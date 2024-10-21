Tesla’nın otonom teknolojisi FSD, kazalar sonrası soruşturma altında

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Tam Boyutta Gör ABD'nin otomobil güvenliği düzenleme kurumu Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) Tesla'nın Full Self-Driving (FSD) özelliğiyle ilgili dört kazanın ardından bir soruşturma başlattı. Bu kazaların hepsi, görüş mesafesinin düşük olduğu koşullarda meydana geldi ve kazalar sırasında ya beta sürümü ya da denetimli FSD versiyonları devredeydi.

FSD yeniden mercek altında

Aktarılanlara göre Kasım 2023'te meydana gelen bir olayda, bir Tesla Model Y aracı, bir yayaya çarparak ölümüne neden oldu. Diğer üç kaza ise bu yıl Mart ile Mayıs ayları arasında gerçekleşti ve hepsi Tesla Model 3 elektrikli araçlarıyla gerçekleşti. Bu kazalardan birinde ise bir kişi yaralandı.

NHTSA, kazaların meydana geldiği anlarda güneş parlaması, sis ve havada bulunan toz gibi etmenlerin görüş mesafesini azalttığını belirtti. Halihazırda FSD'nin bu tür düşük görüş koşullarında yolu doğru algılayıp tepki verebilme yetisini araştırılıyor. Aynı zamanda, FSD’nin bu tür koşullarda neden olduğu başka kazalar olup olmadığı da incelenecek. Bunun yanı sıra, Tesla’nın FSD sisteminde bu kazalar sonrası yaptığı güncellemelerin, sistemin performansını nasıl etkilediği ve bu güncellemelerin güvenlik üzerindeki etkisi de sorgulanacak.

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Nisan ayında NHTSA, Tesla'nın Otopilot sisteminin devrede olduğu yüzlerce kazaya ilişkin bir soruşturmayı kapatmıştı. Bu kazaların 13’ü ölümcül sonuçlanmıştı. NHTSA, birçok kazada sürücülerin yeterince dikkatli olmadığını ve Otopilot sisteminin devrede olduğu durumlarda verilen uyarıların, sürücülerin dikkatini yeterince sağlamadığını belirledi.

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