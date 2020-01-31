Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, LG Chem ve CATL ile batarya tedarik anlaşması yaptı

    Tesla, Şangay fabrikasında üretilecek elektrikli otomobillerinin batarya tedarikçilerini buldu. Şirket, Güney Koreli LG Chem ve Çinli CATL ile bu konuda bir ortaklık kurdu.
    4 sa.
    492
    06
    2
    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Tesla, LG Chem ve CATL ile batarya tedarik anlaşması yaptı
    Tam Boyutta Gör

    Üretimde vites yükselten Tesla batarya tedariği konusunda önemli bir adım attı. Şirket, Güney Kore merkezli LG Chem ve Çinli CATL ile ortaklık kurdu. Anlaşmanın konusu tahmin edilebileceği üzere Tesla'nın elektrikli otomobillerinde kullanılacak bataryaların tedarik edilmesi.

    Ayrıca Bkz. "Sürü harekat yetenekli Kargu - 2 kamikaze İHA’lar envantere girdi"

    Japon teknoloji devi Panasonic ile uzun süredir pil tedarik anlaşması olan Tesla, LG Chem ve CATL ile yapılan sözleşmenin daha küçük ölçekte olduğunu söylüyor. Ancak elektrikli otomobil üreticisi yeni ortaklığın detaylarını açıklamadı.

    Tesla, LG Chem ve CATL ile batarya tedarik anlaşması yaptı
    Tam Boyutta Gör

    Şangay fabrikası için batarya tedarik edilecek

    Dünyaca ünlü İngiliz haber ajansı Reuters geçen yıl yayınladığı bir haberde, Tesla ile LG Chem arasındaki görüşmenin, Şangay'daki Tesla fabrikasında üretilecek elektrikli araçlar için batarya tedarik edilmesiyle ilgili olduğunu bildirmişti.



    https://www.reuters.com/article/us-tesla-china-catl/tesla-partners-with-lg-chem-catl-for-battery-supply-idUSKBN1ZT16G Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Celonfix 2 sa.
    Birazdan çıkacak tartışmalar:







    -Bakın Tesla bile kendisi üretmiyor bataryaları, başkalarından alıyor. Ama siz Togg'u eleştiriyorsunuz.







    +Kendisi üretemiyorsa yerli demeyin o zaman.







    Böyle uzayıp gider
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    venomboy_85 1 sa. Celonfix
    - "Bakın Tesla bile kendi üretmiyor" diyenler en azından konudan haberdar ve bilgi sahibi.
    + "Kendisi üretmiyorsa yerli demeyin" diyenler konuya Fransız.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 dk. LG mobil, kayıpları bir türlü önleyemiyor 45 dk. Asus ve AMD coşturuyor | Ryzen 4800'lü oyun bilgisayarı 45 dk. Poco X2 beklenenden çok daha ucuz olacak 1 sa. Windows 10'da Paint ve WordPad artık sistemden kaldırılabilecek 1 sa. Sony PlayStation 5 arayüzünün fotoğrafı sızdırıldı 2 sa. WhatsApp Pay ödeme sistemi Avrupa'ya açılmaya hazırlanıyor 2 sa. Hyundai Kona Electric, Avrupa'da üretim bandına çıkıyor 3 sa. Takipçi artırma servisi, binlerce Instagram kullanıcısının şifresini sızdırdı 3 sa. Farming Simulator 19 kısa süreliğine ücretsiz 4 sa. The Outer Worlds, 6 Mart'ta Nintendo Switch'e geliyor 4 sa. TCL Plex'i denedik 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Tesla, LG Chem ve CATL ile batarya tedarik anlaşması yaptı Sonraki Apple Haritalar uygulaması büyük bir güncelleme aldı 5 sa. Apple ve Broadcom, patent ihlali gerekçesiyle CalTech'e 1.1 milyar dolar ödeyecek 6 sa. Xaiomi'nin katlanabilir akıllı telefonu Mi Mix Fold'un detayları netleşiyor 6 sa. 35 milyar dolarlık yüz tanıma davasında Facebook 550 milyon dolara razı oldu 7 sa. Akıllı telefon pazarında sürpriz Apple liderliği 8 sa. Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti 8 sa. Facebook durdurulamıyor, kullanıcı sayısı 2.5 milyar oldu 17 sa. Nintendo'dan büyük başarı: Switch'in satışları Xbox One'ı geride bıraktı 18 sa. Sony Xperia 1.1'in beşli kamera sistemi detaylandı 18 sa. WordPress tutkunları 5 Mart tarihinde WPFest’te buluşuyor 19 sa. Nokia 9.2 ekran altı kamera teknolojisi ile gelebilir 19 sa. Çin, Koronavirüs nedeniyle Tesla'dan Şangay fabrikasını kapatmasını istiyor 20 sa. Spitzer Uzay Teleskobu'nun görevi resmen sona erdi 20 sa. Helio P60'lı Casper VIA P3'ü denedik 20 sa. Japon üreticiden "robot traktör" konsepti: Kubota X Tractor 21 sa. Samsung 2019 yılını büyük düşüşlerle kapattı 21 sa. Çin'in milli işlemcisi satışa sunuluyor 22 sa. 2020 yılı için 117 yeni emoji hazırlandı 22 sa. Nijerya’da Lassa virüsü yayılıyor 23 sa. Motorola'nın kalemli telefonu Moto G Stylus canlı görüntülendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    iOS 13.3.1 ve iPadOS 13.3.1 çıktı! İşte yenilikler ve çözülen ...
    DonanımHaber
    ASELSAN; "Pardus temelli milli sunucu göreve hazır!"
    DonanımHaber
    Netflix duyurdu: Tarihin en popüler manga serisi One Piece diz...
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Anneme vuruyordum, kendimi zor tutuyorum
    DH Forum
    Utanıyorum kendimden
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim