Namaste: Tesla’nın Optimus robotu yeni becerilerini sergiledi

Tesla Optimus hızla gelişiyor
Video, Tesla Bot veya diğer adıyla Optimus robotunun yeni ortamlara uyum sağlamak için gerekli olan kendi kendini kalibre etme rutinini gerçekleştirmesiyle başlıyor. Daha sonra TeslaBot'un herhangi bir dış geri bildirime dayanmadan uzuvlarını doğru bir şekilde konumlandırmak için görüş ve eklem pozisyon sensörlerini nasıl kullanabildiği gösteriliyor. Bu, TeslaBot'un nesnelerle etkileşime girmesini ve görevleri hassasiyet ve el becerisiyle yerine getirmesini sağlayacak.
Optimus'un sergilediği görevlerden biri, mavi ve yeşil blokları eşleşen tepsilere sıralamaktı. Tesla Optimus her bir bloğu kolaylıkla kavrayabiliyor ve insan benzeri bir hızda sıralayabiliyor. Ayrıca, bir insanın araya girip blokları hareket ettirmesi gibi ortamdaki dinamik değişiklikleri de idare edebiliyor. Görünüşe göre Optimus artık, yeni duruma hızla uyum sağlayabiliyor ve görevine devam edebiliyor. Ayrıca, bir bloğun yan yatması ve döndürülmesi gerekmesi gibi kendi hatalarını da düzeltebiliyor.
Bununla birlikte Tesla’nın insansı Optimus robotuyla yapacak daha çok işi var. Boston Dynamics’in Atlas robotu ile aradaki fark halen büyük ancak Tesla hızlı ilerliyor. Zaten firma da bunun farkında ve daha fazla mühendisi Optimus üzerinde çalışmaya davet ediyor. Optimus’un ne zaman üretime ya da ticari kullanıma hazır olacağına dair bir bilgi yok, ancak video hızlı bir ilerleme kaydettiğini ve Tesla otomobilleriyle aynı yazılımı kullandığını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.