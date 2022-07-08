TSMC mobil pazarda tek hakim

Yonga dökümü deyince akla ilk gelen Tayvanlı TSMC sektörde ağırlığını arttırmaya devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde elde ettiği geliştirmelerle portföyünü büyüten firma halen ciddi bir baskı görmüyor.
TSMC halen açık ara lider
Yılın ilk çeyrek raporlarına göre TSMC mobil yonga dökümünde yüzde 70 paya sahip. Rapor kapsamında uygulama işlemcisi, yonga üzeri sistem ve hücresel modem üretimi yer alıyor. Samsung ise yüzde 30 ile diğer unsur durumunda.
Global mobil yonga pazarı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5 civarında bir düşüş yaşadı. Bununla birlikte gelirler yüzde 23 arttı. Firmaların bu yıl yaptığı fiyat artışları gelirlere de olumlu yansıyor.
Samsung bu dönemde Snapdragon 8 Gen 1 üretimi ile 4nm sürecinde yüzde 60 civarında bir pay elde etmeyi başarmış. TSMC ise yüzde 40 payda kalmış. Elbette Snapdragon 8 Gen 1+ ile birlikte dengeler TSMC lehine değişecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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