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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TSMC dünyanın ilk özel su arıtma tesisini inşa ediyor

    Su kıtlığı nedeniyle yonga üretimi sekteye uğrayan TSMC gelecek dönem için özel bir su arıtma tesisi inşa ediyor. Dünyada ilk olacak bu sistem firmanın elini rahatlatacak.
    27 Nisan 2021, 00:30 (3 sa.)
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TSMC dünyanın ilk özel su arıtma tesisini inşa ediyor
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    Elektronik sektörünü kökünden etkileyen yonga krizinin en önemli nedenlerinden birisi Tayvan’da yaşanan kıtlık. Yonga üretimini büyük oranda su aktarımına bağlı olarak yapan TSMC de kıtlık nedeniyle zora girdi.

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    Suya yatırım

    Son dönemde yonga üretimine yatırımın ne denli önemli olduğu sürekli gündeme gelse de aslında temel taşı olan su kaynaklarına yani doğaya yatırım ondan daha önemli. Su kaynakları kısıtlı hale gelen Tayvan bunun en büyük örneği.

    Ayrıca Bkz. "Boeing 737 Max’larda ortaya çıkan elektrik sorunu, uçakların yere çekilmesini zorunlu kılabilir"

    TSMC bir yandan yeni yonga döküm bantları için milyarlarca dolar yatırım yaparken bir yandan da su dolum tesisi kurmak için harekete geçti. Tarihte bir şirketin inşa ettiği ilk özel su arıtma ve dolum tesisi olacak proje için firma önemli bir yatırım yapacak.

    Arıtma tesisi kısa süre içerisinde inşaat aşamasına geçecek ancak kısa vadede bir etkisi olmayacak. Sonraki dönemde yaşanacak su kıtlığında TSMC’nin hazır olmasını sağlayacak. Bu arada sıkıntılar nedeniyle 28nm üretimi Çin’e kaydıracağına dair söylentileri de Tayvan Ekonomi Bakanlığı kesin bir dille reddetti.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/26/tsmc-water-plant-not-shift-chip-production-china/
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    ugah6aiw 15 saat önce

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    djtomcat 2 gün önce

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    uqurb2 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    doğa galip gelecek
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