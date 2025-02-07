Türk savunma sanayisi şirketi Repkon’dan Almanya’ya teknoloji transferi

Artan mühimmat talebi dikkatleri Türkiye’ye çevirdi
Rusya-Ukrayna savaşı, dünya genelinde savunma sanayisinde önemli değişimlere yol açarken, topçu mühimmatına olan talebi de zirveye taşıdı. Avrupa ülkeleri, NATO yükümlülükleri ve Ukrayna’ya sağlanan askeri destekler nedeniyle mühimmat stoklarını hızla artırma yoluna gidiyor. Almanya da bu kapsamda yerli üretim kapasitesini güçlendirme kararı aldı.
Almanya’nın 155 milimetre topçu mühimmatı üretim kapasitesini artıracak olan anahtar teslim projenin sonunda kurulacak üretim tesisi 2027 başında faaliyete geçecek. Geleneksel mühimmatların yanı sıra tahrip gücü yüksek yeni nesil patlayıcıların dolumunun yapılacağı tesis, tam otomasyon sistemine sahip olacak. Bu sayede minimum insan gücü ile maksimum üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.
Repkon, yalnızca mühimmat dolum teknolojisiyle değil, üretim süreçlerindeki kapsamlı uzmanlığıyla da öne çıkıyor. Şirket, bu alandaki gücünü daha da artırmak için Avusturya, İtalya ve İsviçre’de faaliyet gösteren Bowas’ı bünyesine kattı. Patlayıcı üretimi ve mühimmat imhası gibi kritik alanlarda uzmanlaşmış olan Bowas, Repkon’un küresel pazardaki rekabet avantajını daha da pekiştiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.