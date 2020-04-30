TikTok dünya çapında 2 milyar indirmeye ulaştı

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Popüler video uygulaması TikTok, dünya çapında 2 milyar indirme sayısına ulaştı. Açıklanan verilere göre uygulamayı indirenlerin yüzde 75’inden fazlası Android cihazlardan oluşuyor. TikTok’un sahibi ByteDance firması ise sadece bu uygulamasından 450 milyon dolardan fazla harcama yollu gelir elde etti.

SensorTower verilerine göre uygulama App Store ve Google Play üzerinde 2 milyar defadan fazla indirilirken 2020’nin birinci çeyreğinde uygulama, şimdiye kadar bir çeyrekte en çok indirilen sıfatına sahip olmayı başardı. Uygulama sadece bu çeyrekte 315 milyon kez indirildi.

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Koronavirüsün de etkisinin kesinlikle yadsınamaz olduğu bu başarı, insanlar telefonlarına hiç olmadığı kadar gömülürken ortaya çıktı. TikTok, içeriğindeki çoğunlukla eğlenceye yönelik videolar ile kullanıcıları Vine dönemine geri götürdü. Hatırlarsanız Vine da kapatılmadan önce popülerlikte patlama yaşamış, hatta dünya çapında ünlüler oluşturmuştu. Vine, Twitter sahipliğinde firmanın maddi yetersizliği başta olmak üzere Instagram ile olan rekabetinde de başarısız olduğu için kapatılmıştı. Ortaya çıkan ünlüler de Instagram ve YouTube gibi alanlarda işlerini yapmaya devam ettiler.

TikTok’un en çok indirildiği ülkeler sıralamasında birinci 611 milyon ile Hindistan olurken ikinci sırada 196 milyon ile Çin yer alıyor. Üçüncü sırada ise 165 milyon ile ABD yer alıyor.

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Her zaman için iPhone kullanıcılarında karşılaştığımız gibi, TikTok uygulamasında da en çok harcama yapan kitle de değişmedi. Uygulamayı indirenlerin yüzde 75,5’i Android kullansa da sadece 21,4 milyon dolarlık uygulama harcaması bu kanaldan yapıldı. iOS kullanıcıları ise genel kitlenin yüzde 24,5’ini oluştursa da 435,3 milyon dolarlık harcama yaptı.

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