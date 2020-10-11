TSMC üçüncü çeyreği rekorla kapattı

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Döküm sektörünün lideri, yarı iletken sektörünün lideri ve en değerli 10 teknoloji şirketi arasında yer alan TSMC; üçüncü çeyreği beklentilerin üzerinde kapattı. Bu dönemde inanılmaz bir yonga talebi geldi.

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Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre TSMC’nin geliri 12.4 milyar dolara ulaştı. Çeyrek bazda yüzde 22, yıl bazında ise yüzde 20 civarında bir artış elde edildi. Mart ayında dibe vuran hisseler yüzde 84 civarında bir artışla tarihteki en yüksek seviyesine ulaştı.

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TSMC’nin bu dönemde oldukça yoğun bir sipariş trafiği aldığı belirtiliyor. Apple 14 Bionic yonga seti 5nm bantlarının büyük kısmını ayırmış durumda. AMD de 7nm sürecinde yoğun bir sipariş vermiş durumda. Diğer bir yoğunluk ise Kirin 9000 yonga setinde yaşanıyor ancak 5nm hatları dolduğu için TSMC talebi yarı yarıya karşılayabildi.

Pandemi dönemine rağmen yaşanan yoğunluk TSMC’nin hedeflerini büyütmesine neden oldu. Yılın dördüncü çeyreğinde özellikle Apple’ın siparişleri arttırması bekleniyor. Bu bakımdan gelirler daha da artacak.

https://finance.yahoo.com/news/tsmc-third-quarter-sales-surge-055258718.html

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