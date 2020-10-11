TSMC üçüncü çeyreği rekorla kapattı

Döküm sektörünün lideri, yarı iletken sektörünün lideri ve en değerli 10 teknoloji şirketi arasında yer alan TSMC; üçüncü çeyreği beklentilerin üzerinde kapattı. Bu dönemde inanılmaz bir yonga talebi geldi.İlginizi Çekebilir TSMC üretim bantları için devler birbiriyle yarışıyor
Sürekli büyüyor
Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre TSMC’nin geliri 12.4 milyar dolara ulaştı. Çeyrek bazda yüzde 22, yıl bazında ise yüzde 20 civarında bir artış elde edildi. Mart ayında dibe vuran hisseler yüzde 84 civarında bir artışla tarihteki en yüksek seviyesine ulaştı.
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TSMC’nin bu dönemde oldukça yoğun bir sipariş trafiği aldığı belirtiliyor. Apple 14 Bionic yonga seti 5nm bantlarının büyük kısmını ayırmış durumda. AMD de 7nm sürecinde yoğun bir sipariş vermiş durumda. Diğer bir yoğunluk ise Kirin 9000 yonga setinde yaşanıyor ancak 5nm hatları dolduğu için TSMC talebi yarı yarıya karşılayabildi.
Pandemi dönemine rağmen yaşanan yoğunluk TSMC’nin hedeflerini büyütmesine neden oldu. Yılın dördüncü çeyreğinde özellikle Apple’ın siparişleri arttırması bekleniyor. Bu bakımdan gelirler daha da artacak.
https://finance.yahoo.com/news/tsmc-third-quarter-sales-surge-055258718.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS