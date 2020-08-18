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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk oyun sektörüne 5 yılda 2.4 milyar dolar yabancı yatırım

    Bloomberg, Türk mobil oyun sektöründeki yükselişi ele alan makale yayınladı. Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki şirketlere ilgi gösterdiğini ifade etti.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türk oyun sektörüne 5 yılda 2.4 milyar dolar yabancı yatırım
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    Bloomberg, bugün yayınlanan makalesinde Türkiye’deki mobil oyun sektörünü ele aldı. Türk mobil oyun şirketlerinin son 5 yılda 2.4 milyar dolar yatırım almasına vurgu yapıldı. Oyun sektörünün Türkiye için parlayan noktalardan biri olduğu ifade edildi.

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    Yatırım alan yerli oyun firmaları genellikle easy-to-play olarak tarif edilen oynaması kolay mobil oyunlar geliştiriyor. Newzoo International BV'ye easy-to-play oyun pazarı bu yıl yüzde 9.3 oranında büyüyerek 160 milyar dolarlık hacme ulaşacak.

    Türk oyun sektörüne 5 yılda 2.4 milyar dolar yabancı yatırım
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    ABD merkezli Zynga, Türk oyun şirketi Peak’i 1.8 milyar dolara satın almıştı. Türkiye’nin ilk kez milyar doları aşan bedelle satılan girişimi (unicorn) oldu. Peak'in geliştirdiği Toon Blast Temmuz ayında 600 bin kez indirildi ve 14 milyon dolar kazandı. Dünyanın en popular oyunlarından Candy Crush Saga ise 11 milyon kez indirildi ve 16 milyon kazandırdı. Daha az indirilmesine rağmen gelir bakımından Cany Crush Saga’yı neredeyse yakaladı. Yerli mobil oyunlar düşük yatırıma karşılık yüksek gelir elde etmesiyle dikkat çekiyor.

    Türk oyun sektörüne 5 yılda 2.4 milyar dolar yabancı yatırım
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    Startups.Watch verilerine göre 2020’de kurulan 6 yeni şirketle birlikte Türkiye'deki oyun geliştirici firma sayısı 239'a yükseldi. Bloomberg analisti Matthew Kanterman, "Düşük maliyet ve Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'ya göre Doğu Avrupa ve Orta Doğu gibi bölgelerde oyun geliştirenlerin sayısının fazla olması, Batılı şirketlerin Türkiye gibi ülkelere ilgisini artırdı" diyor.



    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-18/gaming-startups-defy-capital-flight-from-turkey-with-zynga-deals https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53818553 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Holk (Holk Holk) 3 gün en beğenilen
    Türk insanının girişimciliği tartışılmaz. İnsanları memur zihniyetine hapsetmeyin,müteşebbislerin önünü açın. Bürokratık engelleri kaldırın...
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Alqu 3 gün
    bu işe verilen teşvikler otellere verilen teşvikler kadar olsa kim bilir neler çıkacak.
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    Kampaku 3 gün sniper23
    O da normal. Çünkü startup büyüyecek diye hayatlarındaki birçok şeyi erteliyorlar. Evlenmek en basitten. Şimdi paraları olduğunu göre kendilerine kafa izni verip rahat rahat evlenebilirler. Peak Games kurucusu Sidar Şahin, bu firmadan önce TrendYol ve izlesene.com'u kurmuş. Şimdi bu adam daha zengin daha tecrübeli. Bir sonraki şirketi daha başarılı olacak ve hepimize iş kapısı açacaktır.
    O da normal. Çünkü startup büyüyecek diye hayatlarındaki birçok şeyi erteliyorlar. Evlenmek en basitten. Şimdi paraları olduğunu göre kendilerine kafa izni veri...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Holk (Holk Holk) 3 gün en beğenilen
    Türk insanının girişimciliği tartışılmaz. İnsanları memur zihniyetine hapsetmeyin,müteşebbislerin önünü açın. Bürokratık engelleri kaldırın...
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    CoreXXX (fatih tat) 2 gün Holk
    Sanırım bu işe devlet teşvik veriyor engel ne alaka?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Alqu 3 gün
    bu işe verilen teşvikler otellere verilen teşvikler kadar olsa kim bilir neler çıkacak.
    Yanıtla +7
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    Nevfel (T. I. ) 3 gün
    Böyle satışlara bazısı kızıyor ama bu aksine piyasayı tetikliyor. Bende böyle firma kurayım sonra iyi paraya satarım diyen startuplarla beraber godoman kesimide bu alana yatırım yapmaya teşvik ediyor.
    Yanıtla +1
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    hollowman_ (N. b.) 3 gün
    Bizim ulusalcı kafalara anlatamazsın bu yatırımların değerini.
    Yanıtla +3
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    Kampaku 3 gün
    Merak etmeyin. Zengin olanlar yine şirket kuruyorlar. Köşeye çekilip servetlerinin üzerlerine yatmıyorlar.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    EddyCue (Eddy Cue) 3 gün Kampaku
    bu adamlarin kafasi boyle calistigindan dolayi kendileri gibi zannediyorlar.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 gün Kampaku
    Zaten böyle şirketleri kuranlar girişimcilerdir. Girişimciler de kolay kolay o mantığa yatmazlar. Ama bazıları 2-3 yıl kenara çekilip, sonra tekrar piyasaya giriyor.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 3 gün
    Bu kafa sömürgeden kurtulmaz
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    231407 (Barış Özdemir) 3 gün
    Yatırım değilde satın alma dersek daha doğru olur
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 3 gün 231407
    Hocam yatırım işte. Gelen para yeni girişimlerin ortaya çıkmasına vesile olacak.
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