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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk astronotun uzaya çıkacağı tarih açıklandı: İşte görevin detayları

    Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, ilk Türk uzay insanının uzaya çıkacağı tarihi bugün BBC'ye açıkladı. Yıldırım ayrıca görevle ilgili detayları da ilk kez paylaştı.
    12 Şubat 2021, 22:34 (Güncellendi, 5 gün)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    9

    Türk astronotun uzaya çıkacağı tarih açıklandı: İşte görevin detayları
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    Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, ilk Türk astronotun uzaya çıkacağı tarihi bugün açıkladı. Milli Uzay Programı ile ilgili BBC'ye açıklamalar yapan Yıldırım, Türk astronotun 2023'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılacağını duyurdu.

    10 gün kalacak

    2023 için planlanan bu hedef kapsamında bir Türk bilim insanı seçilerek eğitim alacak, uluslararası işbirliği halinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek ve 10 gün boyunca burada, Türk bilim insanlarının belirleyeceği bilimsel çalışmaları yapacak.

    Türk astronot hedefinin Milli Uzay Programı takvimindeki tarih olarak en net misyon olduğunu söyleyen Yıldırım, uzaya insan gönderme kapasitesi olan üç ülkeden (ABD, Çin, Rusya) birisiyle anlaşarak ilerneceğini belirtti.

    Ayrıca Bkz. "Çinli uzay aracı, Mars'ın yörüngesinden müthiş bir video gönderdi"

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    Astronot adayları en fazla 6 ay içerisinde belirlenecek

    Astronot adaylarının en fazla 6 ay içerisinde belirleneceğini söyleyen Yıldırım, program kapsamında tercihen Türkiye'de yaşayan ve ülke içindeki bir üniversitede çalışan iki ve üç kişinin yedekli olarak seçileceğini belirtti. Misyon için anlaşma sağlanan ülkede 2 yıla yakın eğitim alacak bu kişilerden biri, eğitimin başarıyla tamamlanması sonrası yine bu ülkenin ISS'teki kotasını kullanarak 10 günlüğüne göreve gönderilecek.

    Bu misyon için hem ABD hem de Rusya ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

    "ABD de Rusya da 2 yıllık eğitimin yeterli olacağını teyit etti. Benim tercihim pilotaj arka planı olan birini tercih etmek, çünkü belli şartlara alışık oluyorlar ve ön hazırlık süreci kısaltılmış oluyor. En az riskli, en düşük maliyetli çözüm tercihimiz olacaktır. Bizim ISS'le direkt temasımız işi karıştırabilir. Bize bu hizmeti verecek olan kurum bunu sağlayacağını taahhüt etti."

    Türk astronotun uzaya çıkacağı tarih açıklandı: İşte görevin detayları
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    Maliyet tarafında ise Yıldırım, 'gizlilik sözleşmesi' nedeniyle misyon için belirlenen bütçeyi açıklamadı. Yıldırım, "Bu bütçe elimizdedir, bunda bir sıkıntı yok." dedi.

    Ancak bu tarafta Rusya'nın Soyuz kapsülündeki bir koltuk için en az 80 milyon dolar, SpaceX'in ise Crew Dragon kapsülündeki bir koltuk için en az 50 milyon dolar istediğini biliyoruz. Bu ücretlere eğitim maliyetleri dahil değil 

    19 farklı ülke ISS'ye astronot göndermişti

    1998 yılından bu yana insanlığın uzaydaki evi olan Uluslararası Uzay İstasyonu, geride bıraktığımıız yaklaşık 22 yıllık süreçte 19 farklı milliyetten uzay insanını ağırladı. Uzay İstasyonu'nun başlıca ortakları olan ABD, Rusya, Japonya, Kanada ve Avrupa Birliği haricinde ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Malezya, Kazakistan, Güney Afrika ve Güney Kore de yapılan ortaklıklar çerçevesinde ISS'ye uzay insanı göndermişti. Türkiye de şimdi buna benzer bir ortaklığa imza atarak ISS'ye ulaşan 20. ülke olmaya hazırlanıyor gibi. 



    https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56046336 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    the most important thing 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye'nin kendi başına uzaya astronot gönderdiğini düşünen arkadaşlar, gerçekten ciddi misiniz?
    2 Yanıt Yanıtla +51
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    T|G 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Uzaya millet bahçesi de isteriz reis, giden astronotlarımız çay içip kek yesinler o kadar yol gidecekler.
    Yanıtla +36
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    JourneyToTheWest 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yanıtla +32
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    Yorumlar (40) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Aktronotumuza, ay şey Astronotumuza şimdiden hayırlı uğurlu olsun :D :D
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Aslında şöyle oluyor parayı bastırıyorsun adamlar seni uzaya götürüyor o kadar. Biz genelde buna turist diyoruz. Sonra milli kahramana dönüşüyor.
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    -Hattori- 2 gün ( Mesaj Silindi )
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    A aysensS 2 gün ( Mesaj Silindi )
    tüm ülkeler mily[color=#141414]ar dolarlık yatırım yaparken biz milyon tl yatırımla nasıl başarıcaz bilmiyorum
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    F frostburn 2 gün ( Mesaj Silindi )
    uzaya astronot değil turist yolluyormuşuz meğersem.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Açız aç ,lale devrine mi girdik halkın cebinde olması gereken para zevkü sefa ya harcanıyor.
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    rohan32 (muhsin burak keskin) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzay evrensel bir mekan ,zaman kavramına sahip olduğunu düşünürdüm. Taki ulus milletler bayraklarını dikme yarışına girene kadar. Sanırım bizlerin evrimleşmesine daha çok var...
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    M Musabey2003 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://findi.pro/IE8ZL bakın
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    A agenim (xxxx uuuuu) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben her ay başı, ay ortası ve tabi ki ay sonu ziyarete uzaya gider gelirim. Sürekli olarak.
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    firat_kilic 4 gün ( Mesaj Silindi )
    +istanbul ankara izmir büyükşehirleri seçimde kaybetmişsin üstüne istanbulu seçimi kazanmadan kazandık diye afiş de yapıştırmışsın. Bu gidiş mars yoluna benziyor iktidar için. Ayrıca daha önceden borç almışsın milli uçak göklerde milli araç vs üstüne zam yapmışsın o borçları ödemeden bir borç daha alıyorsun uzay diye... olmaz. Üstüne üstlük Atatürkün Gençliğe hitabesini kaldırmışsın ! Hi çhiç hiç olamaz. Birde hepsinin üzerine bu halde anayasıyı değiştirmekten bahsediyor. Önce güven oylaması ve erken seçim diyorum başka da bir şey diyemem.
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