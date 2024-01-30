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    TikTok, alışveriş için önemli bir yenilik getiriyor

    TikTok Shop'un çıkışından aylar sonra şirket e-ticaret bağlantılarını daha fazla videoya yerleştirmek istiyor. Ve görünüşe göre ürünler yakında otomatik olarak tespit edilip satılacak.
    TikTok, alışveriş için önemli bir yenilik getiriyor Tam Boyutta Gör
    TikTok Shop bağlantıları yakında sosyal medya uygulamasında çok daha yaygın hale gelecek gibi görünüyor. Aktarılanlara göre platform, halihazırda videolarındaki ürünleri otomatik olarak tanımlayan yeni bir özelliği test ediyor. Otomatik olarak algılanan ürünler için ise "TikTok Shop'ta benzer ürünleri bulun" bağlantısı sunularak alışverişe yönlendirme yapılıyor.

    TikTok, alışveriş için önemli bir yenilik getiriyor

    TikTok, alışveriş için önemli bir yenilik getiriyor Tam Boyutta Gör
    TikTok Shop altyapısı halihazırda her ülkede aktif olmasa da firma test edilen yeni özellikle birlikte bunun kapsamını genişletmek istiyor. Bu özellik, paylaşılan herhangi bir videoda otomatik olarak ürünleri algılayarak aynı ürünün veya benzerinin alternatifini Shop üzerinde izleyiciye gösterecek. Böylelikle TikTok, zaten ciddi gelirler elde ettiği alışveriş işini daha da büyütmüş olacak.

    Öte yandan şirketlerin ürünleri otomatik olarak tanımlamak ve onları satın almak için bağlantılar sunmak amacıyla teknolojiye yöneldiğini ilk kez görmüyoruz. Örneğin Pinterest, kullanıcıları belirli gönderilerde "Benzer ürünleri görüntülemeye" davet eden bir alışveriş önerisi özelliğine sahip. Benzer şekilde Pixel telefonlarda ve Samsung cihazlarda Google Lens ile Circle to Search özelliği bulunuyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    arabanın direksiyonu sağa sola çevirince gelen ses dil kendini yeniler mi durduk yere doğrulama kodu geldi gta 4 ivan ölsün mü intel hd graphics 3000

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