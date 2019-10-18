TSMC, 5G telefonlara talebin yüksek olacağı öngörüsüyle 5 milyar dolarlık ekstra yatırım yaptı

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden biri olan Tayvanlı teknoloji şirketi TSMC, geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamayla birlikte, kullanıcıların 5G destekli telefonlara yüksek talep göstermelerini gerekçe göstererek 5 milyar dolarlık ekstra yatırım yaptığını açıkladı. Şirketin toplam yatırımı bu gelişme ile birlikte 15 milyar dolara yükseldi.

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5G telefonlar talep artıyor

Konuyla ilgili Reuters'a açıklama yapan TSMC'nin CEO'su CC Wei: " 5G akıllı telefonun büyüme momentumu beklediğimizden daha güçlü. Bu yıl ve gelecek yıl sermayemizi artırmak için iyi nedenlerimiz var." ifadelerini kullandı. TSMC'nin akıllı telefonlardan elde ettiği kazancın, toplam gelirinin yüzde 45'ini oluşturuyor olması ise verilen ekstra 5 milyar dolarlık ekstra yatırım kararının arkasındaki sebep diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör

Ek olarak, Wei, TSMC'nin 2020'de 5G akıllı telefon talebine yönelik tahmininini neredeyse iki katına çıkardığını da sözlerine ekledi. TSMC CEO'su herhangi bir yüzde dilimi vermemiş olsa da, daha önceki açıklamalarında tek haneli rakamları telaffuz ettiğini ve yeni öngörüsüyle birlikte bu sayının çift haneli olacağı söylenebilir. Apple'ın da önümüzdeki Eylül ayında 5G özellikle iPhone modellerini piyasaya sürmesi ile birlikte bu pazarın daha da büyüyeceği de belirtiliyor.

https://appleinsider.com/articles/19/10/17/apple-a13-supplier-tsmc-reports-stronger-than-expected-smartphone-demand