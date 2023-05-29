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    The Elder Scrolls V: Skyrim, RTX Remix ile yenilendi

    Nvidia'nın grafik tabanlı modlama aracı RTX Remix, Half Life 2'nin ardından The Elder Scrolls V: Skyrim'de kullanıldı. Peki yeni nesil teknolojiler ile güncellenen Skyrim nasıl görünüyor? İşte video
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    The Elder Scrolls V: Skyrim, RTX Remix ile yenilendi Tam Boyutta Gör
    Nvidia tarafından geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan RTX Remix, şimdi de tüm zamanların en iyi oyunlarından The Elder Scrolls V: Skyrim'de kullanıldı. Peki sevilen yapım, Ray Tracing (Işın izleme) vegüncel grafik teknolojileriyle nasıl görünüyor? Gelin hep beraber bakalım.

    Skyrim, RTX Remix ile yenilendi

    Bilmeyenler için RTX Remix, daha yüksek kaliteli dokular, yeni aydınlatma sistemi, ışın izleme ve çözünürlük yükseltme teknolojileri ile eski oyunların yeniden düzenlenmesine olanak tanıyor diyebiliriz. Böylece hem kullanıcı hem de geliştiricilere açılan bu teknoloji, DirectX 8 veya DirectX 9 destekli eski yapımların yeniden hayat bulmasını sağlıyor.

    Paylaşılan videoya baktığımızda, yapımın daha gelişmiş aydınlatma ve gölge efektleriyle daha koyu bir atmosfere büründüğünü görüyoruz. Tabii ki, iyileştirme gereken çok yer var. Nitekim RTX Remix ile güncellenen Half Life 2'nin büyüleyici grafikler ile karşımıza çıktı. Ancak geliştirici, yetenekli Skyrim mod yapımcılarından bazılarıyla görüşmeyi planlıyor. 

    Ayrıca RTX Remix topluluğunun The Elder Scrolls V: Skyrim'e ek olarak The Elder Scrolls IV: Oblivion, Fallout: New Vegas, Grand Theft Auto: San Andreas ve Vampire: The Masquerade - Bloodlines gibi diğer birçok klasik PC oyunu üzerinde çalıştığını da hatırlatalım. 

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

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