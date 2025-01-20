Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TikTok yasağında son dakika gelişmesi: Trump kararname çıkarıyor

    Donald Trump, Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz TikTok yasağı için kararname çıkaracak. ABD varlıklarının yüzde 50’sini satması karşılığında faaliyetlerine izin verecek.  
    TikTok Tam Boyutta Gör
    Çin hükümetinin ABD ulusal güvenliğini tehlikeye düşüreceği gerekçesiyle tüm varlıklarını elden çıkarmasını istediği TikTok, bunu kabul etmeyince dün itibariyle erişime kapatılmıştı. Donald Trump koltuğa geçer geçmez bir kararname yayınlayacağını duyurdu. 

    Trump harekete geçti

    Biden hükümetinin yasağı uygulama adımını bıraktığı Trump hükümeti daha ilk günden harekete geçti. Truth Social platformunda bir paylaşım yapan Trump, TikTok platformunun karanlıkta kalmaması gerektiğini belirtti. 

    Kararname ile TikTok yasağını erteleyecek olan Trump’ın tek şartı ise ortak bir konsorsiyumun, yüzde 50 pay sahibi olması. Böylece ulusal güvenliği tehdit edebilecek potansiyel unsurların da önüne geçilmiş olacak. 

    ABD başlangıçta TikTok’un ABD varlıklarının tamamen bir konsorsiyuma satılmasını istiyordu. Trump da ilk başkanlık döneminde böyle bir çalışma başlatmıştı. Bugün gelinen noktada yüzde 50-50 bir iştirake herkes razı olacak gibi görünüyor. TikTok da Trump ile yapılacak çalışma sonucunda ülkedeki kullanıcılara yeniden hizmet vermeyi amaçladıklarını duyurdu.
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

    Profil resmi
    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

    Profil resmi
    gun 2 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    monitör uyku moduna geçiyor mazda 3 kronik sorunlar fifa 14 türkçe yama emme manifoldu hava alırsa ne olur bozuk peynir yenirse ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum