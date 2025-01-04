Türk Hava Yolları, Anadolu’nun motiflerinden esinlenen sehayat setleri sunacak

UNESCO Türkiye Serisi
“UNESCO Türkiye Serisi” adı verilen seyahat seti koleksiyonu, Nemrut, Göbeklitepe, Kapadokya, Efes, Ani ve Troya’dan oluşan altı tarihi bölgenin yanı sıra, dört farklı ebru tasarımı ve üç geleneksel halı-kilim motifinden ilham alınarak hazırlandı.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle geliştirilen setlerin içerisinde lüks parfüm markası Ex Nihilo tarafından geliştirilen el ve vücut losyonu ile dudak balmı da yer alıyor. Ayrıca, set içerisinde bulunan çorap, göz bandı, diş fırçası gibi ürünlerde kullanılan malzemelerin yüzde 80 geri dönüştürülmüş materyallerden ve biyolojik olarak parçalanabilen mısır nişastası gibi sürdürülebilir seçeneklerden oluşuyor.
Business kabinde seyahat süresi 5-8 saat aralığındaki uçuşlarda servis edilmeye başlayan setlere ek olarak, serinin farklı versiyonlardaki çalışmaları ocak ortası itibariyle 8 saat üzeri uçuşlarda ekonomi sınıfı kabinlerde sunulmaya başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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