Tesla’nın otonom sürüş yazılımını kullananların sayısı yüzde 500 artarak 285 bin oldu

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Tesla kısa bir süre önce 2022 bitmeden yıla ait bazı önemli bilgileri paylaştı. Paylaşılan bilgilerde aşılan kilometre taşlarına değinilirken Full-Self Driving Beta (FSD) yazılımına ait kritik bilgiler sunuldu. Tesla’nın tam otonom sürüş yazılımı olan FSD, toplamda 285 bin kişi tarafından atın alındı.

Tesla FSD Beta satışları 285 bin kişiye ulaştı

Elbette Tesla’nın Full-Self Driving Beta paketi her şeyiyle mükemmel bir otonom sürüş yazılımı değil, zaten Beta ibaresi de bunun bir göstergesi. Ancak an itibariyle FSD Beta, bir otonom sürüşe en yakın yazılım olarak görülüyor. Şimdilik çoğunlukla şehir için kullanıma olan tanıyan Full-Self Driving Beta için Tesla hiçbir zaman resmi rakamları paylaşmamıştı. Ancak kısa bir süre önce Tesla’nın resmi Twitter hesabından paylaşılanlara göre Full-Self Driving Beta satın alanların sayısının 285.000’den fazla olduğu açıklandı.

Her 5 Tesla aracında FSD Beta kullanılıyor

Tesla’nın FSD Beta yazılımı zaman içerisinde fiyat değişikliklerine sahne oldu ve fiyatı üç bin dolardan 15.000 dolara yükseldi. Buna rağmen sürücülerin ilgisi azalmamış gibi görünüyor. Resmi olmayan rakamlara göre Tesla FSD Beta satın alan kullanıcı sayısının yıldan yılda yüzde 475, çeyrekten çeyreğe ise yüzde 78 yükseldiği belirtiliyor.

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Bununla birlikte Elon Musk, Tesla’nın hedefinin 2022 yılında toplam 1 milyon FSD Beta satışı olduğu açıklamıştı. Elde edilen sonuç hedeflenenden çok uzak ancak zaten Musk’ın açıklaması da çok iyimserdi. Genel olarak bakıldığında Kuzey Amerika’da satılan her 5 Tesla aracının FSD Beta yazılımına sahip olduğu görülüyor.

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Tesla’nın otonom sürüş yazılımını 285 bin kişi satın aldı