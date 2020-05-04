Türk donanmasının denizdeki gözü Ahtapot göreve hazır

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ASELSAN’ın keşif ve gözetleme görevleri için deniz platformlarına entegre edilmek üzere geliştirdiği Denizgözü-Ahtapot’un seri üretimden çıkan ilk 2 ürünü için fabrika kabul testleri tamamlandı. Testler, Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanlığı Akyurt yerleşkesinde gerçekleştirildi

Denizgözü-Ahtapot sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Elektro-Optik Dayrektör (EOD) Sistemi ihtiyaçları göz önüne alınarak deniz platformlarına özel olarak oluşturuldu. Denizgözü-Ahtapot Sistemi’ni geliştirme çalışmaları, ASELSAN öz kaynakları ile 2005 yılında başladı. 5 yıllık geliştirme süreci sırasında gerçekleştirilen faaliyetler sonunda imzalanan sözleşme kapsamında, Denizgözü-Ahtapot sistemi Türk donanmasının hizmetine temel EOD sistemi olarak girilecek.

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Daha önce teslimatları gerçekleştirilen ASELFLIR-300D sistemi yerine kullanılmak üzere tasarlanan Denizgözü-Ahtapot Sistemi, 2018 yılında teslim edilen prototip ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunulmuştu. Teslim edilen bu ilk 2 prototip, MİLGEM’in 3 ve 4’üncü gemilerine entegre edildi ve fiilen kullanılıyor.

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TCG Burgazada, TCG Kınalıada ve TCG Anadolu’nun da aralarında bulunduğu tüm yeni nesil muhrip ve destek gemilerinde kullanımı artarak devam eden sistemlerden sonuncusu 2025 yılında teslim edilecek. Denizgözü-Ahtapot, gelecek yıllarda dost ve müttefik donanmalarda da Türkiye’nin deniz elektro-optik çözümleri konusundaki temsilcisi olmayı hedefliyor.

Tamamen gemilerin kullanımına yönelik tasarlanan yüksek performanslı bir EOD sistemi olan Denizgözü-Ahtapot, keşif ve gözetleme görevlerinin yanı sıra atış kanalı olarak da kullanılıyor. Lazer işaretleyiciyle desteklenen Denizgözü-Ahtapot, çoklu hedef takibi yapabiliyor. Denizgözü-Ahtapot-S versiyonu ise kısa dalga boyunda (SWIR) çalışan bir termal görüntüleme sistemi ve bu dalga boyunda çalışan bir lazer aydınlatıcı içeriyor.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aselsanin-denizdeki-gozu-ahtapot-goreve-hazir/1828067

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