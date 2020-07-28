TSMC üretim bantları için devler birbiriyle yarışıyor

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Yonga dökümü dendiği zaman bugün farklı ülkelerin firmaları önemli noktalara gelmiş durumda. Samsung, Çinli SMIC gibi firmalar sektörde adından söz ettiriyor. Ne var ki TSMC bu sektörde tek hakim olma yolunda ilerliyor.

Devlerin kavgası

Yatırımlarını akıllıca yapan ve 5nm üretim sürecine rakiplerinden daha verimli bir şekilde geçen TSMC, müşteri portföyünü adeta katladı. Hali hazırda yarı iletken sektörünün lideri olan TSMC en iyi 10 teknoloji firması arasına girmeyi de başardı.

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Bununla birlikte sürekli artan müşteriler ve belirli müşterilerin yoğun siparişleri firmayı zorluyor. Örneğin Apple için 5nm hatlarını açan TSMC, AMD için de 7nm hatlarını ayırdı. Bunların haricinde Nvidia da 7nm için kesenin ağzını açtı. Şimdi ise Intel de TSMC’nin kapısını çalmış durumda.

Bugüne kadar üretimini kendi tesislerinde yapan Intel ne yazık ki 14nm sonrasını getiremedi. Verimsizliği gideremeyen firma çok geç 10nm sürecine geçti. 7nm süreci ise geciktikçe gecikiyor. Firma için çok öneme sahip Xe grafik birimi de 7nm sürecine sahip olacağı için üçüncü taraf bir döküm tesis kaçınılmaz oldu.

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Gelen bilgilere göre Intel ve TSMC arasında 2021 yılında başlayacak 7nm süreci için bir anlaşma yaptı. TSMC firma için 7nm, 7nm+ ve 6nm süreçlerinde üretim yapacak. Bununla birlikte Intel’in ortağından ekstra kapasite istediği ifade ediliyor. TSMC ise Intel’i uzun dönem müşteri olarak görmediği için kapasite açmak istemiyor zira bu kez diğer müşterileri tarafında sıkıntıya girebilir.

TSMC’nin şimdilik Intel’e Huawei’den artan bantları ayıracağı konuşuluyor ancak bu yeterli olacak mı belli değil. 2021 ile birlikte Intel’in çok yoğun bir şekilde 7nm grafik birimi ve işlemci üretimine başlayacağı belirtiliyor. Bu bakımdan Intel bir tarafta, bantlarını çoktan ayırtmış olan diğer devler bir tarafta sıkı bir mücadele görebiliriz.

https://www.techpowerup.com/270355/tsmc-allocation-the-next-battleground-for-intel-amd-and-possibly-nvidia

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