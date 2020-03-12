Ticaret Bakanı açıkladı: Maske ve gıda denetimleri başlıyor

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Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının açıklanması ile birlikte özellikle koruyucu maske, dezenfektan, kolonya ve tuvalet kağıdı ürünlerinde büyük bir alış veriş yoğunluğu başlamıştı. Bunu fırsat bilen bazı ortamlar ise fahiş fiyatlar koymaya başlamıştı. Tcaret Bakanlığı olaya el atıyor.

Denetimler başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada yaşanan olaylar neticesinde 81 ilimizde maske ve gıda fiyatlarının fahiş artışı ile ilgili denetimlere başladıklarını bildirdi. Pekcan hali hazırda stok ve fiyat sıkıntısının olmadığını belirtti.

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Türk Ceza Kanunua göre fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri suç sayılıyor. Yetkililer fiziksel mağazalar yanında internet mağazalarını da mercek altına almış durumda.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ticaret-bakani-pekcan-81-ilde-maske-ve-gidalarla-ilgili-denetimlere-basladik/1763447

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