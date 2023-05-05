Tesla, elektrikli otomobillerine bir zam daha yaptı: Bu seferki büyük

Tam Boyutta Gör Tesla, birkaç gün önce diğer araçlarına yaptığı zamların ardından, bugün Çin'deki daha pahalı Model S ve Model X otomobillerinin fiyatını artırdı. Elektrikli otomobil dünyasının lideri Tesla, geçtiğimiz yılın sonunda Çin’de başlattığı indirim kampanyalarını tüm dünyaya yaymıştı.

Tesla'dan bir zam daha

Tam Boyutta Gör Tesla, yılın başlarından bu yana uyguladığı indirimleri tersine çeviriyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz gün yayınladığımız haberde Tesla’nın, Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarında ABD, Çin, Kanada ve Japonya'da küçük ölçekli zam yaptığını aktarmıştık. Şimdi ise Çin’de bulunan daha pahalı Model S ve Model X otomobillerinin fiyatları 2.494 dolar (19.000 yuan) kadar artırıldı. Fiyat artışı araçların çeşitli konfigürasyonlarına da uygulandı.

Tesla, indirimlerden sonra otomobil fiyatlarına zam yaptı 2 gün önce eklendi

Bu zamlar sonrasında Model S’in başlangıç fiyatı Çin’de yaklaşık 117 bin dolar, Plaid versiyonun fiyatı ise yaklaşık 146 bin dolar oldu. Model X’in başlangıç fiyatı ise yaklaşık olarak 130 bin dolar seviyesine yükseldi. Öte yandan son günlerde uygulanan fiyat değişiklikleri Musk’ın söylediği “daha yüksek marjlara karşı daha büyük satış hacimleri” hedefiyle ters düşüyor. Tesla’nın piyasa koşullarına tepki vermek için fiyatları sık sık ayarladığı biliniyor olsa da bu bir strateji değişiminin sinyali olabilir.

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Tesla, elektrikli otomobillerine bir zam daha yaptı