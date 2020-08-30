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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TSMC toplam EUV kapasitesinin yüzde 60’ına sahip

    Döküm pazarında mevcut olan EUV baskı makinelerinin neredeyse yarısı TSMC’nin elinde ve üretim kapasitesinin yüzde 60’ı da yine TSMC tarafından karşılanıyor.
    5 sa.
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TSMC toplam EUV kapasitesinin yüzde 60’ına sahip

    Üretim süreçlerine yaptığı yatırımlarla büykü yol kat eden Tayvanlı TSMC, önce yarı iletken pazarının değer anlamında lideri oldu, sonrasında da en iyi 10 teknoloji firması arasına girdi. Firma EUV yatırımlarını arttırıyor.

    EUV teknolojisinde lider

    Litografi sürecinde desenlerin silika katmanlara basılması, photomask adındaki bir bileşenden ışığın geçerek bir CD büyüklüğündeki silikaya ulaşması ile gerçekleşiyor. Photomask bileşeni entegre devrenin şablonunu taşıyan parçadır diyebiliriz. EUV maskesi ise bu bileşen içerisinde en önemli parça.

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    EUV tanımı ekstrem ultraviyole anlamına geliyor ve bu dalga boylarında ışık kaynağının gönderilmesini sağlıyor. EUV teknolojisi silika katmanlara daha verimli ve daha yoğun desen basılmasını sağlıyor. Böylece çok daha iyi yongalar elde ediliyor. 13.5nm dalga boyuna ulaşan EUV radyasyonu önceki ekzimer lazer teknolojilere göre 10 kat daha kısa.

    TSMC toplam EUV kapasitesinin yüzde 60’ına sahip

    EUV maskelerinin 100 bin dolara çıktığı dönemde yatırım yapmak da oldukça maliyetli. TSMC önemli bir bütçe ayırarak EUV cihazlarının neredeyse yarısına sahip oldu. Böylece EUV üretimi tercih eden müşteri sayısı artsa da TSMC bunu karşılayabiliyor.

    Bu hafta bir açıklama yapan TSMC, pazardaki tüm EUV cihazlarının yarısına sahip olduklarını açıkladı. Cihazları Hollandalı AMSL firması üretiyor ve bu alanda en iyilerden. Diğer taraftan pazardaki tüm EUV üretim kapasitesinin yüzde 60’ı da TSMC’nin elinde.

    TSMC hali hazırda 7nm+ ve 5nm süreçlerini EUV teknolojisi ile üretiyor. Yakın dönemde ise tüm süreçlerin EUV teknolojisine geçiş yapacağını ifade ediyor. Hali hazırda TSMC ile yarışacak tek firma Samsung ve 7nm LPP sürecini EUV ile üretiyor.



    https://www.techpowerup.com/271490/tsmc-owns-50-of-all-euv-machines-and-has-60-of-all-euv-wafer-capacity Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elenya 1 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu
    Bilgisayar mühendisliği bölümleri radikal artışla yüksek sıralamalardan öğrenci aldı. Hepsinin hayali de yurt dışına çıkmak. Ne yazık ki ekonomi böyle giderse beyin göçü önlenemez bir sonuç.
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    interwap (Volkan ) 3 sa.
    Son yıllarda Hollanda belki binden fazla mühendisi ülkesinde çalışmak için göçmen olarak kabul etti ve belki de en fazla mühendis ASML adlı şirkete gitti. Özellikle savunma sanayisinden epey çalışanın gittiği biliniyor. Hatta yalanlansa da Savunma Sanayi Müsteşarlığı gidenlere neden gittiniz diye anket bile yapmıştı.


    Bir toplumun ancak %1-1,5'i bilgiyi üretebilecek kişisel yeteneklere sahip. Oda eğitim sisteminiz iyi ise...... ASML çalışanlarının yarısından fazlası ülke dışından, ARGE bölümü çalışanının ise tamamına yakını.


    Yukarıdaki ufak alıntının tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
    https://gozlemgazetesi.com/HaberDetay/1110208/vizyon-olmayinca.html
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    gun (Gün Oksay) 2 sa. interwap
    Beyin göçü en büyük Türkiye’nin önündeki tehlike bence.
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    raxetul (Emrah Urhan) 32 dk. interwap
    Siyasetçilere gelinceye kadar savunma sanayide özellikle vakıf şirketlerinde, bir çok özel şirkette hödük yöneticilerin eline kafası çok çalışan mühendisleri verince mühendisler bir arayış içine giriyor ve vakıf şirketi maaşları diğer şirketlerde olmadığı için dışarıya kaçışlar başlıyor. "Cümlemden para için" kısmını alıp baş kısmını önemsemediyseniz siz de o yöneticiler gibi düşünmeye adaysınızdır.
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    Feyzuli 4 sa.
    Ham madde var ama işte yapacak beyin yok. Genelleme yaparken kendimi dahil ediyorum. Keşke bizimde bir firmamız olsaydı böyle yonga üreten...
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 4 sa. Feyzuli
    Dünyada böyle bir iki firma var zaten. Yani nerdeyse hiçbir ülkenin böyle yonga üreten tesisi yok. Her haberin altında böyle yüksekten uçmaya gerek yok. Şu ülkeye üstüne düşülse tek başına tarım bile yetebilir.
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