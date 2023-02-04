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    Anlık Bildirim

    PC için The Last of Us Part 1 ertelendi

    PS5 için yeniden geliştirilen The Last of Us, bu sene ilk kez PC oyuncuları ile buluşacak. 3 Mart’ta çıkış yapması planlanan oyunun çıkış tarihi birkaç hafta ileri itildi.
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    The Last of Us Part 1 ertelendi Tam Boyutta Gör
    2013 yılında Playstation 3 platformu için çıkış yapan The Last of Us, gelmiş geçmiş en başarılı oyunlardan biri sayılıyor. Başarılı oyun, geçtiğimiz aylarda The Last of Us Part 1 adı altında Playstation 5 sistemi için baştan aşağı yenilenerek tekrar dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Muhteşem grafikleri ile beğenilen oyun, ilk kez PC için de duyurulmuştu ancak oyun, açıklanan tarihinde çıkış yapamayacak.

    The Last of Us Part 1 28 Mart’a ertelendi

    Oyunun geliştirici Naughty Dog, sosyal medya üzerinden PC için The Last of Us Part 1’in ertelendiğini duyurdu. Stüdyo, HBO dizisinin The Last of Us oyunlarına olan ilgiyi inanılmaz derecede arttırdığını ve seriyi ilk kez PC üzerinden deneyimleyecek oyuncular için daha kaliteli bir deneyim sunmak istediklerini ve bu doğrultuda oyunu 25 gün geciktirmeye karar verdiklerini belirtti. 

    Naughty Dog’un bu kararı ile The Last of Us Part 1, HBO dizisinin sezon finalinden sonra yayınlanacak. PC platformunda muhteşem görsel deneyim sunacak oyunun Steam sayfasına buradan, Epic Games sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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