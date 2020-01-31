Tesla, LG Chem ve CATL ile batarya tedarik anlaşması yaptı

Üretimde vites yükselten Tesla batarya tedariği konusunda önemli bir adım attı. Şirket, Güney Kore merkezli LG Chem ve Çinli CATL ile ortaklık kurdu. Anlaşmanın konusu tahmin edilebileceği üzere Tesla'nın elektrikli otomobillerinde kullanılacak bataryaların tedarik edilmesi.
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Japon teknoloji devi Panasonic ile uzun süredir pil tedarik anlaşması olan Tesla, LG Chem ve CATL ile yapılan sözleşmenin daha küçük ölçekte olduğunu söylüyor. Ancak elektrikli otomobil üreticisi yeni ortaklığın detaylarını açıklamadı.
Şangay fabrikası için batarya tedarik edilecek
Dünyaca ünlü İngiliz haber ajansı Reuters geçen yıl yayınladığı bir haberde, Tesla ile LG Chem arasındaki görüşmenin, Şangay'daki Tesla fabrikasında üretilecek elektrikli araçlar için batarya tedarik edilmesiyle ilgili olduğunu bildirmişti.
https://www.reuters.com/article/us-tesla-china-catl/tesla-partners-with-lg-chem-catl-for-battery-supply-idUSKBN1ZT16G Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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-Bakın Tesla bile kendisi üretmiyor bataryaları, başkalarından alıyor. Ama siz Togg'u eleştiriyorsunuz.
+Kendisi üretemiyorsa yerli demeyin o zaman.
Böyle uzayıp gider
+ "Kendisi üretmiyorsa yerli demeyin" diyenler konuya Fransız.