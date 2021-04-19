The Wall Street Journal, SEC’in Ripple kararını eleştirdi

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple’a 2020’nin sonlarında 1.3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiği iddiasıyla dava açmıştı. SEC'in bu kararı kripto para topluluğunda büyük yankı uyandırmış, yatırımcılar tepki göstermişti.

The Wall Street Journal'in 18 Nisan tarihli haberinde SEC’in bu hamlesinin doğru olmadığını belirtildi ve karar eleştirildi. Söz konusu haberde, SEC-Ripple davasında, SEC’in kendine özel yaklaşımıyla kripto para piyasasını düzenlemeye yönelik tutumunu eleştiren WSJ, yatırımcıların bu durumdan zarar gördüğünü ifade ederek şu ifadelere yer verdi:

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“2 trilyon dolarlık kripto para piyasasındaki ABD’li katılımcılar, bireysel yaptırım eylemleri yoluyla pozisyonlarını açıklamayı tercih ederek, SEC’in sağlamayı reddettiği netliği arıyorlar.”

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Diğer yandan blockchain devi Ripple ise, konuyu çözüme ulaştırmak adına kripto para destekçisi SEC başkanı Gary Gensler’e güveniyor. Ancak WSJ’ye göre Gensler’in bu konudaki görüşü de SEC ile aynı.

Forbes da bu ayın başlarında eleştirilerde bulunmuş, SEC’i herhangi kanıt olmadan çıkar çatışmasına girmekle itham etmişti.

SEC-Ripple davası hakkında:

SEC; Ripple hakkında, şirketin ve yöneticilerinin 1,3 milyar dolarlık kayıtsız menkul kıymet ticareti yaptığı iddiasıyla ABD merkezli popüler kripto para girişimine dava açmıştı. Ripple tüm bu süreç boyunca XRP’nin bir menkul kıymet olduğu iddiasını reddederek, Ripple’ın belirli zamanlarda yapılacak olan XRP arzının şirketin takdirinde olmadığını ifade etmişti.

https://www.wsj.com/articles/the-secs-cryptocurrency-confusion-11618611723

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