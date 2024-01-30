Tam Boyutta Gör TikTok Shop bağlantıları yakında sosyal medya uygulamasında çok daha yaygın hale gelecek gibi görünüyor. Aktarılanlara göre platform, halihazırda videolarındaki ürünleri otomatik olarak tanımlayan yeni bir özelliği test ediyor. Otomatik olarak algılanan ürünler için ise "TikTok Shop'ta benzer ürünleri bulun" bağlantısı sunularak alışverişe yönlendirme yapılıyor.

TikTok, alışveriş için önemli bir yenilik getiriyor

Tam Boyutta Gör TikTok Shop altyapısı halihazırda her ülkede aktif olmasa da firma test edilen yeni özellikle birlikte bunun kapsamını genişletmek istiyor. Bu özellik, paylaşılan herhangi bir videoda otomatik olarak ürünleri algılayarak aynı ürünün veya benzerinin alternatifini Shop üzerinde izleyiciye gösterecek. Böylelikle TikTok, zaten ciddi gelirler elde ettiği alışveriş işini daha da büyütmüş olacak.

TikTok resmen YouTube oluyor 10 sa. önce eklendi

Öte yandan şirketlerin ürünleri otomatik olarak tanımlamak ve onları satın almak için bağlantılar sunmak amacıyla teknolojiye yöneldiğini ilk kez görmüyoruz. Örneğin Pinterest, kullanıcıları belirli gönderilerde "Benzer ürünleri görüntülemeye" davet eden bir alışveriş önerisi özelliğine sahip. Benzer şekilde Pixel telefonlarda ve Samsung cihazlarda Google Lens ile Circle to Search özelliği bulunuyor.

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TikTok, alışveriş için önemli bir yenilik getiriyor