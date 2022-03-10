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    TikTok, yeni müzik dağıtım platformu SoundOn'u duyurdu

    TikTok, sanatçıların kendi müziklerini tanıtabilmeleri için yeni bir platform geliştirdi. SoundOn isimli platformla sanatçılar kendi müziklerini tüm dünyaya duyurabilecek.
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    TikTok yeni müzik dağıtım platformu SoundOn'u duyurdu

    Son yılların en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok, birçok müzik ve sanatçının tanınmasına yardımcı oluyor. Daha fazla sanatçının müziğini duyurmasına yardımcı olmak için TikTok, kendi müzik pazarlama ve dağıtım platformu SoundOn'u piyasaya sürüyor.

    TikTok SoundOn ile müziğinizin telif haklarını alabilirsiniz

    TikTok yeni müzik dağıtım platformu SoundOn'u duyurdu

    Bytedance'ın popüler uygulaması TikTok, sanatçıların kendi müziklerini tanıtabilmeleri için yeni bir platform geliştirdi. SoundOn isimli platform sayesinde müziğinizi tüm dünyaya tanıtabilir ve telif haklarını alabilirsiniz. SoundOn ile sanatçılar, müziklerini doğrudan TikTok, Resso, Apple Music, Spotify, Pandora, Deezer ve Tencent's Joox gibi küresel akış platformlarına yükleyebilecekler. Geçtiğimiz yıldan bu zamana kadar beta testinde olan SoundOn, şimdilik İngiltere, ABD, Brezilya ve Endonezya'da kullanıma sunuldu.

    SoundOn, Bytedance’ın sahip olduğu platformlarda ve TikTok’ta müzik içerik üreticilerine telif ücretlerinin yüzde 100’ünü ödeyecek. Diğer küresel akış platformlarında ise ilk yıl ByteDance yüzde 100’ünü ödeyecekken, ikinci sene bu ödeme yüzde 90’a düşecek.

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