Trump’ın sosyal ağı sıkıntıda, işten çıkarmalar başladı

Tam Boyutta Gör Başkanlık seçimleri döneminde Twitter ve Facebook ağlarından yasaklanınca kendi sosyal ağını hayata geçiren eski Başkan Donald Trump, bir müddet bir yükseliş yaşasa da rahatsız edici sansür politikaları yüzünden kullanıcı kaybetmeye başladı. Üzerine bir de Trump’ın yasağı kalkınca kaçınılmaz son geldi.

Truth Social sıkıntıda

Trump Media çatısı altındaki Truth Social bir süredir SPAC Digital World Acquisition Corp. ile görüşme halindeydi. Yakın zamanda halka açılan SPAC yaklaşık 293 milyon dolar yatırım yapacaktı. Bu yatırım ile Truth Social başta olmak üzere yeni açılacak video içerik platformu ve farklı bulut tabanlı projelere kaynak sağlanacaktı.

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Ne var ki SEC ve FINRA kurumları anlaşmayı mercek altına alınca işler karıştı. Yatırım turlarının sonraki bir döneme ertelenmesi zarureti ortaya çıktı. Bu haliyle Truth Social ekonomisini etkiledi. Trump’ın Twitter ve Facebook yasağının kalkması da sosyal ağdaki fırtınayı dindirince işten çıkarmalar başladı.

Gelen bilgilere göre Truth Social sermayesini sürdürebilmek adına pek çok çalışanını işten çıkarıyor. Yaklaşık 40 kişilik ekipten ilk etapta 6 kişinin işine son verildi. Bunlar arasında teknoloji şefi de bulunuyor.

Kaynaklar Trump grubunun ancak Eylül ayına kadar sosyal ağı finanse edebilme imkânının olduğunu belirtiyor. Eğer SPAC anlaşması gerçekleşmezse Truth Social ağının tamamen kapanması da gündeme gelebilir.

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Truth Social sosyal ağı iflas edebilir