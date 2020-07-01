Türk girişimcinin Netflix'e rakip platformu Mubi'ye RTÜK'ten erişim engeli gelebilir

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Geçen sene yürürlüğe giren yönetmeliğe göre dijital akış platformlarının Türkiye’deki kullanıcılara hizmet verebilmesi için Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan (RTÜK) dijital yayın lisansı satın alması gerekiyor. Aksi taktirde platformlara erişim engeli getirilecek. RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre Mubi, dijital yayın lisansı satın almadı.

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Türk girişimci Efe Çakarel tarafından ABD’de kurulan Mubi isimli platform, her ay 30 filmi internet üzerinden kullanıcılarla buluşturuyor. Sanat filmi ve bağımsız sinema izleyicileri tarafından yoğun ilgi gösterilen Mubi platformu, eklenen filmlerin kalitesi nedeniyle beğeni topluyor. Diğer platformların aksine ABD sineması yerine dünya sinemasından seçilmiş filmler gösterime giriyor. Mubi, aylık 19,99 TL abonelik ücretine sahip. Öğrenciler Mubi'yi ücretsiz olarak kullanabiliyor.

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RTÜK’ün web sitesinde yayınlanan 22 Haziran tarihli duyuruya göre aralarında Mubi’nin RTÜK’ten internet ortamından yayın lisansı almadığı açıklandı. Firmanın 3 aylık yayın ücretini 72 saat içerisinde peşin olarak ödemesi halinde yayına devam edebileceği, ödenmemesi durumunda yayınlarını durdurması gerektiği ifade ediliyor. Yayınların durdurulmaması halinde RTÜK’ün Mubi’ye erişim engeli talebince ve suç duyurusunda bulunacağı açıklandı. Duyuruda Mubi’nin yanı sıra 4 web sitesi için de aynı ifadelere yer verildi. Dijtal video platformlarının RTÜK'ten yayın lisansı almak için 100 bin TL lisans ücreti yatırması ve yıllık net satış gelirlerinin binde beşini RTÜK'e vermesi gerekiyor. (2019 tarifesi bu şekildeydi)

RTÜK’ün açıklaması 22 Haziran tarihinde yayınlanmış görülüyor. Bu durumda açıklamada belirtilen 72 saatlik süre doldu ancak halen Mubi’ye erişiliyor. Filmler izlenebiliyor. Bu nedenle Mubi, lisans ücretini yatırmış olabilir. Bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Eğer yayın lisansı alınmadıysa Mubi’ye erişim engeli gelecek.

Güncelleme: Mubi açıklama yayınladı ve yayına devam etmek için gerekenin yapılacağını ifade etti.

https://www.rtuk.gov.tr/duyurular/3788/8338/duyuru.html

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