Fırsatı kaçıran The Callisto Protocol beklenen satışlara ulaşamadı

Tam Boyutta Gör MK-Odyssey'e göre, The Callisto Protocol bütünüyle bir hayal kırıklığına dönüşmek üzere. Yayıncı Krafton’un hedeflediği satış rakamlarına ulaşamayan oyun, aynı zamanda beklenenden düşük bir satış adedine erişti.

The Callisto Protocol beklentilerin altında kaldı

Strike Distance Studios tarafından geliştirilen ve Krafton tarafından yayınlanan The Callisto Protocol’ün geliştirilmesi için 162 milyon dolarından üzerinde harcama yapıldığı bildiriliyor. Bu devasa bütçe oyunun satışları tarafından karşılanamamış vaziyette. Oyunun geliştirilme sürecinde “Tiple A” seviyesinin de üstünü belirtmek için “Quadruple A” terimleri kullanılmıştı. Zaten bu dev bütçe de hiçbir masraftan kaçınılmadığının göstergesi.

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Aktarılanlara göre 2 Aralık'ta çıkan The Callisto Protocol, toplamda 2 milyon satış gerçekleştirmiş. Hedeflenen satış miktarı ise 5 milyon adet. Karşılaştırma için, Resident Evil Village ilk altı ayında 6 milyon satış gerçekleştirmişti. En doğru kıyaslama ise Dead Space remake’in çıkışı ve sergileyeceği performans ile olacak diyebiliriz.

Öte yandan oyunun beklentileri karşılayamamış olması The Callisto Protocol’ün kötü olduğu anlamına gelmiyor. Zira Callisto Protocol PCGamesN'den 9/10, IGN'den 7/10 ve Gamespot'tan 5/10 dahil olmak üzere çok çeşitli puanlar aldı.

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The Callisto Protocol bekleneni karşılayamadı