayesinde büyük ilgi gören elektrikli pick-up için verilen ön sipariş sayısı rekor seviyeye ulaşmış durumda.

    Ayrıca Bkz. "Tesla Cybertruck ilk kez trafikte görüntülendi"

    Fold Up Toys web sitesi kağıttan Cybertruck yapılmasına olanak sağlayan son derece gerçekçi bir şablon yayınladı. Meraklıları bu bağlantıya tıklayarak ilgili proje dosyasını bilgisayarlarına indirebilirler.

    Tesla Cybertruck alamayanlara kağıttan yapma fırsatı
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    Hangi malzemeler gerekli?

    Cybertruck yapmak için bir yazıcı ile birlikte kağıt, yapıştırıcı ve makas gibi temel bazı malzemelere ihtiyacınız var. İyi bir sonuç alabilmeniz için en az 250 gram kağıt kullanmanız şart. Ancak standart yazıcı kağıdı da iş görecektir.

    Tesla Cybertruck alamayanlara kağıttan yapma fırsatı
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    Bu tür kağıt katlama projelerini tamamlamak bazen çok zaman alabiliyor. Örneğin bir uçak yapmak hayli zahmetli olabilir. Ancak Tesla Cybertruck'ı "katı geometri" tasarımı sayesinde sadece bir saat gibi bir sürede hazır hale getirmek mümkün.

    Tesla Cybertruck alamayanlara kağıttan yapma fırsatı
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    https://folduptoys.com/portfolio/tesla-cybertruck Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 1 sa.
    Sanırım bunu yapanlar millet ile malum şeyi geçiyor.
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