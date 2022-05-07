TikTok, reklam kazançlarını içerik oluşturucularıyla paylaşmaya hazırlanıyor

TikTok, içerik oluşturucularının para kazanmaları için yeni bir yol açıyor. Şirket, içeriklerin reklamlarla birlikte yayınlanmasını ve bu reklamlara paylaşımlarında yer veren içerik oluşturucularıyla reklam gelirlerini paylaşmayı planladığını açıkladı.
TikTok Pulse ile içerik üreticileri reklamlardan para kazanbilecek
TikTok Pulse, reklamverenlerin platformdaki tüm videolardan en iyi %4'ünün yanında reklam göstermesine izin verecek. Ancak en az 100.000 takipçisi olan içerik oluşturucular ve yayıncılar, videolarına reklam eklendiğinde gelir kazanmaya hak kazanacak. Reklamverenler, reklamlarının alakalı videoların yanında görünmesini sağlamak için güzellik, yemek pişirme, moda, oyun gibi 12 içerik kategorisinden birini seçecek.
TikTok konuyla ilgili blog gönderisinde yaptığı açıklamada “Markaların TikTok'ta eğlence ve kültürün nabzını tutmasına yardımcı olmak için, reklamverenlerin markalarını Sizin İçin Akışında en iyi içeriğin yanına yerleştirmelerini sağlayan yeni bir bağlamsal reklamcılık çözümü olan TikTok Pulse'u tanıtmaktan heyecan duyuyoruz.” sözlerine yer verdi. Ayrıca programın Haziran ayında ABD'de ve sonbahara kadar tüm ülkelerde kullanılmaya başlanması hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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