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    Threads’in beklenen web sürümü yayınlandı

    Meta, Instagram çatısı altında tuttuğu eski adıyla Twitter olan X ile rakip olan Threads sosyal ağını web’e taşıdı. Böylece web üzerinden Threads’in çoğu özelliğine ulaşılabilecek.
    Threads’in beklenen web sürümü yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Threads'in uzun zamandır beklenen web sürümü nihayet geldi. Twitter rakibinin bu hafta başında tarayıcılardan erişilebilir olacağını duyurmasının ardından Meta'nın bu hamlesi sürpriz olmadı. Instagram başkanı Adam Mosseri, kısa süre önce yaptığı açıklamada artık tüm kullanıcılar için Threads’in web sürümünün yayında olduğunu doğruladı.

    Threads web çıktı

    Threads.net aslında sosyal platformun ilk çıkışından beri var ancak sadece bir kişinin profiline bakmak için kullanılabiliyordu. Giriş yapılamadığı gibi bir paylaşımı beğenemiyor veya paylaşamıyordunuz. Yeni masaüstü web arayüzü, bazı küçük farklılıklarla birlikte mobil uygulamadakine çok benziyor; gezinme simgeleri sayfanın üst kısmında yer alıyor ve Sizin İçin ile Takip Edilenler akışları arasında geçiş yapmak için sol alt köşede bir düğme bulunuyor.

    Threads’in beklenen web sürümü yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Ancak web deneyimi, mobil uygulamada yapabileceğiniz her şeyi yapmanıza izin vermiyor. Örneğin profilinizi düzenlemek veya Instagram DM'lerine bir gönderi göndermek gibi şeyler şimdilik web'den yapıalamıyor. Ayrıca bir thread gönderisini alıntılamak da şimdilik mümkün değil, ancak bu özelliğin yakında geleceği belirtiliyor.

    Eksik özellikler olsa da, temel düzeyde bir işlevselliğin mevcut olması bile Threads için oldukça iyi. Çoğu çalışanın gününü bilgisayar başında geçirdiği düşünülürse Threads’e web’den erişmek uygulama sadakatini artırabilir. Zira halihazırda Threads, ilk günlerdeki kullanıcı sayısının yüzde 70’ten fazlasını kaybetmiş durumda. Yeni eklenecek özellikler ile Meta, bu durumu iyileştirmeyi hedefliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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