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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Wall Street Journal, SEC’in Ripple kararını eleştirdi

    The Wall Street Journal, SEC'in Ripple hakkındaki davasını sert bir dille eleştirdi. TWSJ'nin dava hakkındaki görüşleri haberimizde.
    19 Nisan 2021, 20:45 (1 sa.)
    368
    24
    1
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    The Wall Street Journal, SEC’in Ripple kararını eleştirdi
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    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ripple’a 2020’nin sonlarında 1.3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiği iddiasıyla dava açmıştı. SEC'in bu kararı kripto para topluluğunda büyük yankı uyandırmış, yatırımcılar tepki göstermişti.

    The Wall Street Journal'in 18 Nisan tarihli haberinde SEC’in bu hamlesinin doğru olmadığını belirtildi ve karar eleştirildi. Söz konusu haberde, SEC-Ripple davasında, SEC’in kendine özel yaklaşımıyla kripto para piyasasını düzenlemeye yönelik tutumunu eleştiren WSJ, yatırımcıların bu durumdan zarar gördüğünü ifade ederek şu ifadelere yer verdi:

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    “2 trilyon dolarlık kripto para piyasasındaki ABD’li katılımcılar, bireysel yaptırım eylemleri yoluyla pozisyonlarını açıklamayı tercih ederek, SEC’in sağlamayı reddettiği netliği arıyorlar.”

    Ayrıca Bkz. "Coinbase başarı mı yoksa algı operasyonu mu?"

    Diğer yandan blockchain devi Ripple ise, konuyu çözüme ulaştırmak adına kripto para destekçisi SEC başkanı Gary Gensler’e güveniyor. Ancak WSJ’ye göre Gensler’in bu konudaki görüşü de SEC ile aynı.

    Forbes da bu ayın başlarında eleştirilerde bulunmuş, SEC’i herhangi kanıt olmadan çıkar çatışmasına girmekle itham etmişti.

    SEC-Ripple davası hakkında:

    SEC; Ripple hakkında, şirketin ve yöneticilerinin 1,3 milyar dolarlık kayıtsız menkul kıymet ticareti yaptığı iddiasıyla ABD merkezli popüler kripto para girişimine dava açmıştı. Ripple tüm bu süreç boyunca XRP’nin bir menkul kıymet olduğu iddiasını reddederek, Ripple’ın belirli zamanlarda yapılacak olan XRP arzının şirketin takdirinde olmadığını ifade etmişti.



    https://www.wsj.com/articles/the-secs-cryptocurrency-confusion-11618611723
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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    K
    kordexa 5 saat önce

    birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama

    E
    evilknight2000 5 saat önce

    Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun

    ilgimsin 7 saat önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 16 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 19 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 1 gün önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DonanımdanBihaber (C R) 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şu editör ve kripto coin haberleri kabak tadı vermeye başladı...
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