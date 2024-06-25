Tesla tüm Cybertruck'ları geri çağırıyor

Çalışmayan bir ön cam sileceği belirli çalışma koşullarında görüş mesafesini azaltabilir ve bu da çarpışma riskini artırabilir. Raporda ayrıca Tesla'nın konuyla ilgili herhangi bir çarpışma, yaralanma veya ölümden haberdar olmadığı belirtildi.

Cybertruck sahipleri için bu, arabalarını bir Tesla servis merkezine götürmeleri ve ön cam silecek motorunu değiştirmeleri gerektiği anlamına geliyor. Cybertruck'ın aşırı büyük ön camı diğer arabaların silecekleriyle karşılaştırıldığında ün kazanmış durumda.

Elon Musk, Tesla Roadster'ın uçabileceğini iddia etti 6 gün önce eklendi

Tesla CEO'su Elon Musk da sileceğin otomobilin gelişimi açısından büyük bir sorun olduğunu belirterek, bunun kolay bir çözümü olmadığını kaydetti. Araç piyasaya çıktıktan sonra silecek hakkındaki dedikodular azaldı ancak görünen o ki sıkıntılı günler henüz bitmedi. Şirket ayrıca başka bir Cybertruck geri çağırma işlemi gerçekleştirdi.

Bu, kamyon kasası boyunca gevşeyip düşebilecek bir parça içindi. Önlem almak için bunun da değiştirilmesi veya yeniden takılması gerektiği bildirildi. Şirket, gaz pedalı sorunları nedeniyle Nisan 2024'te sattığı tüm Cybertruck'ları geri çağırmıştı.

Tesla'nın bir yazılım güncellemesiyle kolayca çözülen diğer birçok geri çağırmasından farklı olarak, bu Cybertruck geri çağırmaları bir servis merkezinin ziyaret edilmesini gerektiriyor. Sonuç olarak Tesla, araba satışa çıktığından beri dört Cybertruck geri çağırma işlemi gerçekleştirmiş oldu.