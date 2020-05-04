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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk donanmasının denizdeki gözü Ahtapot göreve hazır

    ASELSAN tarafından deniz platformlarına özel olarak geliştirilen Denizgözü-Ahtapot'un seri üretimden çıkan ilk 2 ürünü için fabrika kabul testleri tamamlandı.
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    Savunma Sanayi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türk donanmasının denizdeki gözü Ahtapot göreve hazır
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    ASELSAN’ın keşif ve gözetleme görevleri için deniz platformlarına entegre edilmek üzere geliştirdiği Denizgözü-Ahtapot’un seri üretimden çıkan ilk 2 ürünü için fabrika kabul testleri tamamlandı. Testler, Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanlığı Akyurt yerleşkesinde gerçekleştirildi

    Denizgözü-Ahtapot sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Elektro-Optik Dayrektör (EOD) Sistemi ihtiyaçları göz önüne alınarak deniz platformlarına özel olarak oluşturuldu. Denizgözü-Ahtapot Sistemi’ni geliştirme çalışmaları, ASELSAN öz kaynakları ile 2005 yılında başladı. 5 yıllık geliştirme süreci sırasında gerçekleştirilen faaliyetler sonunda imzalanan sözleşme kapsamında, Denizgözü-Ahtapot sistemi Türk donanmasının hizmetine temel EOD sistemi olarak girilecek.

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    Daha önce teslimatları gerçekleştirilen ASELFLIR-300D sistemi yerine kullanılmak üzere tasarlanan Denizgözü-Ahtapot Sistemi, 2018 yılında teslim edilen prototip ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunulmuştu. Teslim edilen bu ilk 2 prototip, MİLGEM’in 3 ve 4’üncü gemilerine entegre edildi ve fiilen kullanılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Zoom ve Teams’e yerli rakip: HAVELSAN Diyalog"

    TCG Burgazada, TCG Kınalıada ve TCG Anadolu’nun da aralarında bulunduğu tüm yeni nesil muhrip ve destek gemilerinde kullanımı artarak devam eden sistemlerden sonuncusu 2025 yılında teslim edilecek. Denizgözü-Ahtapot, gelecek yıllarda dost ve müttefik donanmalarda da Türkiye’nin deniz elektro-optik çözümleri konusundaki temsilcisi olmayı hedefliyor.

    Tamamen gemilerin kullanımına yönelik tasarlanan yüksek performanslı bir EOD sistemi olan Denizgözü-Ahtapot, keşif ve gözetleme görevlerinin yanı sıra atış kanalı olarak da kullanılıyor. Lazer işaretleyiciyle desteklenen Denizgözü-Ahtapot, çoklu hedef takibi yapabiliyor. Denizgözü-Ahtapot-S versiyonu ise kısa dalga boyunda (SWIR) çalışan bir termal görüntüleme sistemi ve bu dalga boyunda çalışan bir lazer aydınlatıcı içeriyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aselsanin-denizdeki-gozu-ahtapot-goreve-hazir/1828067 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DigitalKral (Serkan TÜKENMEZ) 1 hf. en beğenilen Guest-CA021941B
    Sanırım kaliteli içerikten kastın Hükümete Devlete çakan haberler yapması.

    Size göre troll olan biz vatanseverlerin hassasiyetlerini dikkate alarak haber yapması haberlerin kalitesini düşürüyor demek.

    Bu arada sizden alâ terörist mi var.
    Vatanına, yaşadığı ülkeye düşman her başarısına çamur atan trollersiniz.

    Gidiyorum diyorsun ama daha geleli 5 ay olmuş.
    Çektirgit diyorum.
    Her platformda mahalle baskısı oluşturup sapkınlığınızı millete zorla baskı ile kabul ettirip sapkınlığınızı normalleştirip vatanseverliği kötü bir şey olarak göstermeye çalışıyorsunuz.

