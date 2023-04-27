TFF, metaverse evrenindeki oyunu ile deprem bölgesine yardım sağlayacak

Proje ile GoArt Metaverse platformu üzerinde 3D bir sanal evren oluşturuldu. Bu alanda TFF Müzesi, Omuz Omuza Sahası, 6 Şubat Anıtı, çevre düzenlemesi ve penaltı oyunundan oluşan sanal alanlar yer alıyor. Evrende ve oyunda bağış alanı da oluşturuldu. Proje ile elde edilen tüm gelir TFF’nin Omuz Omuza kampanyasına aktarılacak ve depremden etkilenen vatandaşlar için konteyner kente dönüşecek.
Oluşturulan metaverse evrene GoArt Metaverse uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Uygulama üzerinden ücretsiz olarak penaltı atışına katılabilir ve TFF puanı toplayarak imzalı forma ve maç bileti gibi çeşitli ödüller kazanabilirsiniz.
Oyuna nasıl katılınıyor?
GoArt Metaverse uygulaması içinde özel olarak tasarlanan bu alana avatarları ile giren kullanıcılar stadyum, TFF müzesi, deprem anıtı ve ödül alanını sanal ortamda görebilecek. Ayrıca bu evrende gezen kullanıcı, stadyuma giriş sağlayarak penaltı atışı yaparak oyunu oynayabilecek. Oyunda başarılı şutlar elde eden kullanıcıya ‘TFF Puanı’ adı verilen puanlar verilecek. Oyun kurgusunda yer alan bu sistemde, ‘özel toplar’ adı verilen toplar üretildi. Bu topları satın alan kullanıcılar, hem bağış yaparak katkıda bulunabilecekler hem de direkt olarak TFF Puanı kazanabilecekler. TFF Puanı ödül alanında sergilenen formalar, maç bileti ve çeşitli deneyim ödüllerini kazanmaya hakkı sağlıyor.
Top satın aldıkça oyun devam edecek
Kullanıcılara uygulamayı indirdiklerinde 10 top hakkı veriliyor. Daha sonra günde 3 tane olmak üzere ücretsiz top veriliyor, toplar bittikçe oyuna devam edebilmek için yeni top satın alınması gerekiyor. Toplardan elde edilen tüm gelir TFF’nin Omuz Omuza projesine aktarılıyor.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roofstacks.goart&hl=en_CA&gl=US
GoArt Metaverse Entertainment Ücretsiz 318 MBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.
“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”