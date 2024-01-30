TikTok, alışveriş için önemli bir yenilik getiriyor
Öte yandan şirketlerin ürünleri otomatik olarak tanımlamak ve onları satın almak için bağlantılar sunmak amacıyla teknolojiye yöneldiğini ilk kez görmüyoruz. Örneğin Pinterest, kullanıcıları belirli gönderilerde "Benzer ürünleri görüntülemeye" davet eden bir alışveriş önerisi özelliğine sahip. Benzer şekilde Pixel telefonlarda ve Samsung cihazlarda Google Lens ile Circle to Search özelliği bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.