    Normal biziz, troll sizsiniz.
    Sanırım kaliteli içerikten kastın Hükümete Devlete çakan haberler yapması. Size göre troll olan biz vatanseverlerin hassasiyetlerini dikkate alarak haber...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    monacomen 1 hf. DigitalKral
    Bu tüpler buralarda çok var. Ne zaman ki Türkiye lehine ve olumlu bir şey yazsan sana laf sokup muhalifim bahanesi ile karalamaya çalışan tip. Ama sorsan en ala Türk oymuş gibi sana yedi ceddini köyünü sayıyor ama laf dönüp dolaşıp Türkiyeye geldi mi ağzından tek bir hayırlı laf çıkmıyor bildiğin teröristlik yapıyor. Yalnız da değil bir grup ile çalışıyor birbirlerini destekleyerek mesajları yukarı çıkartıp propaganda yapıyorlar. Sorun şu ki sınırda nöbet tutan Türk gençliği varken ne yazık ki internette nöbet tutan genç yok, bu düşmanlara teslim edip bırakıp gitmiş oyun oynuyorlar. Arada biz laf anlatmaya çalışıyoruz bakalım bu ulus ne zaman uyanacak ve kendini savunacak bu trollere karşı.





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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
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    IbrahimAkca 1 hf.
    masAllah diyorum sadece
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    Gt95 (hakan dinler) 1 hf.
    taze yeni Ayakkabı kutusundan çıktı Ak parti yine çalmış çalacağını yine Hırsız var
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    mamoo (mehmet akdemir) 1 hf. GwynBleidd48
    şuan kabul testleri yapılıyor. Ardından seri üretime geçilecek.
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    azgın muhalif 1 hf.
    Türkiye savunma sanayinde, sağlıkta, bayındırlıkta ilerleşmiş banane hala daha akp ve rte var biz israilden heron dilenmeye razıyız yeterki akp ve rte gitsin!!!
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    Guest-CA021941B 1 hf.
    vahdettin fotolu berkecanlar havada uçuşuyor. trol yuvasına döndü bu site. 3 5 seneye kalmaz terör örgütleri tarikatlar falan da yuvalanmaya başlar. click uğruna trol besleyen adminler, 3 senede 500 bin kullanıcı kaybettiniz o kafanıza hala sokamadınız kaliteli içeriğin ve okuyucunun başarıyı getirdiğini.

    bu entry ile ben de aranızdan ayrılıyorum madem
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    DigitalKral (Serkan TÜKENMEZ) 1 hf. Guest-CA021941B
    Sanırım kaliteli içerikten kastın Hükümete Devlete çakan haberler yapması.

    Size göre troll olan biz vatanseverlerin hassasiyetlerini dikkate alarak haber yapması haberlerin kalitesini düşürüyor demek.

    Bu arada sizden alâ terörist mi var.
    Vatanına, yaşadığı ülkeye düşman her başarısına çamur atan trollersiniz.

    Gidiyorum diyorsun ama daha geleli 5 ay olmuş.
    Çektirgit diyorum.
    Her platformda mahalle baskısı oluşturup sapkınlığınızı millete zorla baskı ile kabul ettirip sapkınlığınızı normalleştirip vatanseverliği kötü bir şey olarak göstermeye çalışıyorsunuz.

    Normal biziz, troll sizsiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    vs-fb (Vn S) 1 hf.
    Ergenekon'la batırdıkları Türk Donanmasını tekrar ayağa kaldırmak, öncelikli olarak gemi, silahla değil kalifiye insan gücü ile olur. Allah'tan ki insanımız zeki. Her şeye rağmen en önemli gücümüz insan gücümüz. Sonrası, ASELSAN'ı kurandan Allah razı olsun.
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    Gt95 (hakan dinler) 1 hf. vs-fb
    60 senedir donanma fetoşun elindeydi temizlendi sen neden rahatsızsın böyle
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    berk768 1 hf.
    Öldük bittik diyen kronikler, bu haberlere iyi baksın ülkenin deniz gücü şaha kalktı.
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    TURK-ŞAD (muzaffer GÜLEÇ) 1 hf.
    Türkiye iflas edicek diyenlere gelsin bu haberler.
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    Feyzuli 1 hf.
    Teşekkürler kıymetli Türk mühendisleri.
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