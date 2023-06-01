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    Anlık Bildirim

    Toyota, 2.1 milyar dolarlık pil yatırımını duyurdu

    Elektrikli araçların yaygınlaşması ile birlikte pil sektörüne olan yatırımlar da artıyor. Bugün Japon otomobil üreticisi Toyota, ABD merkezli pil üretimi için 2,1 milyar dolarlık yatırımını duyurdu.
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    Toyota, 2.1 milyar dolarlık pil yatırımını duyurdu! Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün artarken, dev otomobil üreticileri pil yatırımlarına hız vermeye başladı. Bu bağlamda otomotiv pazarının önde gelen üreticilerinden Toyota, kendi elektrikli araç pillerini üretmek ve geliştirmek amacıyla dev bir yatırıma imza atıyor. Bugün yapılan açıklamada otomotiv devi, ABD'de kurulacak pil tesisi için 2,1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

    Elektrikli ve Hibrit araçlara hizmet verecek

    Bilmeyenler için Toyota, ABD merkezli bir fabrika kurma taahhüdünü ilk olarak 2021'de açıklamıştı. Yeni tesis için 1,3 milyar dolarlık bütçe ayıran otomotiv devi, geçtiğimiz eylül ayında bu yatırımı 3,8 milyar dolara çıkardı. Bugün yapılan açıklama dahil edildiğinde ise Toyota'nın toplam yatırımı 5,9 milyar doları aşacak diyebiliriz.

    Toyota, yeni tesiste beklenen gigawatt-saat kapasitesini henüz paylaşmadı. Ancak daha önce 1,2 milyon araca yetecek kadar pil üretebileceği söylenmişti. Ayrıca otomotiv devi, Kentucky fabrikasından çıkacak ilk ABD yapımı elektrikli SUV modelinin 2025 yılında hazır olacağını duyurdu. 3 sıralı bu araç, Kuzey Carolina fabrikası tarafından sağlanan pilleri kullanacak.

    Bildirilenlere göre kurulacak yeni tesisin 2025 yılında üretime başlaması bekleniyor. Bu noktada tesiste bulunacak altı üretim hattından sadece ikisi tamamen elektrikli araçlara ayrılacak. Diğer dördü ise hibrit araçlardan sorumlu olacak.

    Bildiğiniz üzere Toyota, elektrikli otomobil pazarında diğer otomobil üreticilerinin gerisinde kaldı. Ancak 2023 yılının başında Japon devi, yılda 1,5 milyon satış hedefiyle 2026 yılına kadar 10 yeni aracın yolda olduğunu söyledi. Kuzey Carolina'da kurulacak pil tesisi ise, bu taahhüdünün bir parçası niteliğinde diyebiliriz. 

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