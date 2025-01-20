TikTok yasağında son dakika gelişmesi: Trump kararname çıkarıyor

Trump harekete geçti
Biden hükümetinin yasağı uygulama adımını bıraktığı Trump hükümeti daha ilk günden harekete geçti. Truth Social platformunda bir paylaşım yapan Trump, TikTok platformunun karanlıkta kalmaması gerektiğini belirtti.
Kararname ile TikTok yasağını erteleyecek olan Trump’ın tek şartı ise ortak bir konsorsiyumun, yüzde 50 pay sahibi olması. Böylece ulusal güvenliği tehdit edebilecek potansiyel unsurların da önüne geçilmiş olacak.
ABD başlangıçta TikTok’un ABD varlıklarının tamamen bir konsorsiyuma satılmasını istiyordu. Trump da ilk başkanlık döneminde böyle bir çalışma başlatmıştı. Bugün gelinen noktada yüzde 50-50 bir iştirake herkes razı olacak gibi görünüyor. TikTok da Trump ile yapılacak çalışma sonucunda ülkedeki kullanıcılara yeniden hizmet vermeyi amaçladıklarını duyurdu.
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Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.