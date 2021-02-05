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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TikTok artık Android TV'lerde de kullanılabilir

    TikTok, kullanıcılarının Android TV'lerde de uygulamaya erişebilmesini mümkün kılmak için 'Android TV için TikTok' uygulamasını yayınladı.
    05 Şubat 2021, 02:00 (1 hf.)
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    sosyal medya
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    TikTok artık Android TV'lerde de kullanılabilir
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    Son zamanların oldukça dikkat çeken sosyal medya platformlarından TikTok'un artık Android TV uygulaması bulunuyor. Videolar, TikTok'un Android TV uygulamasında da dikey formatta izlenebilecek. TikTok'a TV'lerden erişim ilk kez İngiltere'deki Samsung akıllı TV kullanıcılarına sunulmuştu.

    İlginizi Çekebilir Avatar İtalya, bir genç kızın ölümü üzerine bazı TikTok kullanıcılarının erişimini engelledi

    Ayrıca Bkz. "İtalya, bir genç kızın ölümü üzerine bazı TikTok kullanıcılarının erişimini engelledi"

    TikTok'u Android TV'nizden takip edebileceksiniz

    Android TV'lerde TikTok'a giriş yapmak için kullanıcı bilgilerinizi girebilir ya da QR kodu telefonundaki TikTok uygulaması aracılığıyla taratarak TV uygulamasına hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Uygulamaya girildikten sonra ekranın ortasında dikey formatlı videolar yer alacak. Alt kısımda ise içerikler için konu seçimi yapmanıza izin veren kartlar bulunacak. Ayrıca Android TV için TikTok uygulamasında kullanıcılar, hem kendi hesaplarını hem de istedikleri hesapları görüntüleyebilecekler.

    TikTok'un uygulama açıklamasında: "TikTok'un kısa biçimli videoları eğlenceli, özgün ve yaratıcıdır. Ve şimdi, bu eğlenceli içeriği televizyonunuza getiriyoruz. İster spor fanatiği, ister evcil hayvan meraklısı olun, ister sadece kahkaha arıyor olun, TikTok'ta herkes için bir şeyler var. Tek yapmanız gereken izlemek, sevdiğiniz şeylerle etkileşim kurmak ve istemediklerinizi atlamak. Bu sayede yalnızca sizin için kişisel hissettiren sonsuz bir kısa video akışı bulacaksınız." ifadelerine yer verildi.

    Android TV için TikTok uygulaması şu anda Play Store'da yayında ve akıllı TV'lere yüklenmeye hazır ancak kullanılabilirlik, şu an için bazı bölgelerle sınırlı durumda. Yakında küresel erişime izin verilecek.



    https://www.xda-developers.com/tiktok-android-tv-now-available/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oleey bee ne zamandır bu haberi bekliyordum. Hayatımıza GİRMEDİĞİ bir orası kalmıştı sonunda oradan da GİRDİ hayatımıza.
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    Amd64x2 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    TV den tiksinmek için bir sebep daha
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ailenizdekileri sanalda izlerseniz :)
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oleey bee ne zamandır bu haberi bekliyordum. Hayatımıza GİRMEDİĞİ bir orası kalmıştı sonunda oradan da GİRDİ hayatımıza.
    Yanıtla +7
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