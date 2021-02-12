Türk astronotun uzaya çıkacağı tarih açıklandı: İşte görevin detayları

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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, ilk Türk astronotun uzaya çıkacağı tarihi bugün açıkladı. Milli Uzay Programı ile ilgili BBC'ye açıklamalar yapan Yıldırım, Türk astronotun 2023'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılacağını duyurdu.

10 gün kalacak

2023 için planlanan bu hedef kapsamında bir Türk bilim insanı seçilerek eğitim alacak, uluslararası işbirliği halinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek ve 10 gün boyunca burada, Türk bilim insanlarının belirleyeceği bilimsel çalışmaları yapacak.

Türk astronot hedefinin Milli Uzay Programı takvimindeki tarih olarak en net misyon olduğunu söyleyen Yıldırım, uzaya insan gönderme kapasitesi olan üç ülkeden (ABD, Çin, Rusya) birisiyle anlaşarak ilerneceğini belirtti.

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Astronot adayları en fazla 6 ay içerisinde belirlenecek

Astronot adaylarının en fazla 6 ay içerisinde belirleneceğini söyleyen Yıldırım, program kapsamında tercihen Türkiye'de yaşayan ve ülke içindeki bir üniversitede çalışan iki ve üç kişinin yedekli olarak seçileceğini belirtti. Misyon için anlaşma sağlanan ülkede 2 yıla yakın eğitim alacak bu kişilerden biri, eğitimin başarıyla tamamlanması sonrası yine bu ülkenin ISS'teki kotasını kullanarak 10 günlüğüne göreve gönderilecek.

Bu misyon için hem ABD hem de Rusya ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"ABD de Rusya da 2 yıllık eğitimin yeterli olacağını teyit etti. Benim tercihim pilotaj arka planı olan birini tercih etmek, çünkü belli şartlara alışık oluyorlar ve ön hazırlık süreci kısaltılmış oluyor. En az riskli, en düşük maliyetli çözüm tercihimiz olacaktır. Bizim ISS'le direkt temasımız işi karıştırabilir. Bize bu hizmeti verecek olan kurum bunu sağlayacağını taahhüt etti."

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Maliyet tarafında ise Yıldırım, 'gizlilik sözleşmesi' nedeniyle misyon için belirlenen bütçeyi açıklamadı. Yıldırım, "Bu bütçe elimizdedir, bunda bir sıkıntı yok." dedi.

Ancak bu tarafta Rusya'nın Soyuz kapsülündeki bir koltuk için en az 80 milyon dolar, SpaceX'in ise Crew Dragon kapsülündeki bir koltuk için en az 50 milyon dolar istediğini biliyoruz. Bu ücretlere eğitim maliyetleri dahil değil

19 farklı ülke ISS'ye astronot göndermişti

1998 yılından bu yana insanlığın uzaydaki evi olan Uluslararası Uzay İstasyonu, geride bıraktığımıız yaklaşık 22 yıllık süreçte 19 farklı milliyetten uzay insanını ağırladı. Uzay İstasyonu'nun başlıca ortakları olan ABD, Rusya, Japonya, Kanada ve Avrupa Birliği haricinde ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Malezya, Kazakistan, Güney Afrika ve Güney Kore de yapılan ortaklıklar çerçevesinde ISS'ye uzay insanı göndermişti. Türkiye de şimdi buna benzer bir ortaklığa imza atarak ISS'ye ulaşan 20. ülke olmaya hazırlanıyor gibi.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56046336

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