Tam Boyutta Gör Netflix’in sevilen uyarlama dizisi The Witcher, genel izleyiciler tarafından oldukça beğenilse de orijinal hikayeye aşina olanlar için büyük bir ilgi odağı olamadı. Orijinal kaynak içeriği çok sevdiği bilinen Henry Cavill'in Netflix’in planlarından memnun olmadığı ve bu nedenle diziden ayrıldığı söylenmişti. Henry Cavill'in Geralt of Rivia olarak son kez üçüncü sezonda olacağı göz önüne alındığında The Witcher 3. sezon, yapımın geleceği için kritik olacak.

Geralt gerçek korkuyu hissedecek

Tam Boyutta Gör Yayınlanan fragman çok kısa olsa da değerli küçük bir hikayeye kısa bakış atmamızı sağlıyor. Görünüşe göre Geralt artık gerçek korkuyu bilecek kadar endişeli bir durum içerisinde olacak. Aynı zamanda Ciri ve Yennefer ise ciddi bir tehlike ile karşı karşıya. Muhtemelen bu tehlike ipuçları önceki sezonlarda verilen Vahşi Av olacak.

The Witcher 3. Sezon ne zaman?

Netflix, The Witcher 3. sezonunu Stranger Things dördüncü sezonda olduğu gibi iki parçaya bölecek. İlk parça 29 Haziran’da yayınlanacak. Geri kalan bölümler ise 27 Temmuz’da yayınlanacak.

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Açıkçası, bu sezon hayranlar için acı tatlı bir sezon olacak diyebiliriz. Cavill, Witcher ile ilgili her şeyin (hem romanların hem de oyunların) hayranı olarak biliniyor ve birçoğu onu ekrandaki Geralt temsiliyle eş anlamlı görüyor. The Witcher 4. sezonunda Geralt’ı Liam Hemsworth’un canlandıracağı duyurulmuştu. Hemsworth’un seriye neler katacağını, başarılı olup olmayacağını konuşmak için ise şimdilik çok erken.

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The Witcher 3. sezon fragmanı ve çıkış tarihi yayınladı