Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla Cybertruck arapsaçına döndü: Seri üretim 2024’e kadar gerçekleşmeyecek

    Tesla’nın elektrikli pick-up modeli Cybertruck adeta arapsaçına döndü. Elon Musk, Tesla Cybertruck’ın hacimli üretiminin 2024 yılına kadar gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.
    Oy Ver
    Tesla Cybertruck seri üretimi 2024’e kadar gerçekleşmeyecek Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil devi Tesla, son çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını bir süre önce açıkladı. Elon Musk, şirketin kazanç raporlarının açıklandığı sırada Tesla’nın uzun zamandır beklenen Cybertruck modelinin 2024 yılına kadar tam hacimli üretime girmeyeceğini söyledi.

    Cybertruck üretimi için yeni tarih 2024

    Geçtiğimiz yıl Cybertruck’ın seri üretiminin 2023’ün ortalarında başlayacağı açıklanmıştı. Ancak bu hedefin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorulduğunda Musk, Cybertruck’ın üretiminin bu yıl başlayacağını temkinli bir şekilde doğruladı ancak seri üretimin gelecek yıla kadar başlamayacağını belirtti.

    Cybertruck ilk olarak 2019'da oldukça büyük bir etkinlikle duyurulmuş ve benzer şekilde de büyük bir ilgi görmüştü. Ancak aradan geçen yıllarda hedeflenen tarihlerin birkaç kez ertelendiğini gördük. İlk üretimlerin 2021’in sonlarında başlaması bekleniyordu fakat COVID-19 salgını nedeniyle bu tarih ertelendi. Daha sonra ise üretim hedefinin 2023 olduğu söylendi. Ek olarak geçen yıl Musk, Cybertruck'ın teknik özelliklerinin ve fiyatının "farklı olacağını" söylemişti.

    Aktarılanlara göre Cybertruck, büyük ölçüde şirketin Teksas'taki Gigafactory'de üretilecek ve bu tesisteki gerekli ekipmanlar hazır durumda. Öte yandan endüstri uzmanları Cybertruck için zamanın daraldığını söylüyor. Zira F-150 Lightning, GMC Hummer EV, Rivian R1T, RAM 1500 EV gibi rakiplerle elektrikli pick-up pazarı kalabalıklaşıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    V
    vixx 2 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 22 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2.3
    Monster Abra A5 V17.2.3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız