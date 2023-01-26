Tesla Cybertruck arapsaçına döndü: Seri üretim 2024’e kadar gerçekleşmeyecek

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil devi Tesla, son çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını bir süre önce açıkladı. Elon Musk, şirketin kazanç raporlarının açıklandığı sırada Tesla’nın uzun zamandır beklenen Cybertruck modelinin 2024 yılına kadar tam hacimli üretime girmeyeceğini söyledi.

Cybertruck üretimi için yeni tarih 2024

Geçtiğimiz yıl Cybertruck’ın seri üretiminin 2023’ün ortalarında başlayacağı açıklanmıştı. Ancak bu hedefin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorulduğunda Musk, Cybertruck’ın üretiminin bu yıl başlayacağını temkinli bir şekilde doğruladı ancak seri üretimin gelecek yıla kadar başlamayacağını belirtti.

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Cybertruck ilk olarak 2019'da oldukça büyük bir etkinlikle duyurulmuş ve benzer şekilde de büyük bir ilgi görmüştü. Ancak aradan geçen yıllarda hedeflenen tarihlerin birkaç kez ertelendiğini gördük. İlk üretimlerin 2021’in sonlarında başlaması bekleniyordu fakat COVID-19 salgını nedeniyle bu tarih ertelendi. Daha sonra ise üretim hedefinin 2023 olduğu söylendi. Ek olarak geçen yıl Musk, Cybertruck'ın teknik özelliklerinin ve fiyatının "farklı olacağını" söylemişti.

Aktarılanlara göre Cybertruck, büyük ölçüde şirketin Teksas'taki Gigafactory'de üretilecek ve bu tesisteki gerekli ekipmanlar hazır durumda. Öte yandan endüstri uzmanları Cybertruck için zamanın daraldığını söylüyor. Zira F-150 Lightning, GMC Hummer EV, Rivian R1T, RAM 1500 EV gibi rakiplerle elektrikli pick-up pazarı kalabalıklaşıyor.

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Tesla Cybertruck seri üretimi 2024’e kadar gerçekleşmeyecek