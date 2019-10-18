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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TSMC, 5G telefonlara talebin yüksek olacağı öngörüsüyle 5 milyar dolarlık ekstra yatırım yaptı

    Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC, 5G destekli ve daha yüksek kaliteldeki akıllı telefonlara talebin yükseleceği gerekçesiyle 5 milyar dolarlık ekstra yatırım yaptığını açıkladı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    TSMC, 5G telefonlara talebin yüksek olacağı öngörüsüyle 5 milyar dolarlık ekstra yatırım yaptı

    Apple'ın en büyük tedarikçilerinden biri olan Tayvanlı teknoloji şirketi TSMC, geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamayla birlikte, kullanıcıların 5G destekli telefonlara yüksek talep göstermelerini gerekçe göstererek 5 milyar dolarlık ekstra yatırım yaptığını açıkladı. Şirketin toplam yatırımı bu gelişme ile birlikte 15 milyar dolara yükseldi.

    Ayrıca Bkz. "Oppo çift modlu 5G akıllı telefonunu bu yıl piyasaya sürecek"

    5G telefonlar talep artıyor

    Konuyla ilgili Reuters'a açıklama yapan TSMC'nin CEO'su CC Wei: " 5G akıllı telefonun büyüme momentumu beklediğimizden daha güçlü. Bu yıl ve gelecek yıl sermayemizi artırmak için iyi nedenlerimiz var." ifadelerini kullandı. TSMC'nin akıllı telefonlardan elde ettiği kazancın, toplam gelirinin yüzde 45'ini oluşturuyor olması ise verilen ekstra 5 milyar dolarlık ekstra yatırım kararının arkasındaki sebep diyebiliriz.

    TSMC, 5G telefonlara talebin yüksek olacağı öngörüsüyle 5 milyar dolarlık ekstra yatırım yaptı
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    Ek olarak, Wei, TSMC'nin 2020'de 5G akıllı telefon talebine yönelik tahmininini neredeyse iki katına çıkardığını da sözlerine ekledi. TSMC CEO'su herhangi bir yüzde dilimi vermemiş olsa da, daha önceki açıklamalarında tek haneli rakamları telaffuz ettiğini ve yeni öngörüsüyle birlikte bu sayının çift haneli olacağı söylenebilir. Apple'ın da önümüzdeki Eylül ayında 5G özellikle iPhone modellerini piyasaya sürmesi ile birlikte bu pazarın daha da büyüyeceği de belirtiliyor.



    https://appleinsider.com/articles/19/10/17/apple-a13-supplier-tsmc-reports-stronger-than-expected-smartphone-demand Yorum Yaz
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