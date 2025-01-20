TikTok yasağında son dakika gelişmesi: Trump kararname çıkarıyor

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Tam Boyutta Gör Çin hükümetinin ABD ulusal güvenliğini tehlikeye düşüreceği gerekçesiyle tüm varlıklarını elden çıkarmasını istediği TikTok, bunu kabul etmeyince dün itibariyle erişime kapatılmıştı. Donald Trump koltuğa geçer geçmez bir kararname yayınlayacağını duyurdu.

Trump harekete geçti

Biden hükümetinin yasağı uygulama adımını bıraktığı Trump hükümeti daha ilk günden harekete geçti. Truth Social platformunda bir paylaşım yapan Trump, TikTok platformunun karanlıkta kalmaması gerektiğini belirtti.

TikTok kapanıyor 15 sa. önce eklendi

Kararname ile TikTok yasağını erteleyecek olan Trump’ın tek şartı ise ortak bir konsorsiyumun, yüzde 50 pay sahibi olması. Böylece ulusal güvenliği tehdit edebilecek potansiyel unsurların da önüne geçilmiş olacak.

ABD başlangıçta TikTok’un ABD varlıklarının tamamen bir konsorsiyuma satılmasını istiyordu. Trump da ilk başkanlık döneminde böyle bir çalışma başlatmıştı. Bugün gelinen noktada yüzde 50-50 bir iştirake herkes razı olacak gibi görünüyor. TikTok da Trump ile yapılacak çalışma sonucunda ülkedeki kullanıcılara yeniden hizmet vermeyi amaçladıklarını duyurdu.



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