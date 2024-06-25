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    Anlık Bildirim

    Tesla tüm Cybertruck'ları geri çağırıyor

    Tesla, ön cam sileceği sorunu nedeniyle 11.000'den fazla Cybertruck'ı geri çağırdı. Geri çağırma, 13 Kasım 2023'ten 6 Haziran 2024'e kadar üretilen tüm 2024 model Cybertruck araçlarını içeriyor.
    Tesla tüm Cybertruck'ları geri çağırıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla Cybertruck teslimatlarının Kasım 2023'te başladığı göz önüne alındığında hemen hemen tüm Cybertruck'lar geri çağrılmış olacak. Geri çağırma raporunda, "Etkilenen araçlarda, ön cam silecek motoru kontrol cihazı, kapı sürücüsü bileşenindeki aşırı elektriksel gerilim nedeniyle çalışmayı durdurabilir" deniyor.

    Tesla Cybertruck'ın büyük boyutlu ön cam sileceği sorun çıkarıyor

    Çalışmayan bir ön cam sileceği belirli çalışma koşullarında görüş mesafesini azaltabilir ve bu da çarpışma riskini artırabilir. Raporda ayrıca Tesla'nın konuyla ilgili herhangi bir çarpışma, yaralanma veya ölümden haberdar olmadığı belirtildi.

    Cybertruck sahipleri için bu, arabalarını bir Tesla servis merkezine götürmeleri ve ön cam silecek motorunu değiştirmeleri gerektiği anlamına geliyor. Cybertruck'ın aşırı büyük ön camı diğer arabaların silecekleriyle karşılaştırıldığında ün kazanmış durumda.

    Tesla CEO'su Elon Musk da sileceğin otomobilin gelişimi açısından büyük bir sorun olduğunu belirterek, bunun kolay bir çözümü olmadığını kaydetti. Araç piyasaya çıktıktan sonra silecek hakkındaki dedikodular azaldı ancak görünen o ki sıkıntılı günler henüz bitmedi. Şirket ayrıca başka bir Cybertruck geri çağırma işlemi gerçekleştirdi.

    Bu, kamyon kasası boyunca gevşeyip düşebilecek bir parça içindi. Önlem almak için bunun da değiştirilmesi veya yeniden takılması gerektiği bildirildi. Şirket, gaz pedalı sorunları nedeniyle Nisan 2024'te sattığı tüm Cybertruck'ları geri çağırmıştı.

    Tesla'nın bir yazılım güncellemesiyle kolayca çözülen diğer birçok geri çağırmasından farklı olarak, bu Cybertruck geri çağırmaları bir servis merkezinin ziyaret edilmesini gerektiriyor. Sonuç olarak Tesla, araba satışa çıktığından beri dört Cybertruck geri çağırma işlemi gerçekleştirmiş oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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