Tam Boyutta Gör Türkiye’de bir süredir kapalı olan Threads, ne özellikler kazanmaya devam ediyor. Son olarak, kullanıcıların gönderilerine 24 saatlik son kullanma tarihi zamanlayıcısı koymalarına olanak tanıyan yeni bir özelliğin test edildiği ortaya çıkarıldı. Yeni özellikle diğer platformlardaki Hikayeler gibi gönderiler yanıtlarıyla birlikte 24 saat sonra kaybolacak.

Türkiye'de kapalı Threads, 200 milyon aktif kullanıcıyı geçti 3 hf. önce eklendi

Gönderiler ve yanıtları 24 saat sonra kaybolacak

Bu özellik, geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından fark edildi, sonra Threads sözcüsü tarafından onaylandı ve belirli bir kullanıcı grubu arasında test edildiği paylaşıldı. Gönderilerin kaybolması, bir ara Twitter’da olan ancak pek ilgi görmeyen Fleets’i anımsatıyor. Threads'in uygulaması, gönderilerini sık sık silen kullanıcılar için kullanışlı bir çözüm sunabilir.

Threads, Ağustos ayı başında 200 milyon kullanıcıya ulaştı. Platform yakın zamanda, özellikle büyük takipçi kitlesine sahip kullanıcıların hesaplarının performansını izlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış Insights adlı bir analiz aracı tanıttı. Ayrıca, Meta gönderileri planlama özelliği üzerinde de çalışıldığını duyurdu.

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Threads, kaybolan gönderiler özelliğini test ediyor