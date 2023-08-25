Threads’in beklenen web sürümü yayınlandı

Tam Boyutta Gör Threads'in uzun zamandır beklenen web sürümü nihayet geldi. Twitter rakibinin bu hafta başında tarayıcılardan erişilebilir olacağını duyurmasının ardından Meta'nın bu hamlesi sürpriz olmadı. Instagram başkanı Adam Mosseri, kısa süre önce yaptığı açıklamada artık tüm kullanıcılar için Threads’in web sürümünün yayında olduğunu doğruladı.

Threads web çıktı

Threads.net aslında sosyal platformun ilk çıkışından beri var ancak sadece bir kişinin profiline bakmak için kullanılabiliyordu. Giriş yapılamadığı gibi bir paylaşımı beğenemiyor veya paylaşamıyordunuz. Yeni masaüstü web arayüzü, bazı küçük farklılıklarla birlikte mobil uygulamadakine çok benziyor; gezinme simgeleri sayfanın üst kısmında yer alıyor ve Sizin İçin ile Takip Edilenler akışları arasında geçiş yapmak için sol alt köşede bir düğme bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Ancak web deneyimi, mobil uygulamada yapabileceğiniz her şeyi yapmanıza izin vermiyor. Örneğin profilinizi düzenlemek veya Instagram DM'lerine bir gönderi göndermek gibi şeyler şimdilik web'den yapıalamıyor. Ayrıca bir thread gönderisini alıntılamak da şimdilik mümkün değil, ancak bu özelliğin yakında geleceği belirtiliyor.

WhatsApp isimsiz grup kurma nasıl yapılır? 13 sa. önce eklendi

Eksik özellikler olsa da, temel düzeyde bir işlevselliğin mevcut olması bile Threads için oldukça iyi. Çoğu çalışanın gününü bilgisayar başında geçirdiği düşünülürse Threads’e web’den erişmek uygulama sadakatini artırabilir. Zira halihazırda Threads, ilk günlerdeki kullanıcı sayısının yüzde 70’ten fazlasını kaybetmiş durumda. Yeni eklenecek özellikler ile Meta, bu durumu iyileştirmeyi hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.