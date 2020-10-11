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    TSMC üçüncü çeyreği rekorla kapattı

    Apple, AMD, Huawei gibi firmaların çok yoğun bir dönem yaşandığı yılın üçüncü çeyreği TSMC için rekor getirdi. Firma tarihindeki en yüksek hisse değerine ulaştı.
    1 hf.
    1,8b
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TSMC üçüncü çeyreği rekorla kapattı
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    Döküm sektörünün lideri, yarı iletken sektörünün lideri ve en değerli 10 teknoloji şirketi arasında yer alan TSMC; üçüncü çeyreği beklentilerin üzerinde kapattı. Bu dönemde inanılmaz bir yonga talebi geldi.

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    Sürekli büyüyor

    Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre TSMC’nin geliri 12.4 milyar dolara ulaştı. Çeyrek bazda yüzde 22, yıl bazında ise yüzde 20 civarında bir artış elde edildi. Mart ayında dibe vuran hisseler yüzde 84 civarında bir artışla tarihteki en yüksek seviyesine ulaştı.

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    TSMC’nin bu dönemde oldukça yoğun bir sipariş trafiği aldığı belirtiliyor. Apple 14 Bionic yonga seti 5nm bantlarının büyük kısmını ayırmış durumda. AMD de 7nm sürecinde yoğun bir sipariş vermiş durumda. Diğer bir yoğunluk ise Kirin 9000 yonga setinde yaşanıyor ancak 5nm hatları dolduğu için TSMC talebi yarı yarıya karşılayabildi.

    Pandemi dönemine rağmen yaşanan yoğunluk TSMC’nin hedeflerini büyütmesine neden oldu. Yılın dördüncü çeyreğinde özellikle Apple’ın siparişleri arttırması bekleniyor. Bu bakımdan gelirler daha da artacak.



    https://finance.yahoo.com/news/tsmc-third-quarter-sales-surge-055258718.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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