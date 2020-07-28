Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TSMC üretim bantları için devler birbiriyle yarışıyor

    Üretim verimliliği açısından sıkıntılar yaşayan Intel; 7nm sürecinde üreteceği Xe grafik birimi için risk almak istemiyor ve TSMC’den ekstra bant alabilmek için kapıyı çaldı.
    41 dk.
    240
    29
    İşlemci
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    TSMC üretim bantları için devler birbiriyle yarışıyor
    Tam Boyutta Gör

    Yonga dökümü dendiği zaman bugün farklı ülkelerin firmaları önemli noktalara gelmiş durumda. Samsung, Çinli SMIC gibi firmalar sektörde adından söz ettiriyor. Ne var ki TSMC bu sektörde tek hakim olma yolunda ilerliyor.

    Devlerin kavgası

    Yatırımlarını akıllıca yapan ve 5nm üretim sürecine rakiplerinden daha verimli bir şekilde geçen TSMC, müşteri portföyünü adeta katladı. Hali hazırda yarı iletken sektörünün lideri olan TSMC en iyi 10 teknoloji firması arasına girmeyi de başardı.

    İlginizi Çekebilir Avatar TSMC pazar değeri olarak en büyük yarı iletken firması haline geldi

    Ayrıca Bkz. "Twitter saldırısının kökleri kara borsa forumlarına kadar gidiyor"

    Bununla birlikte sürekli artan müşteriler ve belirli müşterilerin yoğun siparişleri firmayı zorluyor. Örneğin Apple için 5nm hatlarını açan TSMC, AMD için de 7nm hatlarını ayırdı. Bunların haricinde Nvidia da 7nm için kesenin ağzını açtı. Şimdi ise Intel de TSMC’nin kapısını çalmış durumda.

    Bugüne kadar üretimini kendi tesislerinde yapan Intel ne yazık ki 14nm sonrasını getiremedi. Verimsizliği gideremeyen firma çok geç 10nm sürecine geçti. 7nm süreci ise geciktikçe gecikiyor. Firma için çok öneme sahip Xe grafik birimi de 7nm sürecine sahip olacağı için üçüncü taraf bir döküm tesis kaçınılmaz oldu.

    TSMC üretim bantları için devler birbiriyle yarışıyor
    Tam Boyutta Gör

    Gelen bilgilere göre Intel ve TSMC arasında 2021 yılında başlayacak 7nm süreci için bir anlaşma yaptı. TSMC firma için 7nm, 7nm+ ve 6nm süreçlerinde üretim yapacak. Bununla birlikte Intel’in ortağından ekstra kapasite istediği ifade ediliyor. TSMC ise Intel’i uzun dönem müşteri olarak görmediği için kapasite açmak istemiyor zira bu kez diğer müşterileri tarafında sıkıntıya girebilir.

    TSMC’nin şimdilik Intel’e Huawei’den artan bantları ayıracağı konuşuluyor ancak bu yeterli olacak mı belli değil. 2021 ile birlikte Intel’in çok yoğun bir şekilde 7nm grafik birimi ve işlemci üretimine başlayacağı belirtiliyor. Bu bakımdan Intel bir tarafta, bantlarını çoktan ayırtmış olan diğer devler bir tarafta sıkı bir mücadele görebiliriz.



    https://www.techpowerup.com/270355/tsmc-allocation-the-next-battleground-for-intel-amd-and-possibly-nvidia Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Monster Aryond oyuncu monitörü satışa çıkıyor 41 dk. GÖRÜNTÜLENEN TSMC üretim bantları için devler birbiriyle yarışıyor Sonraki Mercedes'ten yepyeni bir model geliyor: T-Serisi 1 sa. Dijital Mecralar Komisyonu'nun görevleri ve yetkileri açıklandı 2 sa. Mitsubishi, Avrupa'da yeni model satışa sunmayacak 3 sa. Köpeklerin, Kovid-19 hastalığını yüksek doğruluk oranıyla koklayabildiği tespit edildi 3 sa. İçinden kablosuz kulaklık çıkan telefonlar yakında 4 sa. Microsoft, hidrojen pilleri kullanarak sunucularını 48 saat aralıksız çalıştırdı 5 sa. Forbes, 2020'nin en değerli markalarını açıkladı 5 sa. LG Velvet 4G duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 6 sa. BMW onayladı: Yeni nesil 5 Serisi tamamen elektrikli versiyonla gelecek 6 sa. Öğrenciler için indirimli fizy aboneliği başladı 7 sa. Intel Core i9-10850K’yı detaylandırdı 7 sa. Hindistan, Çin menşeili 275 uygulamaya yasak getirmeyi planlıyor 7 sa. Big Navi için bellek iddiaları: HBM mi GDDR6 mı? 8 sa. Telegram en büyük güncellemelerinden birisini aldı 17 sa. Netflix'ten ikinci bir Witcher dizisi geliyor: İşte detaylar 19 sa. Nolan'ın yeni filmi Tenet, Amerika'dan önce Türkiye'de vizyona giriyor 19 sa. Quick Charge 5 ile 100W üzeri şarj mümkün oluyor 21 sa. Asus ROG Phone 3 gizli bir 160Hz moduna sahip 22 sa. PS Plus Ağustos 2020 oyunları açıklandı 22 sa. iOS 14 sürümündeki Instagram açığı kapatılıyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız