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    Telltale Games’in yeni oyunu için tarih verildi: The Expanse 27 Temmuz’da yayınlanacak

    Bir zamanların efsane stüdyosu Telltale, uzun bir aradan sonra geri dönüyor. Firmanın yeni oyunu The Expanse: A Telltale Series, bu temmuz oyuncularla buluşacak.
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    The Expanse A Telltale Series için çıkış tarihi verildi Tam Boyutta Gör
    The Wolf Among Us, The Walking Dead, Game of Thrones ve Batman gibi oyunlar ile bilinen ve oyun sektöründeki en başarılı hikâye anlatıcı stüdyolardan sayılan Telltale, uzun bir aranın ardından geri dönüyor. 

    The Expanse 27 Temmuz’da yayınlanacak

    The Expanse A Telltale Series için çıkış tarihi verildi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda duyurulan ve geçtiğimiz aylar içerisinde birçok fragman ile oyuncuları heyecanlandıran The Expanse: A Telltale Series için sonunda çıkış tarihi verildi. The Expanse dizisi evreninde geçecek olan oyununun ilk bölümü, 27 Temmuz’da Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One ve Epic Mağaza’sı üzerinden yayınlanacak. Daha sonrasında ise Telltale, yapımın 5 bölümü tamamlanana kadar her iki haftada bir yeni bölüm yayınlayacak. Playstation Mağazası ve Epic Mağazası üzerinden ön sipariş veren oyuncular, oyuna bir gün erken erişim hakkı kazanacak.

    Yapım, ilk üç sezonu Syfy platformunda, dördüncü sezonu ise Prime Video’da yayınlanan The Expanse dizisinin öncesini anlatacak. Expanse'in bugüne kadarki herhangi bir Telltale oyunu arasında "en büyük ve en sürükleyici keşfe" sahip olduğu söyleniyor. Bir çöpçü ekibi yönetmeye yardımcı olan Drummer, gemi enkazlarını temizleyecek, mag botları kullanarak tavanlarda ve duvarlarda yürüyecek ve açık alanda süzülmek için sıfır yerçekimi iticileri kullanacak. Yaptığınız her seçim ise Artemis ekibinin geleceğini etkileyecek.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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