The Witcher 3. sezon fragmanı ve çıkış tarihi yayınladı

Geralt gerçek korkuyu hissedecek
The Witcher 3. Sezon ne zaman?
Netflix, The Witcher 3. sezonunu Stranger Things dördüncü sezonda olduğu gibi iki parçaya bölecek. İlk parça 29 Haziran’da yayınlanacak. Geri kalan bölümler ise 27 Temmuz’da yayınlanacak.
Açıkçası, bu sezon hayranlar için acı tatlı bir sezon olacak diyebiliriz. Cavill, Witcher ile ilgili her şeyin (hem romanların hem de oyunların) hayranı olarak biliniyor ve birçoğu onu ekrandaki Geralt temsiliyle eş anlamlı görüyor. The Witcher 4. sezonunda Geralt’ı Liam Hemsworth’un canlandıracağı duyurulmuştu. Hemsworth’un seriye neler katacağını, başarılı olup olmayacağını konuşmak için ise şimdilik çok erken.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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