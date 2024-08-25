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    Threads, kaybolan gönderiler özelliğini test ediyor

    Threads, gönderiler için zamanlayıcı ekleme özelliğini test ediyor. Sürenin ardından gönderi ve tüm yanıtlar platformdan otomatik olarak kaldırılacak.           
    threads 24 saat sonra kaybolan gönderiler Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de bir süredir kapalı olan Threads, ne özellikler kazanmaya devam ediyor. Son olarak, kullanıcıların gönderilerine 24 saatlik son kullanma tarihi zamanlayıcısı koymalarına olanak tanıyan yeni bir özelliğin test edildiği ortaya çıkarıldı. Yeni özellikle diğer platformlardaki Hikayeler gibi gönderiler yanıtlarıyla birlikte 24 saat sonra kaybolacak.

    Gönderiler ve yanıtları 24 saat sonra kaybolacak

    Bu özellik, geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından fark edildi, sonra Threads sözcüsü tarafından onaylandı ve belirli bir kullanıcı grubu arasında test edildiği paylaşıldı. Gönderilerin kaybolması, bir ara Twitter’da olan ancak pek ilgi görmeyen Fleets’i anımsatıyor. Threads'in uygulaması, gönderilerini sık sık silen kullanıcılar için kullanışlı bir çözüm sunabilir.

    Threads, Ağustos ayı başında 200 milyon kullanıcıya ulaştı. Platform yakın zamanda, özellikle büyük takipçi kitlesine sahip kullanıcıların hesaplarının performansını izlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış Insights adlı bir analiz aracı tanıttı. Ayrıca, Meta gönderileri planlama özelliği üzerinde de çalışıldığını duyurdu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 16 saat önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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