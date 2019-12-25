Tesla Cybertruck alamayanlara kağıttan yapma fırsatı

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Tesla Cybertruck tanıtıldığı günden bu yana gündemden düşmüyor. Sıra dışı tasarımı sayesinde büyük ilgi gören elektrikli pick-up için verilen ön sipariş sayısı rekor seviyeye ulaşmış durumda.

Ayrıca Bkz. "Tesla Cybertruck ilk kez trafikte görüntülendi"

Fold Up Toys web sitesi kağıttan Cybertruck yapılmasına olanak sağlayan son derece gerçekçi bir şablon yayınladı. Meraklıları bu bağlantıya tıklayarak ilgili proje dosyasını bilgisayarlarına indirebilirler.

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Hangi malzemeler gerekli?

Cybertruck yapmak için bir yazıcı ile birlikte kağıt, yapıştırıcı ve makas gibi temel bazı malzemelere ihtiyacınız var. İyi bir sonuç alabilmeniz için en az 250 gram kağıt kullanmanız şart. Ancak standart yazıcı kağıdı da iş görecektir.

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Bu tür kağıt katlama projelerini tamamlamak bazen çok zaman alabiliyor. Örneğin bir uçak yapmak hayli zahmetli olabilir. Ancak Tesla Cybertruck'ı "katı geometri" tasarımı sayesinde sadece bir saat gibi bir sürede hazır hale getirmek mümkün.

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https://folduptoys.com/portfolio/tesla-cybertruck