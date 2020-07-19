TSMC ve Huawei ortaklığı Eylül ayında sona eriyor

ABD’nin sadece kendi ülkesindeki firmaların değil kendi ekipmanlarını kullanan yabancı firmaların da Huawei ile alış veriş yapmasını yasaklaması etkilerini yavaş yavaş göstermeye başladı. Büyük ortak TSMC sahneden çekiliyor.

Zor zamanlar

Huawei’nin 2012 yılında ilk işlemcisini duyurduğu günden bu yana yonga sektöründeki varlığı sürekli büyüdü ve mobil sektörün en büyüklerinden birisi haline geldi. Böylece TSMC’nin en büyük müşterilerinden birisi oldu.

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Ne var ki ABD’nin kesin tavrı sonrasında ABD ekipmanları kullanan TSMC’nin Huawei/HiSilicon ile iş birliği yapma imkanı kalmadı. Talimatlar gereği Eylül ayına kadar üretim yapacak olan TSMC sonrasında Hisilicon ile bağlarını koparacak. TSMC’nin gelirlerinin yüzde 23 civarında bir oranı Huawei’den gelmekteydi.

Huawei’nin en son Mayıs ayında TSMC’ye yonga siparişi geçtiği ifade ediliyor. Uzun bir süre döküm konusunda sıkıntı yaşayacağını bildiği için Huawei’nin çok büyük miktarlarda sipariş verdiği belirtiliyor. Sadece Kirin yonga seti değil benzer tasarımı temel alan Kunpeng masa üstü işlemciler ve Ascend yapay zeka işlemcileri de TSMC tarafından üretiliyor. Huawei’nin elindeki stok bittiği zaman ne olacak merak konusu.

Diğer taraftan HiSilicon iştiraki de farklı pazarlarda varlık gösteriyordu. Set üstü kutular, güvenlik kameraları gibi pek çok ürün için HiSilicon tarafından yonga üretimi yapılıyordu. Yeni dönemde bunlarda da sıkıntı firmayı bekliyor.

Şimdilik Huawei’nin beklentisi Çinli SMIC dökümcüsünün verimliliği yakaladığı 14nm sürecinden daha da ileriye gitmesi. 10nm ve 7nm verimliliklerini yakaladığı takdirde Çinli SMIC devlerle yarışır hale gelecek.

https://www.anandtech.com/show/15915/tsmc-confirms-halt-to-huawei-shipments-in-september

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