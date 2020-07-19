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    TSMC ve Huawei ortaklığı Eylül ayında sona eriyor

    Yıllardır Huawei’nin Kirin ve diğer pek çok yongalarını üreten TSMC artık sahneden çekiliyor. ABD yasakları sonrasında Huawei yoluna yalnız devam etmek zorunda kalacak.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TSMC ve Huawei ortaklığı Eylül ayında sona eriyor

    ABD’nin sadece kendi ülkesindeki firmaların değil kendi ekipmanlarını kullanan yabancı firmaların da Huawei ile alış veriş yapmasını yasaklaması etkilerini yavaş yavaş göstermeye başladı. Büyük ortak TSMC sahneden çekiliyor.

    Zor zamanlar

    Huawei’nin 2012 yılında ilk işlemcisini duyurduğu günden bu yana yonga sektöründeki varlığı sürekli büyüdü ve mobil sektörün en büyüklerinden birisi haline geldi. Böylece TSMC’nin en büyük müşterilerinden birisi oldu.

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    Ne var ki ABD’nin kesin tavrı sonrasında ABD ekipmanları kullanan TSMC’nin Huawei/HiSilicon ile iş birliği yapma imkanı kalmadı. Talimatlar gereği Eylül ayına kadar üretim yapacak olan TSMC sonrasında Hisilicon ile bağlarını koparacak. TSMC’nin gelirlerinin yüzde 23 civarında bir oranı Huawei’den gelmekteydi.

    Huawei’nin en son Mayıs ayında TSMC’ye yonga siparişi geçtiği ifade ediliyor. Uzun bir süre döküm konusunda sıkıntı yaşayacağını bildiği için Huawei’nin çok büyük miktarlarda sipariş verdiği belirtiliyor. Sadece Kirin yonga seti değil benzer tasarımı temel alan Kunpeng masa üstü işlemciler ve Ascend yapay zeka işlemcileri de TSMC tarafından üretiliyor. Huawei’nin elindeki stok bittiği zaman ne olacak merak konusu.

    Diğer taraftan HiSilicon iştiraki de farklı pazarlarda varlık gösteriyordu. Set üstü kutular, güvenlik kameraları gibi pek çok ürün için HiSilicon tarafından yonga üretimi yapılıyordu. Yeni dönemde bunlarda da sıkıntı firmayı bekliyor.

    Şimdilik Huawei’nin beklentisi Çinli SMIC dökümcüsünün verimliliği yakaladığı 14nm sürecinden daha da ileriye gitmesi. 10nm ve 7nm verimliliklerini yakaladığı takdirde Çinli SMIC devlerle yarışır hale gelecek.



    https://www.anandtech.com/show/15915/tsmc-confirms-halt-to-huawei-shipments-in-september Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    genç muallim 2 sa. en beğenilen
    Çin Google'ı yasaklıyorsa ABD'nin de benim teknolojimi kullanma deme hakkı vardır. Adamların o kadar teknolojisini kopyalıyorlar kaçak yolla üstelik. Sen ülkende youtube kullandırmam dersen adamlar da ürettiğin telefonlarda youtube olmasın derler ve haklılar.
    Çin Google'ı yasaklıyorsa ABD'nin de benim teknolojimi kullanma deme hakkı vardır. Adamların o kadar teknolojisini kopyalıyorlar kaçak yolla üstelik. Sen ülkend...
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    V4LKyR 1 sa.
    TSMC Tayvan şirketi bi de he... ABD okyanus ötesinden gelip TSMC'ye kendi soydaşı Çinli bir şirketi yasaklattırabiliyor, hem de Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden biri... Çok ilginç.
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    genç muallim 2 sa. en beğenilen
    Çin Google'ı yasaklıyorsa ABD'nin de benim teknolojimi kullanma deme hakkı vardır. Adamların o kadar teknolojisini kopyalıyorlar kaçak yolla üstelik. Sen ülkende youtube kullandırmam dersen adamlar da ürettiğin telefonlarda youtube olmasın derler ve haklılar.
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 3 sa.
    Huawei arm gibi kendi mimarisini kendi üretir ve işlemcisini de kendi üretirse o zaman yandılar. Adamlarda para sermaye gırla hiç bişe olmaz bir çözüm bulacaklardır. Yasaklar da serbest kalabilir
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    Want to (İbrahim DOĞAN) 2 sa. DaggeredByRuhtan
    Bu baya imkansız hocam. Arm komut setini lisanslaması lazım her halükarda. Android arm mimarisi üzerinde çalışıyor. Şimdi bu adamların öyle birşey yapması lazım ki sıfırdan kendi işlemci mimarisini üretip kendi komut setlerinin hazırlayıp üzerine kendi işlemcisiyle uyumlu sıfırdan bir kernel ve işletim sistemi yazması gerekiyor. Bu amerikayı yeniden keşfetmek gibi birşey olur. Şuan açık kaynaklı işlemci projesi Risc-5 başlatıldı. Onunla ilgilenmek daha mantıklı bence. Android uyumluluğu henüz onunda yok diye biliyorum ama ileride onunda olabilir
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    Bloodin 4 sa.
    Huawei'nin yasaklardan sonra anavatana dönük stratejisi zarara uğramasını büyük ölçüde engelledi. Çin'de google servislerinin zaten yasak olması Çinli kullanıcıyı, amiral gemilerini orada çok daha ucuza sunan Huawei'ye yaklaştırdı. Fakat asıl zorluklar çipset konusunda yaşanacak. Hem ARM mimarisi, hem de dökümcülerin ABD kaynaklı olması Huawei'nin bugüne kadar geliştirdiği halihazırdaki Kirin yongalarını kullanamayacağı anlamına geliyor. ARM piyasada tekel, başka bir mimari yok. Çinli Mediatek dahi ARM mimarisini kullanıyor. ARM direk ABD değil, aslen İngiliz olsa da teknoloji ABD menşeili olduğundan yasağa dahil.



    Bu arada bu yasakların asıl sebebi Çin'de Google servislerinin yasak olması dahi olabilir. Sonuçta Google servisleri ABD adına çalışan en büyük casus servisleri olabilirler ve Çin'de yasak olmaları ABD'nin casusluk açısından işine gelmiyor olabilir. Bu savdaki en büyük kanıtlardan biri casuslukla suçlanan ve bu yüzden 5G ekipmanlarının (baz istasyonları vs) kullanılması engellenmeye çalışılan Huawei'nin bu ekipmanları incelendiğinde casusluğa dair en ufak şüphe barındıracak bir izin bulunamamış olmasıdır. ABD'nin, kendi yapamadığı casusluğun suçunu ve faturasını Çin'in bu işi yapabilecek en büyük şirketi olan Huawei'ye kesmesi oldukça doğal...
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    Asmodax 5 sa. yeni yorumcu
    2 yıldır batıyor deniyor ama hep zirvede. Bunun olma nedeni ise ABD nin çok büyütülmesi. Güya Google servisleri olmasaydı da batacaktı bu şirket. Komiksiniz.
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