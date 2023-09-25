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    Namaste: Tesla’nın Optimus robotu yeni becerilerini sergiledi

    Tesla'nın Optimus robotu 2021'de ilk kez duyurulduğundan bu yana uzun bir yol kat etti ve şirket yakın zamanda yaptığı bir güncellemede robotun artık nesneleri kendi başına sıralayabildiğini belirtti.
    Namaste: Tesla’nın Optimus robotu yeni becerilerini sergiledi Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın insansı robotu Tesla Optimus, yayınlanan son videosunda kayda değer bir ilerleme gösterdi. Yayınlanan video, TeslaBot'un artık video girdisini işleyebilen ve kontrol çıktısı üretebilen Tesla otomobilleriyle aynı uçtan uca sinir ağı üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Elon Musk'ın yeni videoya olan tepkisi ise basit ancak oldukça açıklayıcı oldu: İlerleme.

    Tesla Optimus hızla gelişiyor

    Video, Tesla Bot veya diğer adıyla Optimus robotunun yeni ortamlara uyum sağlamak için gerekli olan kendi kendini kalibre etme rutinini gerçekleştirmesiyle başlıyor. Daha sonra TeslaBot'un herhangi bir dış geri bildirime dayanmadan uzuvlarını doğru bir şekilde konumlandırmak için görüş ve eklem pozisyon sensörlerini nasıl kullanabildiği gösteriliyor. Bu, TeslaBot'un nesnelerle etkileşime girmesini ve görevleri hassasiyet ve el becerisiyle yerine getirmesini sağlayacak.

    Optimus'un sergilediği görevlerden biri, mavi ve yeşil blokları eşleşen tepsilere sıralamaktı. Tesla Optimus her bir bloğu kolaylıkla kavrayabiliyor ve insan benzeri bir hızda sıralayabiliyor. Ayrıca, bir insanın araya girip blokları hareket ettirmesi gibi ortamdaki dinamik değişiklikleri de idare edebiliyor. Görünüşe göre Optimus artık, yeni duruma hızla uyum sağlayabiliyor ve görevine devam edebiliyor. Ayrıca, bir bloğun yan yatması ve döndürülmesi gerekmesi gibi kendi hatalarını da düzeltebiliyor.

    Namaste: Tesla’nın Optimus robotu yeni becerilerini sergiledi Tam Boyutta Gör
    Videoda ayrıca tek ayak üzerinde durmayı ve esnemeyi gerektiren bazı yoga hareketlerini gerçekleştiren Tesla Bot'un dengesi ve esnekliği de sergileniyor. Bu pozlar herhangi bir pratik iş yüküyle ilgili değil, ancak TeslaBot'un vücudunu nasıl kontrol edebildiğini ve dengesini nasıl koruyabildiğini gösteriyor.

    Bununla birlikte Tesla’nın insansı Optimus robotuyla yapacak daha çok işi var. Boston Dynamics’in Atlas robotu ile aradaki fark halen büyük ancak Tesla hızlı ilerliyor. Zaten firma da bunun farkında ve daha fazla mühendisi Optimus üzerinde çalışmaya davet ediyor. Optimus’un ne zaman üretime ya da ticari kullanıma hazır olacağına dair bir bilgi yok, ancak video hızlı bir ilerleme kaydettiğini ve Tesla otomobilleriyle aynı yazılımı kullandığını gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    koç yatay geçiş motosiklet rölantide stop ediyor liseye 1 yıl ara vermek airbag fehler ne demek muayene tekrarında sadece ağır kusuramı bakılır

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