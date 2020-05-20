Tiktok'un ana şirketi ByteDance, 100 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı

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Ülkemizde de oldukça büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan kısa video platformu TikTok, yapımcı şirketini ihya etmeye devam ediyor. Bloomberg'in yeni raporuna göre TikTok'un sahini ByteDance'in piyasa değeri 100 milyar doların üzerine çıktı.

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Yayınlanan yeni rapora göre Çinli teknoloji devi ByteDance 75 milyar dolar seviyelerinde olan piyasa değerini, son iki yılda yüzde 33 artırarak 100 milyar doların üzerine çıkarmayı başardı. Hatta bazı kaynaklara göre şirketin değerinin 140 milyar dolar olduğu bile tahmin ediliyor. ByteDance, ABD, Türkiye ve diğer ülkelerdeki gençler arasında çok popüler olan TikTok uygulaması sayesinde büyük başarı elde etti. Bu hizmete ek olarak, şirket Douyin (TikTok benzeri) ve Toutiao haber uygulamasının Çince sürümlerine de sahip.

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TikTok'un büyük başarısı

2018 yılında dünyanın en pahalı özel şirketi unvanını kazanan ByteDance şimdi ise bu durumu pekiştirdi ve Amerikan IBM ve Çinli Alibaba gibi devlerin seviyesine yükseldi. Bunu da 2012 yılında kurulmuş olmasına rağmen başarması ise son derece ilgi çekici bir nokta. Son zamanlarda , Disney+ akış hizmetinin başkanlığını bırakan Kevin Mayer'in TikTok servisinin genel müdürü olarak atandığı biliniyordu. Mayer, Wall Street Journal'dan gazetecilerle yaptığı konuşmada, TikTok'un büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve hızla büyüdüğünü belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde de son derece popüler olan uygulamanın, Çin istihbaratıyla iş birliği yaptığından şüpheleniyordu. Bu bağlamda, 2020'nin başlarında TikTok uygulamasının hükümet dairelerinde çalışanların cihazlarına yüklenmesi yasaklanmıştı.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-20/tiktok-owner-s-value-surpasses-100-billion-in-private-markets

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