TSMC toplam EUV kapasitesinin yüzde 60’ına sahip

Üretim süreçlerine yaptığı yatırımlarla büykü yol kat eden Tayvanlı TSMC, önce yarı iletken pazarının değer anlamında lideri oldu, sonrasında da en iyi 10 teknoloji firması arasına girdi. Firma EUV yatırımlarını arttırıyor.

EUV teknolojisinde lider

Litografi sürecinde desenlerin silika katmanlara basılması, photomask adındaki bir bileşenden ışığın geçerek bir CD büyüklüğündeki silikaya ulaşması ile gerçekleşiyor. Photomask bileşeni entegre devrenin şablonunu taşıyan parçadır diyebiliriz. EUV maskesi ise bu bileşen içerisinde en önemli parça.

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EUV tanımı ekstrem ultraviyole anlamına geliyor ve bu dalga boylarında ışık kaynağının gönderilmesini sağlıyor. EUV teknolojisi silika katmanlara daha verimli ve daha yoğun desen basılmasını sağlıyor. Böylece çok daha iyi yongalar elde ediliyor. 13.5nm dalga boyuna ulaşan EUV radyasyonu önceki ekzimer lazer teknolojilere göre 10 kat daha kısa.

EUV maskelerinin 100 bin dolara çıktığı dönemde yatırım yapmak da oldukça maliyetli. TSMC önemli bir bütçe ayırarak EUV cihazlarının neredeyse yarısına sahip oldu. Böylece EUV üretimi tercih eden müşteri sayısı artsa da TSMC bunu karşılayabiliyor.

Bu hafta bir açıklama yapan TSMC, pazardaki tüm EUV cihazlarının yarısına sahip olduklarını açıkladı. Cihazları Hollandalı AMSL firması üretiyor ve bu alanda en iyilerden. Diğer taraftan pazardaki tüm EUV üretim kapasitesinin yüzde 60’ı da TSMC’nin elinde.

TSMC hali hazırda 7nm+ ve 5nm süreçlerini EUV teknolojisi ile üretiyor. Yakın dönemde ise tüm süreçlerin EUV teknolojisine geçiş yapacağını ifade ediyor. Hali hazırda TSMC ile yarışacak tek firma Samsung ve 7nm LPP sürecini EUV ile üretiyor.

https://www.techpowerup.com/271490/tsmc-owns-50-of-all-euv-machines-and-has-60-of-all-euv-wafer-capacity

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