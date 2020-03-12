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    Ticaret Bakanı açıkladı: Maske ve gıda denetimleri başlıyor

    Ticaret Bakanlığı son günlerde yaşanan koruyucu maske ve temizlik ürünlerindeki fahiş fiyat artışını denetim altına aldı. Tüm illerde fiziksel ve internet mağazaları denetleniyor.
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    Haber Editörü
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    Ticaret Bakanı açıkladı: Maske ve gıda denetimleri başlıyor
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    Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının açıklanması ile birlikte özellikle koruyucu maske, dezenfektan, kolonya ve tuvalet kağıdı ürünlerinde büyük bir alış veriş yoğunluğu başlamıştı. Bunu fırsat bilen bazı ortamlar ise fahiş fiyatlar koymaya başlamıştı. Tcaret Bakanlığı olaya el atıyor.

    Denetimler başladı

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada yaşanan olaylar neticesinde 81 ilimizde maske ve gıda fiyatlarının fahiş artışı ile ilgili denetimlere başladıklarını bildirdi. Pekcan hali hazırda stok ve fiyat sıkıntısının olmadığını belirtti.

    Ayrıca Bkz. "E3 2020 fuarı da iptal edilmek üzere (Resmi)"

    Türk Ceza Kanunua göre fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri suç sayılıyor. Yetkililer fiziksel mağazalar yanında internet mağazalarını da mercek altına almış durumda.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ticaret-bakani-pekcan-81-ilde-maske-ve-gidalarla-ilgili-denetimlere-basladik/1763447 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    S.Vettel 1 hf. en beğenilen
    2 haftadır başlıyor, başlatacaksanız başlatın millet 6-7 katına çıkardı fiyatları zaten
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    mokinto (umut AYDIN) 1 hf.
    3 ay öncesinden başladı sıkıntı. Sonra diyorlar ki fahis fiyatı ihbar edin. O gün tedbir alma. 20 milyon 20 milyon sipariş yurtdışına gitsin. Alkol (ethanol) dağıtımını üç ay öncesinden denetim altına alma. Sonra fiyat denetimi yap. Bir karar almaya 50 makam aracıyla gidilsin ama çıkan sonuç bu olsun. Geç ve güç. Distopik film - kitap bosverin. Orijinal senaryoda yaşıyoruz.
    3 ay öncesinden başladı sıkıntı. Sonra diyorlar ki fahis fiyatı ihbar edin. O gün tedbir alma. 20 milyon 20 milyon sipariş yurtdışına gitsin. Alkol (ethanol) da...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    40 liraya aldığım dezenfekte alkol bazlı solüsyon şuan 250 tl.. allah belanızı versin..
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    kımyasal (ümit k) 1 hf.
    Alan aldı,satan sattı.Bizde zaten her şey iş işten geçtikten sonra yapılır.Kazık ne zaman ağzımızdan çıkar o zaman icraata başlarız.
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    mokinto (umut AYDIN) 1 hf.
    3 ay öncesinden başladı sıkıntı. Sonra diyorlar ki fahis fiyatı ihbar edin. O gün tedbir alma. 20 milyon 20 milyon sipariş yurtdışına gitsin. Alkol (ethanol) dağıtımını üç ay öncesinden denetim altına alma. Sonra fiyat denetimi yap. Bir karar almaya 50 makam aracıyla gidilsin ama çıkan sonuç bu olsun. Geç ve güç. Distopik film - kitap bosverin. Orijinal senaryoda yaşıyoruz.
    Yanıtla +5
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    S.Vettel 1 hf. en beğenilen
    2 haftadır başlıyor, başlatacaksanız başlatın millet 6-7 katına çıkardı fiyatları zaten
    Yanıtla +24
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