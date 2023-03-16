Trump’ın sosyal ağı sıkıntıda, işten çıkarmalar başladı

Truth Social sıkıntıda
Trump Media çatısı altındaki Truth Social bir süredir SPAC Digital World Acquisition Corp. ile görüşme halindeydi. Yakın zamanda halka açılan SPAC yaklaşık 293 milyon dolar yatırım yapacaktı. Bu yatırım ile Truth Social başta olmak üzere yeni açılacak video içerik platformu ve farklı bulut tabanlı projelere kaynak sağlanacaktı.
Ne var ki SEC ve FINRA kurumları anlaşmayı mercek altına alınca işler karıştı. Yatırım turlarının sonraki bir döneme ertelenmesi zarureti ortaya çıktı. Bu haliyle Truth Social ekonomisini etkiledi. Trump’ın Twitter ve Facebook yasağının kalkması da sosyal ağdaki fırtınayı dindirince işten çıkarmalar başladı.
Gelen bilgilere göre Truth Social sermayesini sürdürebilmek adına pek çok çalışanını işten çıkarıyor. Yaklaşık 40 kişilik ekipten ilk etapta 6 kişinin işine son verildi. Bunlar arasında teknoloji şefi de bulunuyor.
Kaynaklar Trump grubunun ancak Eylül ayına kadar sosyal ağı finanse edebilme imkânının olduğunu belirtiyor. Eğer SPAC anlaşması gerçekleşmezse Truth Social ağının tamamen kapanması da gündeme gelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)