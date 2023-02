PC için The Last of Us Part 1 ertelendi

Tam Boyutta Gör 2013 yılında Playstation 3 platformu için çıkış yapan The Last of Us, gelmiş geçmiş en başarılı oyunlardan biri sayılıyor. Başarılı oyun, geçtiğimiz aylarda The Last of Us Part 1 adı altında Playstation 5 sistemi için baştan aşağı yenilenerek tekrar dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Muhteşem grafikleri ile beğenilen oyun, ilk kez PC için de duyurulmuştu ancak oyun, açıklanan tarihinde çıkış yapamayacak.

The Last of Us Part 1 28 Mart’a ertelendi

Oyunun geliştirici Naughty Dog, sosyal medya üzerinden PC için The Last of Us Part 1’in ertelendiğini duyurdu. Stüdyo, HBO dizisinin The Last of Us oyunlarına olan ilgiyi inanılmaz derecede arttırdığını ve seriyi ilk kez PC üzerinden deneyimleyecek oyuncular için daha kaliteli bir deneyim sunmak istediklerini ve bu doğrultuda oyunu 25 gün geciktirmeye karar verdiklerini belirtti.

Naughty Dog’un bu kararı ile The Last of Us Part 1, HBO dizisinin sezon finalinden sonra yayınlanacak. PC platformunda muhteşem görsel deneyim sunacak oyunun Steam sayfasına buradan, Epic Games sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

