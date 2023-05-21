Telltale Games’in yeni oyunu için tarih verildi: The Expanse 27 Temmuz’da yayınlanacak

Yapım, ilk üç sezonu Syfy platformunda, dördüncü sezonu ise Prime Video’da yayınlanan The Expanse dizisinin öncesini anlatacak. Expanse'in bugüne kadarki herhangi bir Telltale oyunu arasında "en büyük ve en sürükleyici keşfe" sahip olduğu söyleniyor. Bir çöpçü ekibi yönetmeye yardımcı olan Drummer, gemi enkazlarını temizleyecek, mag botları kullanarak tavanlarda ve duvarlarda yürüyecek ve açık alanda süzülmek için sıfır yerçekimi iticileri kullanacak. Yaptığınız her seçim ise Artemis ekibinin geleceğini etkileyecek.
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.