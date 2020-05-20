Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tiktok'un ana şirketi ByteDance, 100 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı

    Dünyanın ne popüler video paylaşım uygulamalarından biri olan TikTok, yapımcı şirketini devlerin arasına sokmayı başardı. Gelen bilgilere göre ByteDance artık 100 milyar dolar değerinde.
    1 sa.
    257
    22
    2
    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Tiktok'un ana şirketi ByteDance, 100 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde de oldukça büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan kısa video platformu TikTok, yapımcı şirketini ihya etmeye devam ediyor. Bloomberg'in yeni raporuna göre TikTok'un sahini ByteDance'in piyasa değeri 100 milyar doların üzerine çıktı.

    İlginizi Çekebilir Avatar ABD ordusu TikTok'u yasaklamaya devam ediyor

    Ayrıca Bkz. "ABD yaptırımları artarak sürüyor: TSMC artık Huawei'ye yonga seti üretmeyecek"

    Yayınlanan yeni rapora göre Çinli teknoloji devi ByteDance 75 milyar dolar seviyelerinde olan piyasa değerini, son iki yılda yüzde 33 artırarak 100 milyar doların üzerine çıkarmayı başardı. Hatta bazı kaynaklara göre şirketin değerinin 140 milyar dolar olduğu bile tahmin ediliyor. ByteDance, ABD, Türkiye ve diğer ülkelerdeki gençler arasında çok popüler olan TikTok uygulaması sayesinde büyük başarı elde etti. Bu hizmete ek olarak, şirket Douyin (TikTok benzeri) ve Toutiao haber uygulamasının Çince sürümlerine de sahip.

    Tiktok'un ana şirketi ByteDance, 100 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı
    Tam Boyutta Gör

    TikTok'un büyük başarısı

    2018 yılında dünyanın en pahalı özel şirketi unvanını kazanan ByteDance şimdi ise bu durumu pekiştirdi ve Amerikan IBM ve Çinli Alibaba gibi devlerin seviyesine yükseldi. Bunu da 2012 yılında kurulmuş olmasına rağmen başarması ise son derece ilgi çekici bir nokta. Son zamanlarda , Disney+ akış hizmetinin başkanlığını bırakan Kevin Mayer'in TikTok servisinin genel müdürü olarak atandığı biliniyordu. Mayer, Wall Street Journal'dan gazetecilerle yaptığı konuşmada, TikTok'un büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve hızla büyüdüğünü belirtti. 

    Amerika Birleşik Devletleri'nde de son derece popüler olan uygulamanın, Çin istihbaratıyla iş birliği yaptığından şüpheleniyordu. Bu bağlamda, 2020'nin başlarında TikTok uygulamasının hükümet dairelerinde çalışanların cihazlarına yüklenmesi yasaklanmıştı.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-20/tiktok-owner-s-value-surpasses-100-billion-in-private-markets Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    opsisteknoloji 6 dk. yeni yorumcu
    Kesinlikle telefonlarımızda yüklenmeyecek bir uygulama..Malesef Türkiyede yanlış kulkanılan bir uygulama.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    fitamino (Olgun Portakal) 1 sa.
    Çinli görmeye tahammulum yok. Allah belanizi versin çinli gibi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 51 dk. CD Project, Ubisoft'u geçerek Avrupa'nın en değerli oyun şirketi oldu 1 sa. Justice League'in tam 4 saat uzunluğunda Zach Snyder versiyonu yayınlanacak 1 sa. Realme X3 SuperZoom'un tanıtım tarihi resmen açıklandı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Tiktok'un ana şirketi ByteDance, 100 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı Sonraki Huawei Band 4'e gelen yeni güncelleme SpO2 sensörünü etkinleştiriyor 2 sa. Dünyanın ilk otonom elektrikli scooter filosu için çalışmalar başladı 3 sa. Volvo otomobiller artık 180 km/s hızın üzerine çıkamayacak 3 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayıları ilk kez 1000’in altında 3 sa. iPhone 12'nin kutusundan kulaklık çıkmayabilir 4 sa. iOS 13.5 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar 4 sa. Samsung T7 Portable SSD satışa çıktı 5 sa. Call of Duty 2020'de Soğuk Savaş ve Vietnam'a gidiyoruz 6 sa. Bakan açıkladı: Seyahatlerde HES kodu uygulaması başlıyor 6 sa. AppAnnie araştırma şirketinden BiP'e övgü 7 sa. Realme Narzo 10'un ilk partisi 2 dakikada tükendi 7 sa. Huawei, Google'a alternatif arama uygulamasını yayınladı 8 sa. Razer Opus kulaklığı aktif gürültü engelleme ile geliyor 8 sa. Makyajlı E-Serisi Coupe ve Cabrio'dan yeni teaser geldi 9 sa. Alcatel markası iki yeni giriş seviyesi telefon tanıttı 9 sa. X37-B uzay uçağı, Dünya’ya güneş enerjisi göndermek için tasarlanan cihazı yörüngeye taşıdı 10 sa. Alibaba, akıllı hoparlörü için yapay zekaya 1.4 milyar dolar yatırım yapacak 11 sa. Huawei MatePad Pro tablet incelemesi | Güçlü ve yetenekli 11 sa. Türkiye’deki koronavirüsün gen haritası çıkarıldı 12 sa. Volkswagen Türkiye fabrikası tarım arazisi üzerine mi kurulacak? Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi