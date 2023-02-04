PC için The Last of Us Part 1 ertelendi

The Last of Us Part 1 28 Mart’a ertelendi
Oyunun geliştirici Naughty Dog, sosyal medya üzerinden PC için The Last of Us Part 1’in ertelendiğini duyurdu. Stüdyo, HBO dizisinin The Last of Us oyunlarına olan ilgiyi inanılmaz derecede arttırdığını ve seriyi ilk kez PC üzerinden deneyimleyecek oyuncular için daha kaliteli bir deneyim sunmak istediklerini ve bu doğrultuda oyunu 25 gün geciktirmeye karar verdiklerini belirtti.
Naughty Dog’un bu kararı ile The Last of Us Part 1, HBO dizisinin sezon finalinden sonra yayınlanacak. PC platformunda muhteşem görsel deneyim sunacak oyunun Steam sayfasına buradan, Epic Games sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?