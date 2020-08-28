Türk Telekom, Eylül'de upload hızını ikiye katlıyor

Türk Telekom, geçtiğimiz Mart ayında koronavirüs nedeniyle upload hızını 2 katına çıkarmış ancak Haziran ayında hızı eski haline çevirmişti. Firma bugün yaptığı açıklamayla yeniden upload hızının 2 katına çıkarılacağını duyurdu.
Türk Telekom, Eylül ayı boyunca tüm fiber ve VDSL kullanıcılarının upload hızını 2 katına çıkartacak. Türk Telekom altyapısını kullanan diğer firmaların (Turknet, Millenicom vs.) kullanıcıları da hız artışından faydalanacak.
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Upload hızındaki artışın 1 Ekim 2020’de sona ereceği belirtiliyor. Türk Telekom, Eylül ayında EBA ve diğer uzaktan eğitim uygulamalarına erişmek isteyen öğrencilerin kesintisiz bağlantı sağlaması için bu kararı aldığını belirtiyor.
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