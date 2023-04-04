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Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile trafik sigortası ücretlerinde değişiklik yapıldı. Aylık artış oranına indirim geldi. 2022’nin Eylül ayından itibaren uygulanan aylık yüzde 4,75 zam oranı, Mayıs 2023 itibarıyla yüzde 2 olarak uygulanacak. Hasar ve hasarsızlık basamağı ise 7’den 9’a yükselecek.

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Hasarsızlık basamağının 9’a yükselmesiyle birlikte iyi sürücünün sigorta ücretine yüzde 50’ye varan indirim, kötü sürücüye ise yüzde 200’e varan oranda artırım yapılacak. En az 5 yıl 7. basamakta bulunan ve sigorta sürecinde tazminat ödemesi yapılmayan kişiler 8. basamağa yükselecek. 8. basamaktaki sürücülere yüzde 50 indirim uygulanacak

Bir kazası olan sürücülerin sigorta primi yüzde 10 oranında artırılacak. İki kazası olanlar için yüzde 45, 3 kazası olanlar için yüzde 90, 4 kazası olanlar için yüzde 135, 4’ten fazla kazası olan sürücüler için yüzde 200 artış yapılacak.

Elektrikli otomobiller için indirim

Trafik sigortasında yüzde 100 elektrikli otomobiller için indirim düzenlemesi yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan tabloya göre yüzde 100 elektrikli otomobil sürücülerinin trafik sigortalarına yüzde 10 indirim yapılacak.

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Trafik sigortasında yeni dönem: Elektrikli araçlara prim indirimi