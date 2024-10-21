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    Tesla’nın otonom teknolojisi FSD, kazalar sonrası soruşturma altında

    Tesla’nın gelişmiş otonom sürüş sistemi Full Self-Driving (FSD) görüş mesafesinin azaldığı dört kazanın ardından federal soruşturma altında. Bu kazalardan birisi ölümcül seviyedeydi.
    Tesla’nın otonom teknolojisi FSD, soruşturma altında Tam Boyutta Gör
    ABD'nin otomobil güvenliği düzenleme kurumu Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) Tesla'nın Full Self-Driving (FSD) özelliğiyle ilgili dört kazanın ardından bir soruşturma başlattı. Bu kazaların hepsi, görüş mesafesinin düşük olduğu koşullarda meydana geldi ve kazalar sırasında ya beta sürümü ya da denetimli FSD versiyonları devredeydi.

    FSD yeniden mercek altında

    Aktarılanlara göre Kasım 2023'te meydana gelen bir olayda, bir Tesla Model Y aracı, bir yayaya çarparak ölümüne neden oldu. Diğer üç kaza ise bu yıl Mart ile Mayıs ayları arasında gerçekleşti ve hepsi Tesla Model 3 elektrikli araçlarıyla gerçekleşti. Bu kazalardan birinde ise bir kişi yaralandı.

    NHTSA, kazaların meydana geldiği anlarda güneş parlaması, sis ve havada bulunan toz gibi etmenlerin görüş mesafesini azalttığını belirtti. Halihazırda FSD'nin bu tür düşük görüş koşullarında yolu doğru algılayıp tepki verebilme yetisini araştırılıyor. Aynı zamanda, FSD’nin bu tür koşullarda neden olduğu başka kazalar olup olmadığı da incelenecek. Bunun yanı sıra, Tesla’nın FSD sisteminde bu kazalar sonrası yaptığı güncellemelerin, sistemin performansını nasıl etkilediği ve bu güncellemelerin güvenlik üzerindeki etkisi de sorgulanacak.

    Nisan ayında NHTSA, Tesla'nın Otopilot sisteminin devrede olduğu yüzlerce kazaya ilişkin bir soruşturmayı kapatmıştı. Bu kazaların 13’ü ölümcül sonuçlanmıştı. NHTSA, birçok kazada sürücülerin yeterince dikkatli olmadığını ve Otopilot sisteminin devrede olduğu durumlarda verilen uyarıların, sürücülerin dikkatini yeterince sağlamadığını belirledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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