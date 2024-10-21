Tesla’nın otonom teknolojisi FSD, kazalar sonrası soruşturma altında

FSD yeniden mercek altında
Aktarılanlara göre Kasım 2023'te meydana gelen bir olayda, bir Tesla Model Y aracı, bir yayaya çarparak ölümüne neden oldu. Diğer üç kaza ise bu yıl Mart ile Mayıs ayları arasında gerçekleşti ve hepsi Tesla Model 3 elektrikli araçlarıyla gerçekleşti. Bu kazalardan birinde ise bir kişi yaralandı.
NHTSA, kazaların meydana geldiği anlarda güneş parlaması, sis ve havada bulunan toz gibi etmenlerin görüş mesafesini azalttığını belirtti. Halihazırda FSD'nin bu tür düşük görüş koşullarında yolu doğru algılayıp tepki verebilme yetisini araştırılıyor. Aynı zamanda, FSD’nin bu tür koşullarda neden olduğu başka kazalar olup olmadığı da incelenecek. Bunun yanı sıra, Tesla’nın FSD sisteminde bu kazalar sonrası yaptığı güncellemelerin, sistemin performansını nasıl etkilediği ve bu güncellemelerin güvenlik üzerindeki etkisi de sorgulanacak.
Nisan ayında NHTSA, Tesla'nın Otopilot sisteminin devrede olduğu yüzlerce kazaya ilişkin bir soruşturmayı kapatmıştı. Bu kazaların 13’ü ölümcül sonuçlanmıştı. NHTSA, birçok kazada sürücülerin yeterince dikkatli olmadığını ve Otopilot sisteminin devrede olduğu durumlarda verilen uyarıların, sürücülerin dikkatini yeterince sağlamadığını belirledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)