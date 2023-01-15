Tron’un kurucusu Justin Sun'dan 1 milyar dolarlık kripto teklifi

Sorunlu kripto şirketi Genesis, Kasım 2022’de müşterilerin para çekme işlemlerini durdurdu ve kredi vermeyi dondurdu. Bununla birlikte şirket iflas başvurusundan kaçınmak için adımlar attığını söyledi. Konu hakkında bilgisi olan kaynakların aktardıklarına göre Genesis’in 3 milyar doların üzerinde borcu bulunuyor.
Digital Currency Group, FTX ve kripto para koruma fonu Three Arrows Capital’in çöküşünü gerekçe göstererek Kasım ayında kredi geri ödemelerini geçici olarak dondurdu. Şirket daha sonra fazladan fon sağlamadan olası bir iflas konusunda uyardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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