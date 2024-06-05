Turkcell’den yenilenebilir enerjiye 240 milyon dolar yatırım

- 2025’e kadar 240 milyon dolar yatırım
- Atık dönüşümünde 7.500 TL’lik ödül
- Dünyada ilk 8 operatör arasında
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2025’e kadar 240 milyon dolar yatırım
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 2025 yılı sonuna kadar 240 milyon dolarlık yenilenebilir enerji yatırımı yapacaklarını açıkladı. Dünya Çevre Günü kapsamında konuşan Dr. Ali Taha Koç, 5-14 Haziran tarihleri arasında tekno atıklarını eğitime dönüştürmeleri için herkesi Turkcell İletişim Merkezleri’ne (TİM) davet etti. Turkcell, bu geri dönüşümden elde edilecek gelirin TÜBİSAD’ın deprem bölgesinde kurduğu Teknolojik Eğitim Sınıfı projesine aktarılacağını söyledi.
Yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında Turkcell’in hedefi, 2025 sonuna kadar 240 milyon dolar yatırımla 300 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerini (GES) devreye almak. 2030’a kadar enerji tüketimini kendi kaynaklarından yüzde 100 yeşil enerjiyle karşılayacak olan Turkcell, 2050’de net sıfır şirket olmayı hedefliyor. Dr. Ali Taha Koç, yatırımların ilk fazı olarak 5 farklı ilde 8 farklı proje ile 54 MW’lık güneş enerjisi santrali için kurulumum tamamladıklarını, ikinci fazda ise 160 MW’lık kurulum ile birlikte toplam 214 MW’lık kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Atık dönüşümünde 7.500 TL’lik ödül
Dünyada ilk 8 operatör arasında
Türkiye’de telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Targets Initiative – SBTi) hedefi onaylanan tek şirketin de Turkcell olduğunu ifade eden Dr. Koç sözlerini şöyle sürdürdü: “Turkcell olarak, dünyanın en önemli çevre girişimlerinden biri olan Karbon Saydamlık Projesi’nde (CDP) notumuzu A liderlik seviyesine çıkardık. 22 bin şirketin değerlendirildiği projede, Türkiye’de A notunuyla değerlendirilen telekomünikasyon sektörünün tek şirketi olduk. Ayrıca GSM sektörünün öncü kuruluşu GSMA Mobile Net Zero inisiyatifine katılan dünyadaki ilk 8 operatör arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak içinde büyüdüğümüz toplum için değer sağlamaya devam edeceğiz.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.