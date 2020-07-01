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    Türk girişimcinin Netflix'e rakip platformu Mubi'ye RTÜK'ten erişim engeli gelebilir

    Efe Çakarel tarafından kurulan Netflix'e rakip dijital akış platformu Mubi'ye erişim engeli gelebilir. RTÜK, Mubi'nin yayın lisansı almadığını ve erişim engeli gelebileceğini açıkladı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türk girişimcinin Netflix'e rakip platformu Mubi'ye RTÜK'ten erişim engeli gelebilir
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    Geçen sene yürürlüğe giren yönetmeliğe göre dijital akış platformlarının Türkiye’deki kullanıcılara hizmet verebilmesi için Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan (RTÜK) dijital yayın lisansı satın alması gerekiyor. Aksi taktirde platformlara erişim engeli getirilecek. RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre Mubi, dijital yayın lisansı satın almadı.

    Ayrıca Bkz. "Netflix, BluTV gibi dijital platformlara RTÜK sansürü geldi! İşte tüm detaylar:"

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    Türk girişimci Efe Çakarel tarafından ABD’de kurulan Mubi isimli platform, her ay 30 filmi internet üzerinden kullanıcılarla buluşturuyor. Sanat filmi ve bağımsız sinema izleyicileri tarafından yoğun ilgi gösterilen Mubi platformu, eklenen filmlerin kalitesi nedeniyle beğeni topluyor. Diğer platformların aksine ABD sineması yerine dünya sinemasından seçilmiş filmler gösterime giriyor. Mubi, aylık 19,99 TL abonelik ücretine sahip. Öğrenciler Mubi'yi ücretsiz olarak kullanabiliyor.

    Türk girişimcinin Netflix'e rakip platformu Mubi'ye RTÜK'ten erişim engeli gelebilir
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    RTÜK’ün web sitesinde yayınlanan 22 Haziran tarihli duyuruya göre aralarında Mubi’nin RTÜK’ten internet ortamından yayın lisansı almadığı açıklandı. Firmanın 3 aylık yayın ücretini 72 saat içerisinde peşin olarak ödemesi halinde yayına devam edebileceği, ödenmemesi durumunda yayınlarını durdurması gerektiği ifade ediliyor. Yayınların durdurulmaması halinde RTÜK’ün Mubi’ye erişim engeli talebince ve suç duyurusunda bulunacağı açıklandı. Duyuruda Mubi’nin yanı sıra 4 web sitesi için de aynı ifadelere yer verildi. Dijtal video platformlarının RTÜK'ten yayın lisansı almak için 100 bin TL lisans ücreti yatırması ve yıllık net satış gelirlerinin binde beşini RTÜK'e vermesi gerekiyor. (2019 tarifesi bu şekildeydi)

    RTÜK’ün açıklaması 22 Haziran tarihinde yayınlanmış görülüyor. Bu durumda açıklamada belirtilen 72 saatlik süre doldu ancak halen Mubi’ye erişiliyor. Filmler izlenebiliyor. Bu nedenle Mubi, lisans ücretini yatırmış olabilir. Bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Eğer yayın lisansı alınmadıysa Mubi’ye erişim engeli gelecek.

    Güncelleme: Mubi açıklama yayınladı ve yayına devam etmek için gerekenin yapılacağını ifade etti.



    https://www.rtuk.gov.tr/duyurular/3788/8338/duyuru.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ceqa (Güray ) 1 hf. en beğenilen
    Her girişimcinin dediği gibi "Aman abi biz devletten birşey istemiyoruz yeterki bizi engellemesinler önümüze taş koymasinlar"



    Ben üzüldüm adama, belli ki art house kafasında bir platform.



    Bu yöneticiler hala 1990larda kalmışlar yazık
    Her girişimcinin dediği gibi "Aman abi biz devletten birşey istemiyoruz yeterki bizi engellemesinler önümüze taş koymasinlar" Ben üzüldüm ada...
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    Sniper Shepard (Oğuzhan Karaer) 1 hf.
    RTÜK gitmeli. Başka yolu yok.
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    joven 1 hf.
    Kanun kanundur Lisansını alacak
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    YOURMOVE 6 gün
    Mubi cidden kaliteli iş yapıyor. Filmleri netflix gibi ortalık yerde gezmiyor kolay kolay.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 6 gün (düzenlendi)
    "Lisans almadan yayın yapan" diyor kardeşim. Neyini tartışıyorsunuz hala bunun? O zibilyon tane dizi sitesinden ne farkı var bunun şimdi? Yoksa film dizi indirdikleri Dixxox vs gibi sitelerin yasal olduğunu mu sanıyor bu insanlar, çok enteresan?
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    Atanamayan Dr. Strange (Cengiz Ünder ) 1 hf.
    Sorun ne anlamadım. Lisans alması lazımmış o da lisans almamış bundan daha doğal ne var ? Netflix Rtük lisanslı ama karışmıyorlar. Yine saçma tabii de maalesef kanun kanundur yukarıdaki arkadaşın dediği gibi.
    1 Yanıt Yanıtla
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    lawbreaker (cenk cenk) 6 gün Atanamayan Dr. Strange
    yarın bir gün % .5 lik oranı kanunla %50 çıkartırlarsa ne olacak ,kaldı ki internet üzerinden yayın yapan yerli yabancı tonla site vardır hepsinden lisans almasını mı bekliyorlar anlamıyorum ki, bir sonraki adım youtube da yayın yapanlar da para ödeyecek falan mı o da digital yayın akışı sonuçta
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    darkest earth (Umut TAN) 1 hf.
    rtük kaldırılsın!
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    felis.pardus (yasin turfullu) 1 hf.
    yıllar önce birçok kişiden üyelik ücreti alıp madur eden uygulama şimdilerde yine gündem oldu.
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    HeraldOfDİSASTER (Doktor Ruh) 1 hf.
    rütük sıcağı sıcağına yüzünden kurulmuştu bilenler bilir çok ruh hastası programdı
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    eyoruk 1 hf.
    Yarın açıklama yaparlar artık herhalde
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    DH Misafiri 1 hf.
    Kaçıp gidelim bu ulkeden bunlardan çektiğimiz nedir
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    joven 1 hf.
    Kanun kanundur Lisansını alacak
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Amerikada yillardir bu uygulamayi kurmus . Bu meblag Amerika'da yasayan biri icin fazla degildir. Odemesi beklenir.

    https://www.youtube.com/watch?v=IuTLBSt5MBM



    Yillar once 5 ay icinde Turkiye'de 50 kat buyumus ...



    https://en.wikipedia.org/wiki/Efe_Cakarel

    http://www.esquire.com.tr/ekstra/kultur-sanat/2019/06/18/kitaplarla-efe-cakarel


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    6 etiket daha film rtük lisans ücreti erişim engeli Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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