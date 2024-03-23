Tam Boyutta Gör Meta’nın Twitter benzeri uygulaması Threads, canlı skorlar özelliğiyle güncellendi. Şu an için NBA maç sonuçları gösterilse de gelecekte başka ligler de eklenecek. Yeni özellik, Türkiye’deki kullanıcılara da açıldı.

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NBA ilk sırada, diğer ligler sonra eklenecek

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, “Canlı skorlar Threads’e geliyor. NBA ilk sırada, yakında diğer ligleri de ekleyeceğiz.” paylaşımıyla platformun yeni özelliğini tanıttı. Threads, canlı skorları eklemekle kalmadı; kullanıcılar bir takımın logosuna dokunarak o takımla ilgili sohbete yönlendirilecek ve onları takip eden diğer kullanıcılarla bağlantı kurabilecek.

Threads, yeni özelliğin kullanıcıların favori takımlarıyla ilgili sohbetlere katılmasını kolaylaştıracağını söyledi. Meta’ya göre basketbol sosyal ağdaki en popüler konulardan biri haline geldi; NBA Threads de en aktif spor topluluklarından biri oldu.

Threads maç sonucu nasıl öğrenilir?

Maç skorları karşılaşma öncesinde, maç sırasında veya maç sonrasında Threads Arama’da bulunabiliyor. Takımı aratarak maçın başlangıç saatini görmek, maç sırasında mevcut skoru görmek, maç bittikten sonra maç sonucunu görmek mümkün.

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Threads, canlı maç skorlarını göstermeye başladı