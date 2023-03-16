Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Trump’ın sosyal ağı sıkıntıda, işten çıkarmalar başladı

    Trump grubu tarafından büyük umutlarla hayata geçirilen özgürlükçü sosyal ağ Truth Social beklentileri karşılayamadı. Trump’ın çok fazla kaynağının kalmadığı ifade ediliyor. 
    Oy Ver
    Truth Social Tam Boyutta Gör
    Başkanlık seçimleri döneminde Twitter ve Facebook ağlarından yasaklanınca kendi sosyal ağını hayata geçiren eski Başkan Donald Trump, bir müddet bir yükseliş yaşasa da rahatsız edici sansür politikaları yüzünden kullanıcı kaybetmeye başladı. Üzerine bir de Trump’ın yasağı kalkınca kaçınılmaz son geldi.

    Truth Social sıkıntıda

    Trump Media çatısı altındaki Truth Social bir süredir SPAC Digital World Acquisition Corp. ile görüşme halindeydi. Yakın zamanda halka açılan SPAC yaklaşık 293 milyon dolar yatırım yapacaktı. Bu yatırım ile Truth Social başta olmak üzere yeni açılacak video içerik platformu ve farklı bulut tabanlı projelere kaynak sağlanacaktı.

    Ne var ki SEC ve FINRA kurumları anlaşmayı mercek altına alınca işler karıştı. Yatırım turlarının sonraki bir döneme ertelenmesi zarureti ortaya çıktı. Bu haliyle Truth Social ekonomisini etkiledi. Trump’ın Twitter ve Facebook yasağının kalkması da sosyal ağdaki fırtınayı dindirince işten çıkarmalar başladı.

    Gelen bilgilere göre Truth Social sermayesini sürdürebilmek adına pek çok çalışanını işten çıkarıyor. Yaklaşık 40 kişilik ekipten ilk etapta 6 kişinin işine son verildi. Bunlar arasında teknoloji şefi de bulunuyor.

    Kaynaklar Trump grubunun ancak Eylül ayına kadar sosyal ağı finanse edebilme imkânının olduğunu belirtiyor. Eğer SPAC anlaşması gerçekleşmezse Truth Social ağının tamamen kapanması da gündeme gelebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 8 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 8 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dodge nitro alınır mı pulcet kullananların yorumları avrupa yakası selin kaçıncı bölümde ayrıldı 30 metrekare parke fiyatı doom eternal türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız