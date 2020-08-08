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    TikTok ilk TV uygulamasını başlattı

    Son zamanlarda ABD'de yasaklanma haberleriyle gündemi meşgul eden TikTok, ilk TV uygulamasını Amazon Fire TV cihazlar için başlattı.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    TikTok ilk TV uygulamasını başlattı
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    Son birkaç haftadır, ABD'de yasaklanması gündemde olan TikTok, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Popüler sosyal platformun şimdi de ilk TV uygulamasını başlattı.

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    Ülkemizde de son derece yüksek bir kullanıcı sayısına sahip olan kısa video uygulaması, TikTok, geçtiğimiz günlerde Amazon Fire TV cihazlarda "More on TikTok" adlı ilk TV uygulamasını başlattı. Uygulama, oynatma listelerini ve TikTok mobil uygulamasından seçilen videoların derlemelerini içeriyor.  Ek olarak TV uygulamasında, içerik oluşturucularla röportajlar ve TikTok'un bir dakikalık sınırını aşan diğer içerikler de yer alacak.

    TikTok ilk TV uygulamasını başlattı
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    TV'lerde de olmalıyız

    Konuyla ilgili olarak açıklama yapan TikTok küresel pazarlama başkanı Nick Tran: "Fire TV gibi akış cihazlarının benimsenmesinin, kullanıcılarımızla bağlantı kurmak için ne anlama geldiğini ve onlara nasıl daha dinamik deneyimler sunabileceğimizi düşünüyorduk. İçeriğimizi bir dereceye kadar TV'ye getirmenin doğal bir sonraki adım olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

    Ayrıca TikTok, mobil video formatının TV ekranlarında ne kadar iyi performans gösterdiğini belirlemek için de denemeler yapıyor. More on TikTok uygulamasının sadece videoları izlemek amaçlı kullanıldığını ve bu uygulamayla oturum açma ve video yükleme işlemlerinin yapılmadığını da belirtelim. Uygulama şimdilik reklamsız ve ücretsiz bir şekilde kullanıma sunuldu. Diğer TV platformlarına gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.



    https://www.theverge.com/2020/8/6/21357300/tiktok-amazon-fire-tv-app-launch-free-tv-mobile Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    YOURMOVE 1 hf.
    Amcalar tv başından ayrılmayacak desene.
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    Paetzold (R S) 1 hf.
    Tiktok fena ivme yakaladı, bakalım neler olacak.
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 1 hf.
    Gelmesin gelmesin gelmesin
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