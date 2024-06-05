Turkcell’den yenilenebilir enerjiye 240 milyon dolar yatırım

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çevresel sürdürülebilirlik konusunda dünyadaki ilk 8 operatörden biri olan Turkcell, 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmayı hedefliyor. Firma bu bağlamda yatırımlarına da hız kesmeden devam edeceğinin taahhüdünde bulunuyor. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, yaptığı açıklamada “iklim krizini ‘teknoloji devrimi’ ile yenmeye kararlıyız” ifadelerini kullanırken yenilenebilir enerjiye yatırımları sürdüreceklerini belirtti.

2025’e kadar 240 milyon dolar yatırım

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 2025 yılı sonuna kadar 240 milyon dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı yapacaklarını açıkladı. Dünya Çevre Günü kapsamında konuşan Dr. Ali Taha Koç, 5-14 Haziran tarihleri arasında tekno atıklarını eğitime dönüştürmeleri için herkesi Turkcell İletişim Merkezleri’ne (TİM) davet etti. Turkcell, bu geri dönüşümden elde edilecek gelirin TÜBİSAD’ın deprem bölgesinde kurduğu Teknolojik Eğitim Sınıfı projesine aktarılacağını söyledi.

Hepsiburada'nın Büyük Yaz İndirimleri’nde babalara özel fırsatlar 3 sa. önce eklendi

Yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında Turkcell’in hedefi, 2025 sonuna kadar 240 milyon dolar yatırımla 300 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerini (GES) devreye almak. 2030’a kadar enerji tüketimini kendi kaynaklarından yüzde 100 yeşil enerjiyle karşılayacak olan Turkcell, 2050’de net sıfır şirket olmayı hedefliyor. Dr. Ali Taha Koç, yatırımların ilk fazı olarak 5 farklı ilde 8 farklı proje ile 54 MW’lık güneş enerjisi santrali için kurulumum tamamladıklarını, ikinci fazda ise 160 MW’lık kurulum ile birlikte toplam 214 MW’lık kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Atık dönüşümünde 7.500 TL’lik ödül

Tam Boyutta Gör Turkcell, ‘Tekno Atıkları Eğitime Dönüştür’ projesine katkı sağlayan herkese Pasaj’da geçerli 250 TL hediye çeki tanımlayacak ve her bir atık için projeye 250 TL ilave bağış yapacak. Bu kampanya kapsamında tekno atık getiren her 100’üncü kişiye ise 7.500 TL’lik hediye çeki tanımlanacak.

Dünyada ilk 8 operatör arasında

Türkiye’de telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Targets Initiative – SBTi) hedefi onaylanan tek şirketin de Turkcell olduğunu ifade eden Dr. Koç sözlerini şöyle sürdürdü: “Turkcell olarak, dünyanın en önemli çevre girişimlerinden biri olan Karbon Saydamlık Projesi’nde (CDP) notumuzu A liderlik seviyesine çıkardık. 22 bin şirketin değerlendirildiği projede, Türkiye’de A notunuyla değerlendirilen telekomünikasyon sektörünün tek şirketi olduk. Ayrıca GSM sektörünün öncü kuruluşu GSMA Mobile Net Zero inisiyatifine katılan dünyadaki ilk 8 operatör arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak içinde büyüdüğümüz toplum için değer sağlamaya devam edeceğiz.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.