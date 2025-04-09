Nintendo Switch 2 en hızlı satan konsol olabilir ama Trump’a bağlı

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Tam Boyutta Gör Haziran ayında satışa sunulacak Nintendo Switch 2 konsolu için meraklı bekleyiş devam ederken, satış tahminleri zikzak çizmeye başladı. Trump vergileri ile birlikte satış beklentileri de düşüyor ancak yine de umut var.

Nintendo Switch 2 ne kadar satacak?

Fiyatın açıklanması ile birlikte ilk tahminler Nintendo Switch 2 konsolunun 2025 yılı içerisinde 17 milyon adet satacağı yönündeydi. Trump vergilerinde sonra uzmanlar beklentiyi 15 milyon konsol satışına güncelledi. Yıl içerisindeki gidişat bu rakamı yukarı da aşağı da çekebilir.

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Yine de 15 milyon satış rakamı bir rekora işaret ediyor. Nintendo Switch 2 bu haliyle bile en hızlı satan konsol unvanını alacak. Sony PS 4, Nintendo WII ve Nintendo Switch konsollarının bu rakama ulaşması bir yıldan fazla sürmüştü.

Elden Ring, Cyberpunk 2077, Street Fighter 6, HITMAN: World of Assassination, Project 007, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Hogwarts Legacy, Borderlands 4 ve Civilization VII gibi oyunların optimizasyonu ile Nintendo Switch 2 ilk nesle göre daha geniş bir oyun desteğine sahip olacak. Bu da oyun severlerin konsola daha fazla ilgi göstermesi anlamına geliyor. Uzmanlar Nintendo Switch 2 konsolunun bu kez gerçek anlamda Xbox Series S/X ve PlayStation 5/5 Pro ile rekabet edeceğine inanıyor.



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