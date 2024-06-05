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    Turkcell’den yenilenebilir enerjiye 240 milyon dolar yatırım

    Çevresel sürdürülebilirlik konusunda dünyadaki ilk 8 operatör arasında yer alan Turkcell 2025 yılı sonuna kadar 240 milyon dolarlık yenilenebilir enerji yatırımları yapacağını duyurdu.
    Turkcell’den yenilenebilir enerjiye 240 milyon dolar yatırım Tam Boyutta Gör
    Çevresel sürdürülebilirlik konusunda dünyadaki ilk 8 operatörden biri olan Turkcell, 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmayı hedefliyor. Firma bu bağlamda yatırımlarına da hız kesmeden devam edeceğinin taahhüdünde bulunuyor. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, yaptığı açıklamada “iklim krizini ‘teknoloji devrimi’ ile yenmeye kararlıyız” ifadelerini kullanırken yenilenebilir enerjiye yatırımları sürdüreceklerini belirtti.

    2025’e kadar 240 milyon dolar yatırım

    Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 2025 yılı sonuna kadar 240 milyon dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı yapacaklarını açıkladı. Dünya Çevre Günü kapsamında konuşan Dr. Ali Taha Koç, 5-14 Haziran tarihleri arasında tekno atıklarını eğitime dönüştürmeleri için herkesi Turkcell İletişim Merkezleri’ne (TİM) davet etti. Turkcell, bu geri dönüşümden elde edilecek gelirin TÜBİSAD’ın deprem bölgesinde kurduğu Teknolojik Eğitim Sınıfı projesine aktarılacağını söyledi.

    Yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında Turkcell’in hedefi, 2025 sonuna kadar 240 milyon dolar yatırımla 300 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerini (GES) devreye almak. 2030’a kadar enerji tüketimini kendi kaynaklarından yüzde 100 yeşil enerjiyle karşılayacak olan Turkcell, 2050’de net sıfır şirket olmayı hedefliyor. Dr. Ali Taha Koç, yatırımların ilk fazı olarak 5 farklı ilde 8 farklı proje ile 54 MW’lık güneş enerjisi santrali için kurulumum tamamladıklarını, ikinci fazda ise 160 MW’lık kurulum ile birlikte toplam 214 MW’lık kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

    Atık dönüşümünde 7.500 TL’lik ödül

    Turkcell’den yenilenebilir enerjiye 240 milyon dolar yatırım Tam Boyutta Gör
    Turkcell, ‘Tekno Atıkları Eğitime Dönüştür’ projesine katkı sağlayan herkese Pasaj’da geçerli 250 TL hediye çeki tanımlayacak ve her bir atık için projeye 250 TL ilave bağış yapacak. Bu kampanya kapsamında tekno atık getiren her 100’üncü kişiye ise 7.500 TL’lik hediye çeki tanımlanacak.

    Dünyada ilk 8 operatör arasında

    Türkiye’de telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Targets Initiative – SBTi) hedefi onaylanan tek şirketin de Turkcell olduğunu ifade eden Dr. Koç sözlerini şöyle sürdürdü: “Turkcell olarak, dünyanın en önemli çevre girişimlerinden biri olan Karbon Saydamlık Projesi’nde (CDP) notumuzu A liderlik seviyesine çıkardık. 22 bin şirketin değerlendirildiği projede, Türkiye’de A notunuyla değerlendirilen telekomünikasyon sektörünün tek şirketi olduk. Ayrıca GSM sektörünün öncü kuruluşu GSMA Mobile Net Zero inisiyatifine katılan dünyadaki ilk 8 operatör arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak içinde büyüdüğümüz toplum için değer sağlamaya devam edeceğiz.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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