Türk donanmasının denizdeki gözü Ahtapot göreve hazır

ASELSAN’ın keşif ve gözetleme görevleri için deniz platformlarına entegre edilmek üzere geliştirdiği Denizgözü-Ahtapot’un seri üretimden çıkan ilk 2 ürünü için fabrika kabul testleri tamamlandı. Testler, Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanlığı Akyurt yerleşkesinde gerçekleştirildi
Denizgözü-Ahtapot sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Elektro-Optik Dayrektör (EOD) Sistemi ihtiyaçları göz önüne alınarak deniz platformlarına özel olarak oluşturuldu. Denizgözü-Ahtapot Sistemi’ni geliştirme çalışmaları, ASELSAN öz kaynakları ile 2005 yılında başladı. 5 yıllık geliştirme süreci sırasında gerçekleştirilen faaliyetler sonunda imzalanan sözleşme kapsamında, Denizgözü-Ahtapot sistemi Türk donanmasının hizmetine temel EOD sistemi olarak girilecek.İlginizi Çekebilir Türk savunma sanayiinden rekor ihracat: 4 korvet satılacak
Daha önce teslimatları gerçekleştirilen ASELFLIR-300D sistemi yerine kullanılmak üzere tasarlanan Denizgözü-Ahtapot Sistemi, 2018 yılında teslim edilen prototip ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunulmuştu. Teslim edilen bu ilk 2 prototip, MİLGEM’in 3 ve 4’üncü gemilerine entegre edildi ve fiilen kullanılıyor.
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TCG Burgazada, TCG Kınalıada ve TCG Anadolu’nun da aralarında bulunduğu tüm yeni nesil muhrip ve destek gemilerinde kullanımı artarak devam eden sistemlerden sonuncusu 2025 yılında teslim edilecek. Denizgözü-Ahtapot, gelecek yıllarda dost ve müttefik donanmalarda da Türkiye’nin deniz elektro-optik çözümleri konusundaki temsilcisi olmayı hedefliyor.
Tamamen gemilerin kullanımına yönelik tasarlanan yüksek performanslı bir EOD sistemi olan Denizgözü-Ahtapot, keşif ve gözetleme görevlerinin yanı sıra atış kanalı olarak da kullanılıyor. Lazer işaretleyiciyle desteklenen Denizgözü-Ahtapot, çoklu hedef takibi yapabiliyor. Denizgözü-Ahtapot-S versiyonu ise kısa dalga boyunda (SWIR) çalışan bir termal görüntüleme sistemi ve bu dalga boyunda çalışan bir lazer aydınlatıcı içeriyor.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aselsanin-denizdeki-gozu-ahtapot-goreve-hazir/1828067 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Size göre troll olan biz vatanseverlerin hassasiyetlerini dikkate alarak haber yapması haberlerin kalitesini düşürüyor demek.
Bu arada sizden alâ terörist mi var.
Vatanına, yaşadığı ülkeye düşman her başarısına çamur atan trollersiniz.
Gidiyorum diyorsun ama daha geleli 5 ay olmuş.
Çektirgit diyorum.
Her platformda mahalle baskısı oluşturup sapkınlığınızı millete zorla baskı ile kabul ettirip sapkınlığınızı normalleştirip vatanseverliği kötü bir şey olarak göstermeye çalışıyorsunuz.
Normal biziz, troll sizsiniz.