Tesla, elektrikli otomobillerine bir zam daha yaptı: Bu seferki büyük

Bu zamlar sonrasında Model S’in başlangıç fiyatı Çin’de yaklaşık 117 bin dolar, Plaid versiyonun fiyatı ise yaklaşık 146 bin dolar oldu. Model X’in başlangıç fiyatı ise yaklaşık olarak 130 bin dolar seviyesine yükseldi. Öte yandan son günlerde uygulanan fiyat değişiklikleri Musk’ın söylediği “daha yüksek marjlara karşı daha büyük satış hacimleri” hedefiyle ters düşüyor. Tesla’nın piyasa koşullarına tepki vermek için fiyatları sık sık ayarladığı biliniyor olsa da bu bir strateji değişiminin sinyali olabilir.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah