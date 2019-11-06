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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tiktok'un büyümesi yıllar sonra ilk kez yavaşladı

    Çin merkezli ByteDance şirketinin kısa bir süre içinde inanılmaz bir şekilde büyüyerek fenomen hale gelen uygulaması Tiktok, yılların ardından ilk kez kullanıcı sayısında düşüş yaşadı.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Tiktok'un büyümesi yıllar sonra ilk kez yavaşladı
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    Ülkemizde de büyük bir kullanıcı sayısına sahip olan son zamanların en popüler uygulamalarından biri olan Tiktok, piyasaya sürüldüğü günden bu yana inanılmaz hızlı bir yükseliş gösterdi. Ancak açıklanan yeni verilere göre uygulama uzun bir sürenin ardından ilk kez düşüş yaşadı.

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    Eleştirilerin odağında

    Çinli şirket ByteDance tarafından 2016 yılında Musical.ly platformu satın alınarak Tiktok platformuna dönüştürüldü ve kısa sürede büyük bir ivme yaklayarak en çok indirilen uygulamalar listesinin zirvesine oynadı. Şu anda 1.5 milyar kullanıcıya sahip olan platform, Sensor Tower adlı araştırma şirketinin açıkladığı son verilere göre ilk kez düşüşle tanıştı.

    Tiktok'un büyümesi yıllar sonra ilk kez yavaşladı
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    Tiktok uygulamasını 30 Eylül’de sona eren çeyrekte ilk kez indirilenlerin sayısının, bir yıl önceki bu zamana göre yüzde dört düşüşle 177 milyon olduğu açıklandı. Kullanıcı kaybındaki en büyük etkenin ise şirketin Facebook reklamlarına yaptığı harcamaları azaltması olarak gösteriliyor. Her ne kadar son zamanlarda birçok kesim tarafından eleştirilen ve ABD hükümeti tarafından casusluk yapabileceği konusunda suçlanan bir platform olsa da, bu durum Tiktok'un küresel bir fenomen olduğu gerçeğini değiştirmiyor.



    https://www.theverge.com/2019/11/4/20948731/tiktok-bytedance-china-social-media-growth-users-decline-first-time Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    por favor 2 hf.
    Lümpen toplanma merkezi.
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    Paetzold 2 hf.
    Uygulamayı gülmek için kullanıyorum ben. Ağır çekimde yürüyen tiktok mafyaları var. İşyerinde açıp gülüyoruz
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    Thermodynamiker 2 hf. yeni yorumcu
    Günün en güzel haberi
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    Ussuz 2 hf.
    Güzel haber :D
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    rakanishu 2 hf.
    Azalarak bitsin...
    Yanıtla +3
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    smart1978 2 hf.
    Icerikleri gordugumde sok oldum. Ozellikle Turkiye'deki icerikleri sosyal platformlarda forumlarda paylasilmasi ile fark ettim ki, bu tiktok bombos! bir uygulamaymis. Eminim beyin hucrelerinizi tahrip ettiriyordur .

    Kendilerini maymun eden mi ararsiniz bilemedim ...

    Rezalet otesi ...

    Zaten Cinlilerin eline gecmesiyle guvenlik aciklarina vesile olmasi ile hic sasirmadim ...
    Yanıtla +1
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    vankomisin 2 hf.
    Uzun zamandır aldığım en güzel haber olabilir
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