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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk Telekom, Eylül'de upload hızını ikiye katlıyor

    Türk Telekom, Eylül ayında tüm fiber ve VDSL abonelerinin upload hızını 2 katına çıkaracak. Eylül ayından itibaren hızlar eski haline düşecek.
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türk Telekom, Eylül'de upload hızını ikiye katlıyor
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    Türk Telekom, geçtiğimiz Mart ayında koronavirüs nedeniyle upload hızını 2 katına çıkarmış ancak Haziran ayında hızı eski haline çevirmişti. Firma bugün yaptığı açıklamayla yeniden upload hızının 2 katına çıkarılacağını duyurdu.

    Türk Telekom, Eylül ayı boyunca tüm fiber ve VDSL kullanıcılarının upload hızını 2 katına çıkartacak. Türk Telekom altyapısını kullanan diğer firmaların (Turknet, Millenicom vs.) kullanıcıları da hız artışından faydalanacak.

    Ayrıca Bkz. "Yerli elektrikli ekskavatörün ne zaman satışa sunulacağı belli oldu"

    Upload hızındaki artışın 1 Ekim 2020’de sona ereceği belirtiliyor. Türk Telekom, Eylül ayında EBA ve diğer uzaktan eğitim uygulamalarına erişmek isteyen öğrencilerin kesintisiz bağlantı sağlaması için bu kararı aldığını belirtiyor.



    https://medya.turktelekom.com.tr/turk-telekom-egitimde-2-kat-hizli/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Hayalci (Turan CENGİZ) 2 sa. en beğenilen
    Koskoca ülke asalakların eline düşerse, böyle dalga geçerler işte.. Uploadi yukseltmeyi müjde diye sunan asalak bir firma. Yazik yazik. Aynısını süperonline de yaptı.
    Koskoca ülke asalakların eline düşerse, böyle dalga geçerler işte.. Uploadi yukseltmeyi müjde diye sunan asalak bir firma. Yazik yazik. Aynısını süperonline de ...
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    Soul741 (Hasan Gedik) 2 sa. (düzenlendi)
    Hayır Ekimde niye tekrar eski haline çeviriyorsunuz ki? Upload yapılınca zarar mı ediyorsunuz, paranız mı eksiliyor nedir yani? Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça.
    Hayır Ekimde niye tekrar eski haline çeviriyorsunuz ki? Upload yapılınca zarar mı ediyorsunuz, paranız mı eksiliyor nedir yani? Nereden baksan tutarsızlık, nere...
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    1 Yanıt Yanıtla +56
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 2 sa.
    Nesi müjde bunun.
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    Yorumlar (71) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    smart1978 (X Y) 2 dk.
    Surekli olmasi gerekirdi hatta yukseltilen upload hiz degerleri de komik dusuk degerlerde. Fiber de upload ile doanload esit hizlarda olmaliydi .. Rezalet! ...
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    isyancı2 2 dk. yeni yorumcu
    bir bilgili cevaplarsa herkes sevinir :D 100 mb 50 mb hızlarda internet alan kişiler neden 3 5 mb upload hızı alıyor daha yüksek vermeleri halinde türkiyedeki internet fatal error hatası mı verir nedir bu düşük upload saçmalığı !
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    Gencbeyiin (Hasan Doğrul) 5 dk.
    https://medya.turktelekom.com.tr/turk-telekom-egitimde-2-kat-hizli/Türk Telekom eğitimde 2 kat hızlıTürkiye’de eğitimde dijitalleşmenin öncüsü Türk Telekom, yeni eğitim öğretim yılına hazır. Türk Telekom, kullanıcılarına daha iyi bir internet deneyimi sunmak için fiber ve VDSL abonelerinin veri yükleme (upload) hızını 2 katına çıkarıyor.Türkiye’de eğitimin dijitalleşmesi için yatırımlarına devam eden Türk Telekom, güçlü fiber altyapısı ve dijital servisleriyle en zorlu koşullarda bile kesintisiz iletişimi sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla, kullanıcılarının upload hızlarını hiçbir ek ücret ödemeden 31 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 katına çıkarıyor. Türk Telekom’un fiber ve VDSL aboneleri ile Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis sağlayıcılardan hizmet alan tüm kullanıcılar bu hizmetten 1 Ekim 2020’ye kadar faydalanabilecek.Önal: “Hem öğrenciler hem tüm kullanıcılar için”Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Uzaktan eğitim ile başlayacak yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin çevrimiçi dersleri rahat bir şekilde takip etmesini sağlarken, aynı zamanda tüm kullanıcılarımıza daha iyi bir internet deneyimi sunmak istiyoruz” diye konuştu.Upload hız artışı için kullanıcıların herhangi bir başvuruda bulunmaları gerekmediğini de belirten Önal, “Mart ayında başlayan uzaktan eğitim süreci boyunca veri trafiğini başarıyla yöneterek EBA’yı (Eğitim Bilişim Ağı) öğrencilerimizle kesintisiz şekilde buluşturduk. EBA TV kanallarını Tivibu üzerinden izleyen öğrencilerimiz, ‘durdur izle, tekrar izle, geri al izle’ gibi özellikler sayesinde derslerini kolaylıkla takip edebildiler. Yeni eğitim döneminde de EBA ile oluşacak trafiği sorunsuz yönetecek ve kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu ses, mobil ve internet hizmetlerini kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.“EBA altyapısı Türk Telekom’a emanet”Önal, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 40 binin üzerindeki okulun erişim altyapısı ile birlikte 13 bin 500 okulun hızlı internetle buluşmasını sağlıyoruz. EBA (Eğitim Bilişim Ağı) platformunun altyapısı da tamamen Türk Telekom’a emanet. Grup şirketimiz Sebit’in Vitamin, Raunt gibi online eğitim çözümleriyle EBA platformuna, ders ve sınavlar için içerik desteği sunuyoruz. Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile MentalUP gibi online eğitim platformlarına yatırımlarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
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    tester42 10 dk. yeni yorumcu