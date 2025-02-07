Türk savunma sanayisi şirketi Repkon’dan Almanya’ya teknoloji transferi

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Tam Boyutta Gör Almanya, artan savunma ihtiyaçları doğrultusunda mühimmat üretim kapasitesini genişletmek için Türk savunma sanayisinin yeteneklerinden faydalanmaya hazırlanıyor. Türkiye merkezli Repkon, Almanya'nın 155 milimetre topçu mühimmatı üretimini artırma hedefi doğrultusunda önemli bir anlaşmaya imza attı.

Artan mühimmat talebi dikkatleri Türkiye’ye çevirdi

Rusya-Ukrayna savaşı, dünya genelinde savunma sanayisinde önemli değişimlere yol açarken, topçu mühimmatına olan talebi de zirveye taşıdı. Avrupa ülkeleri, NATO yükümlülükleri ve Ukrayna’ya sağlanan askeri destekler nedeniyle mühimmat stoklarını hızla artırma yoluna gidiyor. Almanya da bu kapsamda yerli üretim kapasitesini güçlendirme kararı aldı.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin savunma sanayisinde yükselen yıldızlarından biri olan Repkon, daha önce ABD, Pakistan ve Azerbaycan gibi ülkeler için mühimmat üretim tesisleri kurmuştu. Şimdi ise Almanya’da bir firma ile imzalanan büyük hacimli sözleşme sayesinde 155 milimetre topçu mühimmatı üretiminde kritik bir rol üstlenecek.

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Almanya’nın 155 milimetre topçu mühimmatı üretim kapasitesini artıracak olan anahtar teslim projenin sonunda kurulacak üretim tesisi 2027 başında faaliyete geçecek. Geleneksel mühimmatların yanı sıra tahrip gücü yüksek yeni nesil patlayıcıların dolumunun yapılacağı tesis, tam otomasyon sistemine sahip olacak. Bu sayede minimum insan gücü ile maksimum üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

Repkon, yalnızca mühimmat dolum teknolojisiyle değil, üretim süreçlerindeki kapsamlı uzmanlığıyla da öne çıkıyor. Şirket, bu alandaki gücünü daha da artırmak için Avusturya, İtalya ve İsviçre’de faaliyet gösteren Bowas’ı bünyesine kattı. Patlayıcı üretimi ve mühimmat imhası gibi kritik alanlarda uzmanlaşmış olan Bowas, Repkon’un küresel pazardaki rekabet avantajını daha da pekiştiriyor.

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