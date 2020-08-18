Türk oyun sektörüne 5 yılda 2.4 milyar dolar yabancı yatırım

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Bloomberg, bugün yayınlanan makalesinde Türkiye’deki mobil oyun sektörünü ele aldı. Türk mobil oyun şirketlerinin son 5 yılda 2.4 milyar dolar yatırım almasına vurgu yapıldı. Oyun sektörünün Türkiye için parlayan noktalardan biri olduğu ifade edildi.

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Yatırım alan yerli oyun firmaları genellikle easy-to-play olarak tarif edilen oynaması kolay mobil oyunlar geliştiriyor. Newzoo International BV'ye easy-to-play oyun pazarı bu yıl yüzde 9.3 oranında büyüyerek 160 milyar dolarlık hacme ulaşacak.

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ABD merkezli Zynga, Türk oyun şirketi Peak’i 1.8 milyar dolara satın almıştı. Türkiye’nin ilk kez milyar doları aşan bedelle satılan girişimi (unicorn) oldu. Peak'in geliştirdiği Toon Blast Temmuz ayında 600 bin kez indirildi ve 14 milyon dolar kazandı. Dünyanın en popular oyunlarından Candy Crush Saga ise 11 milyon kez indirildi ve 16 milyon kazandırdı. Daha az indirilmesine rağmen gelir bakımından Cany Crush Saga’yı neredeyse yakaladı. Yerli mobil oyunlar düşük yatırıma karşılık yüksek gelir elde etmesiyle dikkat çekiyor.

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Startups.Watch verilerine göre 2020’de kurulan 6 yeni şirketle birlikte Türkiye'deki oyun geliştirici firma sayısı 239'a yükseldi. Bloomberg analisti Matthew Kanterman, "Düşük maliyet ve Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'ya göre Doğu Avrupa ve Orta Doğu gibi bölgelerde oyun geliştirenlerin sayısının fazla olması, Batılı şirketlerin Türkiye gibi ülkelere ilgisini artırdı" diyor.

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