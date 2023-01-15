Tam Boyutta Gör Tron Blockchain ağının kurucusu olan Justin Sun, zor durumdaki kripto şirketleriyle ilgilenmeye devam ediyor. Justin Sun tarafından yapılan son açıklamada zor durumdaki kripto şirketi olan Digital Currency Group varlıkları ile ilgili teklifini duyurdu. Justin Sun, 1 milyar dolara kadar harcamaya istekli olacağını söyledi.

Bitcoin 21 bin dolar seviyesini gördü: Bitcoin neden yükseliyor? 1 gün önce eklendi

Sorunlu kripto şirketi Genesis, Kasım 2022’de müşterilerin para çekme işlemlerini durdurdu ve kredi vermeyi dondurdu. Bununla birlikte şirket iflas başvurusundan kaçınmak için adımlar attığını söyledi. Konu hakkında bilgisi olan kaynakların aktardıklarına göre Genesis’in 3 milyar doların üzerinde borcu bulunuyor.

Digital Currency Group, FTX ve kripto para koruma fonu Three Arrows Capital’in çöküşünü gerekçe göstererek Kasım ayında kredi geri ödemelerini geçici olarak dondurdu. Şirket daha sonra fazladan fon sağlamadan olası bir iflas konusunda uyardı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Tron’un kurucusu Justin Sun'dan 1 milyar dolarlık kripto teklifi