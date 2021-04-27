TSMC dünyanın ilk özel su arıtma tesisini inşa ediyor

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Elektronik sektörünü kökünden etkileyen yonga krizinin en önemli nedenlerinden birisi Tayvan’da yaşanan kıtlık. Yonga üretimini büyük oranda su aktarımına bağlı olarak yapan TSMC de kıtlık nedeniyle zora girdi.

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Suya yatırım

Son dönemde yonga üretimine yatırımın ne denli önemli olduğu sürekli gündeme gelse de aslında temel taşı olan su kaynaklarına yani doğaya yatırım ondan daha önemli. Su kaynakları kısıtlı hale gelen Tayvan bunun en büyük örneği.

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TSMC bir yandan yeni yonga döküm bantları için milyarlarca dolar yatırım yaparken bir yandan da su dolum tesisi kurmak için harekete geçti. Tarihte bir şirketin inşa ettiği ilk özel su arıtma ve dolum tesisi olacak proje için firma önemli bir yatırım yapacak.

Arıtma tesisi kısa süre içerisinde inşaat aşamasına geçecek ancak kısa vadede bir etkisi olmayacak. Sonraki dönemde yaşanacak su kıtlığında TSMC’nin hazır olmasını sağlayacak. Bu arada sıkıntılar nedeniyle 28nm üretimi Çin’e kaydıracağına dair söylentileri de Tayvan Ekonomi Bakanlığı kesin bir dille reddetti.

https://www.gizmochina.com/2021/04/26/tsmc-water-plant-not-shift-chip-production-china/

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