Tiktok'un büyümesi yıllar sonra ilk kez yavaşladı

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Ülkemizde de büyük bir kullanıcı sayısına sahip olan son zamanların en popüler uygulamalarından biri olan Tiktok, piyasaya sürüldüğü günden bu yana inanılmaz hızlı bir yükseliş gösterdi. Ancak açıklanan yeni verilere göre uygulama uzun bir sürenin ardından ilk kez düşüş yaşadı.

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Eleştirilerin odağında

Çinli şirket ByteDance tarafından 2016 yılında Musical.ly platformu satın alınarak Tiktok platformuna dönüştürüldü ve kısa sürede büyük bir ivme yaklayarak en çok indirilen uygulamalar listesinin zirvesine oynadı. Şu anda 1.5 milyar kullanıcıya sahip olan platform, Sensor Tower adlı araştırma şirketinin açıkladığı son verilere göre ilk kez düşüşle tanıştı.

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Tiktok uygulamasını 30 Eylül’de sona eren çeyrekte ilk kez indirilenlerin sayısının, bir yıl önceki bu zamana göre yüzde dört düşüşle 177 milyon olduğu açıklandı. Kullanıcı kaybındaki en büyük etkenin ise şirketin Facebook reklamlarına yaptığı harcamaları azaltması olarak gösteriliyor. Her ne kadar son zamanlarda birçok kesim tarafından eleştirilen ve ABD hükümeti tarafından casusluk yapabileceği konusunda suçlanan bir platform olsa da, bu durum Tiktok'un küresel bir fenomen olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

https://www.theverge.com/2019/11/4/20948731/tiktok-bytedance-china-social-media-growth-users-decline-first-time