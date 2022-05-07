Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TikTok, reklam kazançlarını içerik oluşturucularıyla paylaşmaya hazırlanıyor

    TikTok Pulse ile takipçi sayısı fazla olan kullanıcılar artık reklamlardan para kazanbilecek. Bu uygulamanın Haziran ayında ABD'de başlaması ve önümüzdeki aylarda diğer ülkelere yayılması planlanıyor.
    Oy Ver

    TikTok, reklam kazançlarını içerik oluşturucularıyla paylaşacak
    Tam Boyutta Gör

    TikTok, içerik oluşturucularının para kazanmaları için yeni bir yol açıyor. Şirket, içeriklerin reklamlarla birlikte yayınlanmasını ve bu reklamlara paylaşımlarında yer veren içerik oluşturucularıyla reklam gelirlerini paylaşmayı planladığını açıkladı.

    TikTok Pulse ile içerik üreticileri reklamlardan para kazanbilecek

    TikTok, reklam kazançlarını içerik oluşturucularıyla paylaşacak
    Tam Boyutta Gör

    TikTok Pulse, reklamverenlerin platformdaki tüm videolardan en iyi %4'ünün yanında reklam göstermesine izin verecek. Ancak en az 100.000 takipçisi olan içerik oluşturucular ve yayıncılar, videolarına reklam eklendiğinde gelir kazanmaya hak kazanacak. Reklamverenler, reklamlarının alakalı videoların yanında görünmesini sağlamak için güzellik, yemek pişirme, moda, oyun gibi 12 içerik kategorisinden birini seçecek. 

    TikTok konuyla ilgili blog gönderisinde yaptığı açıklamada “Markaların TikTok'ta eğlence ve kültürün nabzını tutmasına yardımcı olmak için, reklamverenlerin markalarını Sizin İçin Akışında en iyi içeriğin yanına yerleştirmelerini sağlayan yeni bir bağlamsal reklamcılık çözümü olan TikTok Pulse'u tanıtmaktan heyecan duyuyoruz.” sözlerine yer verdi. Ayrıca programın Haziran ayında ABD'de ve sonbahara kadar tüm ülkelerde kullanılmaya başlanması hedefleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM21 Pro
    GENERAL MOBILE GM21 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız