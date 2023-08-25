Threads’in beklenen web sürümü yayınlandı

Threads web çıktı
Threads.net aslında sosyal platformun ilk çıkışından beri var ancak sadece bir kişinin profiline bakmak için kullanılabiliyordu. Giriş yapılamadığı gibi bir paylaşımı beğenemiyor veya paylaşamıyordunuz. Yeni masaüstü web arayüzü, bazı küçük farklılıklarla birlikte mobil uygulamadakine çok benziyor; gezinme simgeleri sayfanın üst kısmında yer alıyor ve Sizin İçin ile Takip Edilenler akışları arasında geçiş yapmak için sol alt köşede bir düğme bulunuyor.
Eksik özellikler olsa da, temel düzeyde bir işlevselliğin mevcut olması bile Threads için oldukça iyi. Çoğu çalışanın gününü bilgisayar başında geçirdiği düşünülürse Threads’e web’den erişmek uygulama sadakatini artırabilir. Zira halihazırda Threads, ilk günlerdeki kullanıcı sayısının yüzde 70’ten fazlasını kaybetmiş durumda. Yeni eklenecek özellikler ile Meta, bu durumu iyileştirmeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.