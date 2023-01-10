Tesla’nın otopilotu sarhoş sürücüsünü kusursuz bir şekilde eve götürdü

Tam Boyutta Gör Tesla’nın otonom sürüş yazılımı giderek daha da iyi bir hale bürünüyor. Son olarak bir Tesla araç sahibi, Noel'de içki içtikten sonra eve gitmek için arabanın Tam Otonom Sürüş -Full Self-Driving- adlı gelişmiş otonom sürüş sistemini kullandığını yaptığı Spaces yayınında itiraf etti.

Tesla'nın FSD yazılımı sarhoş sürücüsünü eve götürdü

Twitter adresi @denguyen73 olan sürücü, Tesla’nın FSD yazılımının kendisini eve “kusursuz” bir şekilde götürdüğünü ve bu süreç boyunca sarhoş olduğunu söyledi. Diğer kullanıcılar “Lütfen bunu bir daha yapma” dese de gelinen nokta aslında biraz karmaşık. Her ne kadar Tesla kendi sitesinde Full Self-Driving özelliğini bir rehberlik yazılımı olarak ifade etse ve aktif bir gözetimi zorunlu kılsa da olmaması gereken olaylar olmaya devam ediyor. Zira Tesla’nın FSD yazılımı halen daha beta sürümünde ve eksiklikleri bulunuyor.

Aracı otomatik pilota alıp uyuyan Tesla sürücüsü yakalandı 1 hf. önce eklendi

Hatırlayacağınız üzere daha bir hafta önce Almanya’da bir Tesla sürücüsü otobanda otonom sürüş modunu açarak araçta uyumuştu. Alman polisi bu aracı yaklaşık 15 dakika takip etmek zorunda kalmıştı.

Ekim 2022’de ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinin "tam otonom sürüş" iddialarına yönelik bir soruşturma başlattığı ve şirketin suçlu bulunması halinde Tesla'ya tüketicileri dolandırmaktan cezalar gelebileceği ortaya çıkmıştı. Ayrıca California eyaleti Tesla ve diğer otomobil üreticilerinin "tam otonom sürüş" terimini kullanmalarını engelleyecek bir yasa tasarısını kabul etti.

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Tesla’nın otopilotu sarhoş sürücüsünü eve götürdü