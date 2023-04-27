TFF, metaverse evrenindeki oyunu ile deprem bölgesine yardım sağlayacak

Tam Boyutta Gör Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve GoArt Metaverse, depremden etkilenen vatandaşlara yardım için bir araya geldi. Metaverse teknolojisi aracılığıyla deprem bölgesine destek sağlanacak.

Proje ile GoArt Metaverse platformu üzerinde 3D bir sanal evren oluşturuldu. Bu alanda TFF Müzesi, Omuz Omuza Sahası, 6 Şubat Anıtı, çevre düzenlemesi ve penaltı oyunundan oluşan sanal alanlar yer alıyor. Evrende ve oyunda bağış alanı da oluşturuldu. Proje ile elde edilen tüm gelir TFF’nin Omuz Omuza kampanyasına aktarılacak ve depremden etkilenen vatandaşlar için konteyner kente dönüşecek.

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Oluşturulan metaverse evrene GoArt Metaverse uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Uygulama üzerinden ücretsiz olarak penaltı atışına katılabilir ve TFF puanı toplayarak imzalı forma ve maç bileti gibi çeşitli ödüller kazanabilirsiniz.





Oyuna nasıl katılınıyor?

GoArt Metaverse uygulaması içinde özel olarak tasarlanan bu alana avatarları ile giren kullanıcılar stadyum, TFF müzesi, deprem anıtı ve ödül alanını sanal ortamda görebilecek. Ayrıca bu evrende gezen kullanıcı, stadyuma giriş sağlayarak penaltı atışı yaparak oyunu oynayabilecek. Oyunda başarılı şutlar elde eden kullanıcıya ‘TFF Puanı’ adı verilen puanlar verilecek. Oyun kurgusunda yer alan bu sistemde, ‘özel toplar’ adı verilen toplar üretildi. Bu topları satın alan kullanıcılar, hem bağış yaparak katkıda bulunabilecekler hem de direkt olarak TFF Puanı kazanabilecekler. TFF Puanı ödül alanında sergilenen formalar, maç bileti ve çeşitli deneyim ödüllerini kazanmaya hakkı sağlıyor.

Top satın aldıkça oyun devam edecek

Kullanıcılara uygulamayı indirdiklerinde 10 top hakkı veriliyor. Daha sonra günde 3 tane olmak üzere ücretsiz top veriliyor, toplar bittikçe oyuna devam edebilmek için yeni top satın alınması gerekiyor. Toplardan elde edilen tüm gelir TFF’nin Omuz Omuza projesine aktarılıyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roofstacks.goart&hl=en_CA&gl=US

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TFF, metaverse oyunu ile deprem bölgesine yardım sağlayacak