TikTok ilk TV uygulamasını başlattı

Tam Boyutta Gör

Son birkaç haftadır, ABD'de yasaklanması gündemde olan TikTok, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Popüler sosyal platformun şimdi de ilk TV uygulamasını başlattı.

Ayrıca Bkz. "Güney Kore, 2026 yılında 6G'yi başlatacak: 5G'den 50 kat daha hızlı"

Ülkemizde de son derece yüksek bir kullanıcı sayısına sahip olan kısa video uygulaması, TikTok, geçtiğimiz günlerde Amazon Fire TV cihazlarda "More on TikTok" adlı ilk TV uygulamasını başlattı. Uygulama, oynatma listelerini ve TikTok mobil uygulamasından seçilen videoların derlemelerini içeriyor. Ek olarak TV uygulamasında, içerik oluşturucularla röportajlar ve TikTok'un bir dakikalık sınırını aşan diğer içerikler de yer alacak.

Tam Boyutta Gör

TV'lerde de olmalıyız

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan TikTok küresel pazarlama başkanı Nick Tran: "Fire TV gibi akış cihazlarının benimsenmesinin, kullanıcılarımızla bağlantı kurmak için ne anlama geldiğini ve onlara nasıl daha dinamik deneyimler sunabileceğimizi düşünüyorduk. İçeriğimizi bir dereceye kadar TV'ye getirmenin doğal bir sonraki adım olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca TikTok, mobil video formatının TV ekranlarında ne kadar iyi performans gösterdiğini belirlemek için de denemeler yapıyor. More on TikTok uygulamasının sadece videoları izlemek amaçlı kullanıldığını ve bu uygulamayla oturum açma ve video yükleme işlemlerinin yapılmadığını da belirtelim. Uygulama şimdilik reklamsız ve ücretsiz bir şekilde kullanıma sunuldu. Diğer TV platformlarına gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

https://www.theverge.com/2020/8/6/21357300/tiktok-amazon-fire-tv-app-launch-free-tv-mobile

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.