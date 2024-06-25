Tesla tüm Cybertruck'ları geri çağırıyor

Tesla Cybertruck'ın büyük boyutlu ön cam sileceği sorun çıkarıyor
Çalışmayan bir ön cam sileceği belirli çalışma koşullarında görüş mesafesini azaltabilir ve bu da çarpışma riskini artırabilir. Raporda ayrıca Tesla'nın konuyla ilgili herhangi bir çarpışma, yaralanma veya ölümden haberdar olmadığı belirtildi.
Cybertruck sahipleri için bu, arabalarını bir Tesla servis merkezine götürmeleri ve ön cam silecek motorunu değiştirmeleri gerektiği anlamına geliyor. Cybertruck'ın aşırı büyük ön camı diğer arabaların silecekleriyle karşılaştırıldığında ün kazanmış durumda.
Tesla CEO'su Elon Musk da sileceğin otomobilin gelişimi açısından büyük bir sorun olduğunu belirterek, bunun kolay bir çözümü olmadığını kaydetti. Araç piyasaya çıktıktan sonra silecek hakkındaki dedikodular azaldı ancak görünen o ki sıkıntılı günler henüz bitmedi. Şirket ayrıca başka bir Cybertruck geri çağırma işlemi gerçekleştirdi.
Bu, kamyon kasası boyunca gevşeyip düşebilecek bir parça içindi. Önlem almak için bunun da değiştirilmesi veya yeniden takılması gerektiği bildirildi. Şirket, gaz pedalı sorunları nedeniyle Nisan 2024'te sattığı tüm Cybertruck'ları geri çağırmıştı.
Tesla'nın bir yazılım güncellemesiyle kolayca çözülen diğer birçok geri çağırmasından farklı olarak, bu Cybertruck geri çağırmaları bir servis merkezinin ziyaret edilmesini gerektiriyor. Sonuç olarak Tesla, araba satışa çıktığından beri dört Cybertruck geri çağırma işlemi gerçekleştirmiş oldu.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.