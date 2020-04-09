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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, yeni mobil uygulamasıyla artık telefonunuzda

    Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, ücretsiz olarak indirilebilen sesli rehber uygulamasıyla tarihe tanıklık eden ulaşım araçlarını sanal anlatımlarla dinleyicilerine ulaştırmayı amaçlıyor
    8 sa.
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    Mobil Uygulamalar
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan ziyaretçiler için kapılarını sanal ortama açıyor. Geliştirilen mobil uygulama ile müzeyi sesli rehber eşliğinde keşfetmek mümkün.

    Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi için geliştirilen sesli rehber uygulaması, App Store ve Google Play Store’dan Türkçe veya İngilizce olarak indirilip dinlenebiliyor. Uygulamanın Türkçe versiyonu “Tofaş Müzesi”, İngilizce versiyonu ise “Tofaş Museum” başlığı altında yer alıyor. Müze, ücretsiz olarak sunulan sesli rehber uygulamasıyla tarihe tanıklık eden ulaşım araçlarını sanal anlatımlarla dinleyicilerine ulaştırmayı amaçlıyor.

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    Müze’nin uygulamasında farklı gezi seçenekleri mevcut. Müze gezisi, sanal rehber yardımıyla seçilen hızlı tur kapsamında 35 dakikada, detaylı tur seçildiğinde ise 60 dakikada tamamlanabiliyor. Hızlı tur bölümünde arabacılık ve otomotiv tarihindeki mihenk taşlarına özet niteliğinde bir yolculuk yapılırken, detaylı tur seçeneğinde ise bu bölümler daha uzun ve ayrıntılı olarak ele alınıyor.

    Çocuklara özel tur seçeneği de var

    Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nin uygulamasında çocuklar için de seçenekler bulunuyor. Bu uygulama sayesinde okullara uzaktan eğitimle devam eden çocuklar oturdukları yerden genel kültürünü geliştirebiliyor. Çocuklar için hazırlanan sesli rehber turu seçeneğinde 20 dakikalık eğlenceli bir anlatım bulunuyor. Özel olarak tasarlanan anlatı seçeneğinde ilk oyuncak araba, at arabaları gibi eğlenceli konu başlıkları mevcut.

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    https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/otomotiv/tofas-bursa-anadolu-arabalari-muzesi-nden-sesli-rehber-mobil-uygulamasi-/656714 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    blasko77 (Osman Tayfun) 4 sa.
    Bizim evin yanında şaşalı açılışı olduydu.



    Sonra birkere uğramadık.



    Ziyan olan bir yer.
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 sa.
    Bunun için internet sitesi yetermiş. Son zamanlarda gerekli gereksiz her şeyin uygulamasını yapma modası çıktı.
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